Не оставляй времени для грусти, когда жизнь кажется невыносимой

В жизни каждый из нас иногда дает слабину. Депрессия, апатия, уныние — эти слова, как пробоины на твоем судне. Причины для их появления могут быть разные. Иногда вполне оправданные: потеря работы, банкротство, уход любимой девушки. А иногда причина может быть зарыта в однообразии жизни, ее рутинном течении, которое стачивает экзистенциальные грани твоей натуры. Помни, что грусть — не повод прощать себе слабости, а тренажер для воли и катализатор движения. Только сильный человек способен превратить грусть в мотивацию. И первое, что ты должен сделать в таком случае — это загрузить себя делами. И это касается не только работы. Даже в вопросах досуга можно оставаться активным и посвятить его тренировкам или изучению чего-то нового. Максимально уплотнив график, нагрузив свою жизнь разного рода делами, ты сможешь легче настроить позитивное сознание и избежать депрессии. У тебя просто на нее не будет хватать времени.

1. Позаботься о своем теле

Часто негативные мысли вызваны, помимо внешних факторов, неуверенностью в себе. Один из способов поднять самооценку — это привести в порядок свою внешность. С этой задачей во все времена лучше всего справлялся спорт. Занятия спортом подразумевают нагрузки выше тех, к которым ты привык. А значит, для достижения результата тебе необходимо будет выработать самодисциплину и трудолюбие, которые найдут применение и в жизни. Пассивность — лучшая пища для депрессии. Тренировки не только улучшат твою фигуру и здоровье — они добавят в жизнь новых ощущений, своим присутствием потеснив в графике твоих будней скучную работу и жалобы на происходящее. Поэтому надень кроссовки, натяни капюшон и дай пару кругов по парку, а если позволяет здоровье, то больше. А можешь отправиться в зал и укротить пару тяжелых гантель. Поверь: обратно ты будешь возвращаться совершенно с другим настроением.

2. Смени сферу деятельности

Если источником твоей депрессии являются нереализованные карьерные амбиции, то воспринимай это как знак судьбы, чтобы что-то изменить. Начни в свободное время воплощать идеи, которые достойны, чтобы стать делом всей жизни. Запишись на курсы, заведи блог, научись делать что-нибудь своими руками, попробуй создать интернет-магазин — вариантов множество, и любой окажется вполне досягаемым, если только начать. Времена изменились. Теперь, чтобы начать свое дело, не нужен гигантский стартовый капитал на рекламу. Социальные сети сегодня выполняют роль рупора, зачастую не требующего больших вложений. Главное в этом вопросе — не надеяться на быструю отдачу. Хочешь, чтобы твоя идея оказалась успешной — научись ждать. На первых этапах деньги — не первостепенная цель. Важно запустить механизм работы и медленно набирать темп. Если ты начал продавать какой-либо продукт, то дай возможность людям узнать о нем, опробовать. Не завышай цену, продавай его по себестоимости, а можно и дешевле. Так ты поймешь, нуждается ли общество в том, что ты пытаешься ему предложить.

3. Найди себе хобби

Чтобы меньше грустить, нужно насытить свою жизнь тем, что нравится. О спорте мы уже тебе рассказали. Но есть еще множество вещей, способных украсить твой досуг. Ты можешь начать фотографировать, учиться играть на гитаре, изготавливать аксессуары. Особенно хорошо, когда твое увлечение будет выражено в конечном продукте — осязаемом или интеллектуальном, не важно. Главное, чтобы ты мог осмыслить результат своей деятельности. Хобби — это не просто хорошая возможность отвлечься, но и шанс научиться чему-то новому, обрести новые знакомства, понять, к чему лежит душа и на что есть талант. Ведь нередко увлечение, которое не предполагало извлечения прибыли, в дальнейшем становится делом всей жизни.

4. Избавься от неудачников

Нет, услуги киллера на этом этапе тебе не понадобятся. Поскольку мы говорим про внешние факторы, которые сказываются на твоем мышлении и твоей жизни, то люди, окружающие тебя, также влияют на твое настроение. Дистанцируйся, а лучше и вовсе прекрати общение с теми, для кого нытье и уныние — естественное состояние жизни. Ты невольно заряжаешься от них негативной энергией. Пессимизм, который для них ценнее воздуха, проникает в легкие и наполняет организм приятным ощущением, что ничего менять не надо. Поскольку наше сознание на уровне рефлексов отторгает все сложное, но приветствует все простое, общение с такими нытиками может показаться притягательным и будет лишь подкармливать твое уныние. Как бы цинично это ни звучало, но «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Ты, конечно, можешь и сам стать примером для людей послабее. Но никто не заставит их измениться, кроме них самих. Поэтому не пытайся биться с безволием других — думай прежде всего о себе и не позволяй никому тянуть себя на дно.

5. Разделяй задачи и цели

Люди, не обладающие сверхбольшой целеустремленностью, имеют привычку бросать начатое дело еще на этапе старта. Иногда это приводит к разочарованию, провоцируя пессимизм и еще большую неуверенность в своих силах. Но есть общий страх, так или иначе закрадывающийся в голову любому вне зависимости от его мировосприятия. Страх этот заключен в необъятности процесса, который предшествует успеху и конечной цели. Начиная крупное дело, ты каждый день прилагаешь усилия, чтобы приблизить день осуществления своей мечты. Но чем крупнее мечта, тем более слабыми кажутся попытки приблизить ее. В конечном итоге наступает разочарование, и ты бросаешь начатое, совершая конформистский, но, как тебе кажется, рациональный шаг, и принимаешь простое решение. Например, устраиваешься на работу, которая не удовлетворяет твои амбиции, но, по крайней мере, на ней ты не испытываешь перманентного состояния неудачи. Но залог успеха не только в трудолюбии, но и в терпении. Дорогу осилит идущий, а значит, нужно идти, даже если твоя цель кажется очень далекой. Дроби цели на задачи. Основное отличие одних от других — в длительности реализации. Проще говоря, задачи — это мелкие цели, которые нужно выполнить в краткосрочной перспективе. Ставя каждый день перед собой новые задачи и выполняя их, ты будешь ощущать победу на пути к конечному результату.