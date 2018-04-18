Заметки на Млечном Пути: приложение, которое должно быть всегда под рукой

Каждый день современный человек сталкивается с большим рядом повседневных задач, которые сложно удержать вместе в одной лишь голове. Мир сейчас слишком насыщен информацией, и наша жизнь, как следствие, также ею перенасыщена. Поэтому важно всегда держать под рукой полезный инструмент, который решит все твои проблемы с памятью, планированием и организацией информации.

В качестве идеального решения озвученной выше проблемы представляем тебе приложение «Заметки на Млечном Пути». Под столь красочным названием скрывается удобный инструмент, который представляет собой сплав сразу нескольких функционалов, а именно: записной книжки, блокнота, дневника путешествий, организатора. Подобная универсальность возможна благодаря детальной продуманности организации информации внутри приложения. Пользователь сам формирует меню, пункты которого представляются короткими однострочными заметками, связанными в требуемую иерархию. Другими словами, только ты определяешь, как будет выглядеть меню приложения и что будет в нем на первых позициях, а что на последних. Но и это даже не самое крутое в «Заметках на Млечном Пути».

Нас весьма удивила функция совмещения геозон и заметок — то есть ты можешь привязать свой «дневник путешественника» к конкретной локации. Это удобно, когда ты хочешь освежить свою память о путешествии либо вспомнить конкретное место, которое тебе понравилось на карте (есть функция напоминания). Все тексты, которые ты будешь вбивать в приложение, легко синхронизируются с другими устройствами при наличии учетной записи в Dropbox. Информация объединяется при редактировании синхронизированного документа на разных устройствах. Это позволяет редактировать записи с разных устройств либо разными людьми (и такое порой необходимо). Совмещение функций записи географических треков и синхронизации документа с Dropbox предоставляет в приложении новую возможность делиться своим пройденным маршрутом. Например, путешествуя на нескольких машинах, при наличии мобильной интернет-связи можно видеть на карте почти в реальном времени трек твоих товарищей в другой машине, а они смогут отслеживать твоё перемещение. Узнать о том, как делиться пройденным маршрутом →

Приложение прекрасно работает даже в том случае, если ты не подключен к Интернету. Разумеется, при подключении к нему вся информация синхронизируется — это удобно и гарантирует сохранение важной информации, которую ты написал в местах, где Интернета в принципе быть не может (например, где-нибудь в горах).

Разработчик, на радость тебе, делает также акцент на защиту информации — в наше время это крайне важно. Все заметки тщательно шифруются, чтобы никто не смог с помощью сторонних приложений забраться в твои записи. Дополнительно шифровать содержимое приложения можно с помощью паролей.

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