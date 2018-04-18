Какие полицейские в мире самые жесткие

В 1990-е и нулевые годы сложилось представление об особой жестокости работников правоохранительных органов нашей страны по отношению к своим гражданам. Сейчас этот откровенный миф постепенно развеивается, а ситуация улучшается с каждым годом.

Однако по мере знакомства с положением дел в мире, реальным образом жизни и поведением полицейских во многих других странах, наши соотечественники стали иначе воспринимать сотрудников правоохранительных органов. Как оказалось, жестокость полицейских, скорее относится к ряду «прогрессивных» стран мира, нежели к России.

Американские копы

«Цитадель мировой демократии» удерживается от внутренних смут, в основном, благодаря полицейской дубинке, шокеру и пистолету, которые применяются очень активно. И это касается не только времён великой депрессии, борьбы с коммунизмом или с хиппи, когда американская полиция и войсковые подразделения могли не особо задумываясь расстрелять демонстрации собственных ветеранов.

Благодаря интернету информация о том, насколько жестокими являются сотрудники полиции США, распространилось на весь мир. Многочисленные случаи необоснованного и совершенно неадекватного применения насилия американской полицией с завидной регулярностью наполняют страницы соцсетей и ленты информационных агентств.

Для простого перечисления случаев насилия в США, зафиксированных публично за последние 10-20 лет, не хватит и одной книги.

По какой-то причине официальная статистика убийств полицией граждан в США не публикуется, так что, газета The Washington Post , провела собственное расследование, выявив, что в прошлом году полицией было застрелено 987 человек, в 2016 — 963, в 2015 — 995.

При этом, очень часто речь идет о необоснованном применении оружия. Весьма многочисленны случаи, когда гражданин, отказавшись подчиняться требованиям полиции, получает в свою сторону больше десятка пуля (будучи не вооружённым или вооружённым, в лучшем случае ножом).

Зафиксированы факты расстрела и полностью безоружных граждан. Регулярное применение дубинок, слезоточивого газа против демонстрантов, суровые меры наказания по отношению к тем, кто не подчиняется американской полиции, до сих пор характерны для США. Наиболее нашумевшими стали широко освещаемые в СМИ случаи агрессии полиции против участников протестов 2011 года «Захвати Уолл-стрит», хотя это только вершина айсберга.

Во время более мелких протестных акций полиция также не церемонится с участниками, считая возможным прыснуть в лицо несопротивляющимся студентам из газового баллончика, чтобы надеть на них наручники. Поведение «копов» в афроамериканских гетто, мало изменилось, даже, несмотря на громкую и навязчивую политику толерантности.

Отчасти жестокость американской полиции может быть оправдана массовым распространением оружия в США, но только отчасти. Статистика показывает огромное число случаев применения насилия и даже убийств совершенно безоружных граждан.

Не лучше ситуация и в американской системе исполнения наказаний: американские тюрьмы в ряде случаев место намного более жестокое и опасное, чем российские зоны и не только в связи с поведением отбывающих наказание, но и за счет вседозволенности надзирателей.

Вообще, анализ выявленных преступлений американских «копов» показывает, что им не чужды никакие виды преступлений, в том числе, изощренные пытки, изнасилования, рэкет и тому подобное.

Европа: Британия и Испания

В большинстве стран Европы с полицейским насилием дела обстоят значительно лучше. Во многих из них, как мы видим по поведению полицейских в отношении мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, произошел перегиб в другую сторону.

Но не во всех: полиция в Британии и Испании всё ещё хранят верность старым традициям бесцеремонного обращения (хотя, и в этих случаях, редко достается опасным группам мигрантов с Юга).

В Британии даже бывают протесты против жестокости местной полиции. Так, участники протестов 2010 года утверждали, что за первое десятилетие нового века, около 400 человек погибли, находясь под арестом британской полиции и при этом, ни один полицейский не был осужден за убийство.

Британские полицейские также грешат использованием дубинок по отношению к правонарушителям, а также участникам демонстраций и митингов протеста.

Отчасти это может быть объяснено довольно высоким уровнем криминала на британских рабочих окраинах, ставших местом зарождения многих агрессивных субкультур, таких как скинхеды, а также развитого фанатского движения. Однако в итоге достается всем попадающим под пресс британской полиции, а не только агрессивным фанатам.

В более мирной и спокойной Испании, как ни странно, также имеется весьма жестокая полиция. Особенно наглядно полиция Испании проявила свой нрав при подавлении протестов жителей Каталонии в прошлом году, выразивших желание получить независимость для своего региона.

Испанские полицейские не стеснялись использовать дубинки и резиновые пули. Только в один из дней протестов в Барселоне в больницы обратились более 700 человек, пострадавших от действий испанской полиции. Собственно говоря, для толерантной Европы, выступающей за права различных регионов по всему миру на самоопределение, жестокое подавление протестов каталонцев, проголосовавших на референдуме, стало весьма показательным случаем.

Не стесняются применять силу полицейские Испании и при подавлении неполитических и не опасных акций протеста, — так, недавно, были задержаны и избиты дубинками женщины-участницы акции протеста против закона, ограничивающего аборты.

Бразилия и страны третьего мира

Среди других стран, отличившихся жестокостью полицейских, можно было бы особо выделить Бразилию, полицейские которой, в начале 2000-х годов возглавляли список самых жестоких, по мнению международных правозащитных организаций.

Однако трудно адекватно сопоставлять жестокость полиции в странах первого мира и в странах мира третьего и даже второго. Пожалуй, в странах Африки, некоторых азиатских государствах, странах Латинской Америки при ближайшем рассмотрении ситуации мы придем в ужас как от местных нравов в целом, так и от жестокости руководства этих государств. Бразилия долгое время была откровенной страной третьего мира, несмотря на все свои богатства.

Даже в последние десятилетия, войдя в состав стран мира второго, эта страна не могла и не может избавиться от массовой нищеты и массовой вооружённой преступности в местных гетто и трущобах — фавелах. Так, в этих криминализованных сообществах в 2010 году (общим числом 6329) в Бразилии проживало больше 11 млн человек.

Трудно ожидать гуманности нравов от местных полицейских в таких условиях. Нужно учитывать, что во многих странах третьего мира не декларируется особая жестокость полиции, просто потому что полиция, как таковая толком не работает в условиях процветающей преступности (как например, в Мексике и Колумбии).

И как только ситуация изменится, начнётся реальная работа по наведению порядка, по борьбе с преступностью, эти страны тут же возглавят рейтинги стран с самой жестокой полицией. Это будет объективный и неизбежный процесс.