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К 30 годам я понял, что…
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К 30 годам я понял, что… 

Карельские вести 3 часа назад
Понимание этих вещей приходит только к определенному возрасту. В свои 30 лет я уже наверняка знаю, что:
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