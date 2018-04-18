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К 30 годам я понял, что…
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К 30 годам я понял, что…
Карельские вести
3 часа назад
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Понимание этих вещей приходит только к определенному возрасту. В свои 30 лет я уже наверняка знаю, что:
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