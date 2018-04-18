Самурай в поисках истины

Притча о том, что каждый из нас — уникальная личность, которая никогда не будет хуже или лучше других.

Однажды один знатный горделивый самурай решил навестить Мастера. Когда он зашел в его дом, то тут же почувствовал себя ничтожным по сравнению с красотой и умиротворением Учителя.

— Мастер, — сказал он, — несколько мгновений назад у меня все было прекрасно, но сейчас я почему-то почувствовал себя ничтожеством. Мой дух упал, как только я переступил порог твоего дома. Такого раньше со мной никогда не случалось! Я был на волоске от смерти, но не знал страха. Почему же тогда я сейчас испугался?

— Подожди, — ответил Мастер, — я дам тебе ответ, когда все мои гости уйдут.

Но к мудрому Учителю люди шли толпами, поэтому самураю пришлось ждать до вечера.

И вот, когда в комнате никого не осталось, воин спросил:

— Теперь-то ты можешь ответить мне?

— Да, только выйди на улицу.

Был тихий летний вечер. Полная луна только выглянула из-за горизонта.

Мастер сказал:

— Видишь эти два дерева? Одно высокое и небольшое рядом с ним. Они растут у моего окна не один год, но у них не возникает таких проблем, как у тебя.

Маленькое деревце никогда не жалуется большому, что чувствует себя униженным рядом с ним. Разница в их высоте большая, но я ни разу не слышал, чтобы они роптали. Как ты думаешь, почему?

После недолгих раздумий самурай ответил:

— Они же не могут сравнивать!

— Вот видишь, оказывается, ты и сам знаешь ответ на свой вопрос! Когда человек перестает сравнивать, для него уже не существуют величие и ничтожество. Он просто принимает себя таким, какой он есть в этот момент.

Низенький куст или огромное дерево — не имеет значения. Ты — это ты. Даже травинка необходима этому миру так же, как самая яркая звезда.

Песня кукушки так же величественна, как любая речь Будды. Мир обеднел бы, если бы эта птица исчезла.

Оглянись вокруг! Нет ничего ненужного — все необходимо, и все прекрасны, когда вместе. Наша жизнь — это органическое единство, никто не бывает выше или ниже, важнее или ничтожнее.

«Все несравнимо уникальны и необходимы. В этом религия осознания» — Ошо.