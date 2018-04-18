4 странные мудрости дзен, которые глубже, чем кажутся

Дзен — это философское ответвление буддизма, сформировавшееся в Китае в VI веке. В двух словах его суть можно описать как осмысление мира с целью духовного просветления. Многие из цитат того времени обрели известность в современном обществе. А некоторые высказывания на первый взгляд кажутся бессмысленными.

Но на Востоке ничего не происходит просто так, и за ширмой изящных метафор скрывается смысл, который не постичь духовным слепцам из современного общества потребления. Обрати внимание на 4 фразы, процитировав которые, ты прослывешь эрудитом, знатоком восточной культуры ну или просто сумасшедшим.

Прежде чем достичь просвещения, коли дрова, носи воду. После того как достигнешь просвещения, коли дрова, носи воду.

Жизненный путь просветления является бесконечным и длится столько, сколько человеческая жизнь. Его нельзя сравнивать с марафонским забегом, когда, разорвав финишную ленту, ты приходишь к конечной цели. У просветления нет финальной черты, и постигнув его, не полагается никакой медали или кубка. Просветление находится вне временных и территориальных рамок. И его невозможно постичь полностью хотя бы потому, что контекст восприятия так же переменчив. Жизнь меняется, меняется истина и знания.

К тому же восточная философия славится своим субъективизмом. Лишенные тоталитарной догмы некоторых других конфессий, буддисты превыше всего превозносят человека над системой. А значит, что хорошо одному, необязательно должно быть хорошо другому. И если у обоих истина своя, то правы оба. Такому либерализму позавидовал бы самый ярый правозащитник современности. Не пытайся постичь истину полностью: это невозможно. Поэтому в поисках просветления коли дрова, носи воду, а когда тебе покажется, что ты его достиг, продолжай делать то же самое. Ведь суть буддизма — не в награде за совершенные дела, а в самих делах.

Сиди спокойно и ничего не делай. Придет весна, и трава вырастет сама.

Еще одной философской концепцией дзен является принцип созерцания. Жизнь прекрасна и без постоянного потока действий. Ее ценность заключена во всем, что нас окружает. Цветы, деревья, облака, водоемы — они живут по общему закону, на который ни ты, ни кто-либо другой повлиять не могут. И частью этого жизненного водоворота являешься ты. Поэтому если тебе кажется, что своими переживаниями ты можешь повлиять на естественный ход вещей, то у древнекитайских монахов на этот счет другое мнение. И это не какой-то пассивный фатализм: мол, если от меня ничего не зависит, то на кой черт тогда я каждый день хожу на работу? Все твои дела и поступки являются частью этого мира, они создают гармонию. А умение быть в созерцании намного практичнее, чем тебе кажется. Одна пятая часть населения Земли не могла ошибиться, когда утверждала это. Ведь в неспешном ритме легче принять правильное решение. Как гласит одна дзенская поговорка: «Чем тише становишься, тем больше слышишь».

Если ты идешь, просто иди. Если сидишь, просто сиди. Но что бы ты ни делал, не сомневайся.

В наше время трудно принять данную мысль как руководство к действию. Современный ритм жизни заставляет нас стараться быть везде и желательно в одно и то же время. Вечная погоня за лучшим из предложенных вариантов приводит к тому, что человек оказывается ни с чем. С одной стороны, это отвечает социальным трендам и экономической конъюнктуре современности, с другой — приводит к моральному истощению и неумению наслаждаться жизнью.

«Не пытайся успеть везде и сразу, — учит древнекитайская философия, — наслаждайся тем, что имеешь, здесь и сейчас». И данная мудрость, несмотря на несоответствие взглядам современных людей, также несет практический смысл. Ведь сфокусировавшись на чем-то определенном, ты сможешь получить лучший результат, нежели твое внимание будет рассеянным.

Если голоден, съешь рис. Когда устал, закрой глаза. Дураки могут смеяться надо мной, но мудрые поймут.

Простота этой фразы на первый взгляд может показаться комичной. Но, возможно, это один из самых актуальных советов для каждого из нас. Многие люди пытаются усложнять все, на что ни направлено их внимание. Сейчас не идет речь о пытливости человеческого ума, который движет наукой. Китайские философы этой фразой подчеркивают стремление человека предаваться рефлексии при каждом удобном случае. Но искать причины везде нет смысла. Жизнь окажется намного проще, если соответственно к ней относиться. Особенно когда дело касается незначительных вещей, с которыми ты сталкиваешься каждый день. Отбрось сомнения и бессмысленный анализ и доверься знаменитому слогану «Nike»: просто делай то, что должен, и жить станет намного проще.