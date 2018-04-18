Guilty-free: как перестать есть саму себя

Американские психологи обозначают термином guilty-free маркетинговое явление, которое все чаще встречается в рекламе: не чувствуй себя виноватой за то, что смотришь реалити-шоу, ешь после шести, следуешь своим принципам. Кажется, что все, что касается удовольствия, — тесно связано с виной. Миллениалы часто не позволяют себе делать то, что хотят, потому что считают, что этого не заслужили. Даже когда ты соглашаешься последовать своим желаниям — маленький червячок по-прежнему грызет тебя изнутри и портит все удовольствие.

Исследования показывают, что вина — неэффективный способ контроля своего поведения. Например, в докладе 2013 года журнала Appetite психологи сообщали о том, что люди, которые испытывают вину за поедание шоколадного торта, имеют больше проблем с потерей и поддержанием веса. Вместо того чтобы быть мотивацией — вина приводит к чувству беспомощности и ощущению потери контроля. К счастью, есть несколько способов избавиться от этого чувства и наладить свою жизнь.

Раньше ты не знала того, что знаешь сейчас

Нечестно и даже жестоко обвинять себя в том, что ты поступила неверно и что можно было этого избежать, если ты бы знала, чем это кончится. Скажем, ты испытываешь чувство вины из-за того, что расстроенная подруга попросила приехать, а ты отказалась, потому что у тебя уже были планы, которые неудобно менять. На следующий день ты узнаешь, что она выпила лишнего и начала звонить бывшему, и это привело к нехорошим последствиям. Достаточно естественно для человека начать обвинять себя в том, что тебя не было рядом, чтобы остановить ее. Но ты никак не могла спрогнозировать то, что произошло позже. Помни, что многие ситуации, в которых ты испытываешь чувство вины, возникают из-за того, что ты пытаешься нести ответственность за поведение других людей, хотя не должна.

Скажи себе, что ты сделала все возможное

Возможно, ты была слишком взволнована, обижена, подавлена или просто устала, чтобы полностью иметь возможность выбирать определенный путь. Согласись с тем, что, учитывая твои психологические или физические обстоятельства, которые доминировали над тобой в момент принятия решения, ты не могла поступить иначе. Позволь себе самопрощение — и зависящее от него понимание себя. Изучи поподробнее те обстоятельства, которые на тебя повлияли, и избавься от негативного восприятия последствий.

Ты не виновата в том, что не получила ущерб

Если представить страшную ситуацию, в которой ты с другом попала в аварию и отделалась парой синяков, когда он оказался со сломанной ключицей в больнице, то вполне нормально испытывать вину. Это принято называть «виной выжившего», к которой склонно большинство людей на планете, — хотя на это нет никаких оснований, ведь ты никак не могла предотвратить инцидент. Напоминай себе о том, что произошедшее — чистая случайность, и что выживание в любой катастрофе — не то, за что должно быть стыдно.

Люди имеют право совершать ошибки

Если ты меньше нервничаешь и не боишься совершить ошибку, это уже само по себе снижает вероятность промахнуться. Любая проблема, которая у тебя появляется, не обязательно является твоей ответственностью. Каждый может упустить что-то из виду, гораздо важнее то, что ты делаешь после. Стоит понять, есть ли в этом некий полезный урок, который ты можешь вынести, чтобы не допустить повторения, а также разобраться в том, что стоит за твоим нежеланием простить себя. Ты — такой же человек, как и все другие, почему ты должна заботиться о себе меньше?

Твои идеалы навязаны и нереальны

Вполне вероятно, что ты уже установила для себя слишком высокие идеалы или они были навязаны твоим ближайшим окружением — семьей или партнрами. Ты чувствуешь себя виноватой за то, что не соответствуешь кому-то, но у любого человека есть свой предел. Когда тебе говорят о том, что ты портишь все, к чему прикасаешься, и недостаточно стараешься, это не обязательно то, что тебе действительно нужно. Более того, навязчивое стремление к совершенству — прекрасная среда для развития низкой самооценки.

Признай право на собственные интересы

Тебе трудно отказать человеку, и ты будешь чувствовать себя виноватой в том, что сказала «нет»? Задумайся, насколько ты действительно морально ответственна за то, что у тебя просят. Разумеется, речь не идет о том, чтобы стать эгоистичной и потерять всякую совесть. Напротив, щедрость и помощь окружающим — похвальная позиция, к которой стоит стремиться всем на этой планете. Но помни о том, что ты имеешь право на то, чтобы удовлетворять собственные потребности в первую очередь. Если ты стремишься угодить окружающим, игнорируя свои нужды, старайся думать о том, что может быть источником подобных самоограничений. Ты действительно веришь, что люди не будут тебя любить, если ты откажешь им в чем-то? Почему в тебя заложена программа, которая регулярно побуждает тебя ставить чужие потребности выше себя? Задавшись такими вопросами, ты сможешь начать работу над преодолением собственного беспокойства.