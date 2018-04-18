5 женских фраз, которые способны вывести из себя мужчину

Непонятности: «Ой, все!»

Эта фраза уже давно стала мемом. И если девушка вкладывает в нее глубокий смысл, то ее партнера она бесит своей непонятностью. По их мнению, это очередной способ просто уйти от диалога и спровоцировать скандал. Хотя мы наоборот, даем понять, что тема закрыта для обсуждения.

Сравнения: «А вот мой бывший…»

Так лучше не начинать диалог. Вот по каким-то непонятным причинам, они не любят, когда их сравнивают с тем, кто был до них. Наверное, по тем же, что и мы. Также вашего любимого раздражает сопоставление его с партнером подружки. Вместо того, чтобы исправится, он начинает ревновать и обижаться.

Допросы с пристрастием: «Где был?», «С кем?», «Кто звонил?»

Подобные вопросы мужчины воспринимают как посягательство на личное пространство. Не пытайтесь контролировать в лоб. Сделай вид, что доверяешь, сам потом проболтается.

Обсуждение других девушек: «Она тебе нравится?»

Конечно, тебе надо чтобы он сказал, что у бывшей груди нет, а у заклятой подруги Машки ноги кривые, а ты принцесса великолепная. Но он, толстокожий, до этого не догадывается. Разговоры о бывшей для него попытка устроить скандал, а то, что он на вечеринке засматривался в Машкино декольте, еще не повод обижать красивую девушку — ведь ноги то ее он не заметил.

Попытки взять на «слабо»: «У тебя ничего не выйдет!»

Вместо того, чтобы бежать убивать дракона, он и вправду может поверить вам, сядет на диван, телевизор смотреть. А какой смысл чего-то делать, если все равно ничего не получится? Подобными фразами вы не только раздражаете мужчину, но и подрываете его уверенность в себе, развиваете у него комплексы.