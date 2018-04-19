Тест: кто из российских рэперов стал бы твоим идеальным парнем?

Российские рэперы уже давно перестали быть парнями из соседнего двора, записывающими треки не для широкой аудитории. Сейчас они настоящие кумиры миллионов, быть с которыми мечтают многие девушки. Еще бы! Они брутальны, популярны и богаты. WMJ.ru подготовил для тебя увлекательный тест, пройдя который ты узнаешь, кто из рэперов стал бы твоим идеальным парнем. Готова? Поехали. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, Starface, vk.com