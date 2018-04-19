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Тест: кто из российских рэперов стал бы твоим идеальным парнем?
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Тест: кто из российских рэперов стал бы твоим идеальным парнем? 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Российские рэперы уже давно перестали быть парнями из соседнего двора, записывающими треки не для широкой аудитории. Сейчас они настоящие кумиры миллионов, быть с которыми мечтают многие девушки. Еще бы! Они брутальны, популярны и богаты. WMJ.ru подготовил для тебя увлекательный тест, пройдя который ты узнаешь, кто из рэперов стал бы твоим идеальным парнем. Готова? Поехали.
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Фото:Instagram, Starface, vk.com
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