«Почему наших предпринимателей не любят? Потому что хамство — наша национальная черта»

«В России, если ты бизнесмен, то должен „раздувать щеки“ и создавать видимость, что дела идут лучше, чем на самом деле: костюм, авто. В Англии деловые люди не носят костюмы и все друг другу „френдли“. Олег Савчук родом из Одессы, закончил Одесский политехнический университет, уже во время учебы начал программировать сайты. В 2008 г. переехал в Москву, сначала работал дизайнером, после попал в рекламную сферу. В 2013 г. в паре с копирайтером получил „золото“ в номинации Young Lions Cyber на Cannes Lions (впервые в этой номинации победили участники из России). Затем переехал в Лондон, где после нескольких лет работы по найму создал свое креативное агентство Mate and Mate.

Открыть бизнес в Великобритании совсем не сложно, утверждает он. Помешать может разве что разность менталитетов и плохое владение языком. О проблемах ассимиляции в чужой стране, отношении англичан к выходцам из России, а также о том, почему он все чаще испытывает стыд за соотечественников, Олег Савчук рассказал DK.RU.

ДОСЬЕ DK.RU Олег Савчук Креативный директор и основатель креативного агентства Mate and Mate, Лондон Родился в Одессе в 1986 г. Образование В 2008 г. закончил Одесский национальный политехнический университет, специальность инженер-программист. Профессиональные награды Cannes Lions Festival of Creativity / Gold Golden Drum Festival of Creativity / Silver, Bronze Golden Hummer Advertising Festival / Silver, Bronze KIEV IAF / Silver, Bronze Red Apple Advertising Festival / Gold, short Art Directors Club of Russia / short London Design Awards / Gold

От мата к улыбкам

— У нас с иностранцами — ментальное несовпадение. В британских отношениях главное — это дипломатия. Здесь нет градации — высокий начальник и низкий подчиненный. Все находятся в одном статусе — человек, и все друг другу „френдли“. Каждый получает одинаковое количество уважения — и неважно, убирает он в офисе или владеет этим офисом. Любая коммуникация здесь строится очень вежливо, никто не несет информацию в лоб, даже решение критических задач всегда начинается через „смол-толк“, плавно и дипломатично.

Помню, был случай с российским клиентом. В начале декабря мы договорились, что проект для него я сделаю за месяц, но у меня получилось уложиться в две недели. Поскольку две недели были в запасе, я спокойно уехал отдыхать на Новый год, а по возвращении клиент сказал: тебя не было, мы не могли до тебя достучаться и поэтому часть твоих денег отдали другому дизайнеру, а тебе заплатим меньше. Как так? Менеджеры даже не пытались связаться и обсудить этот вопрос со мной! Я пытался поговорить с владельцем компании, но вместо диалога получил кучу гнева с матом. Я был ошеломлен.

Хамство — это вообще наша национальная черта. Помню, после долгого перерыва я приехал в Россию и пошел со своими старинными приятелями в бар. И они начали кричать официанту: „Эй, ты, иди сюда, налей мне пива!“ Мне было нереально стыдно, потому что я понимал, что когда-то и я точно так же себя вел. Теперь для меня это абсолютно дико.

Я понимаю, почему восточноевропейцев не любят. Потому что мы привыкли везде ставить рамки: я — это я, а твое место ниже. И так во всех сферах — на дорогах, в ресторанах, ЖЭКах. Этот менталитет, конечно, влияет на отношение к нам европейских коллег. Видел много раз, как агентства, особенно небольшие, пытаются заходить на европейский рынок и обламываются, потому что здешние люди ждут уважения к себе, а наши этой дипломатией не владеют.

Бизнес из кирпичиков

Дипломатия в бизнесе — тоже на первом месте. Только после длинной коммуникации можно подъезжать к человеку с каким-то корыстным и важным вопросом. Если подойти с ним в лоб, то будет выглядеть так, что тебе от человека не нужно ничего, кроме вот этого. И люди сразу тебя отторгают. Поэтому чем дольше прелюдия, „смол-толк“, тем больше шансов на успех.

В Великобритании решение о сотрудничестве принимает, как правило, один человек — это либо собственник, либо менеджер, отвечающий за направление. Нет такого, что сначала ты беседуешь с секретарем, потом с менеджером среднего звена, потом с директором. Уже на первом собеседовании ты будешь общаться с человеком, принимающим решения. Вопрос — как выйти на такого человека.

Бизнес тут строят по-другому. Его именно строят — собирают, как из кирпичей, где каждый „кирпич“ выполняет свою функцию, прокачивает свои скиллы.

Например, если компания нанимает арт-директора, то она от него ожидает покрытия конкретных задач: например, рисовать идеи, работать в паре с копирайтером. В России — говорю по своему опыту — мне приходилось где-то писать, где-то рисовать, где-то собирать презентации. А потом твою презентацию забирает какой-нибудь менеджер, переделывает ее так, что не найдешь потом, откуда ноги растут. Здесь же у каждого своя граница компетенций.

Вспоминаю, как мы в России продавали сайты. Ехали к клиенту целым табором: дизайнеры, арт-директор, куча непонятных менеджеров, руководитель отдела… Спрашивается, зачем? Здесь все очень просто. Вот я, например, как человек, представляющий компанию, к клиенту поеду сам, с подготовленной моими сотрудниками презентацией. Если возьму с собой дополнительных людей, это будет говорить о том, что я некомпетентен.

Все же просто: клиент — точно такой же человек, как и ты. Он ждет от тебя понятный, простой и полезный продукт. А ты этот продукт ему предоставляешь. Для чего приводить еще 10 человек? Чтобы грузить клиента лишней информацией?

Ну ладно, если тебе нужен креативный директор, возьми его с собой. Только лишь для того, чтобы познакомить и сказать: этот человек будет коммуницировать на вашем проекте. А когда собирается куча людей в пиджаках… В Англии, кстати, в костюмах ходят или банкиры, или персонал в дорогих супермаркетах. Все остальные вменяемые люди ходят в обычной одежде. Для них деловой костюм — не показатель успеха.

Если говорить про образование, в России маст-хэв — это после школы пойти в институт, чтобы закосить от армии, закончить его — и ты вроде уже профессионал. Но на самом деле никакой ты не профессионал, просто тебя мамка-папка туда затолкали.

Здесь, если человек идет в институт, он сразу понимает, какая ему нужна специализация. И государство ему в этом помогает начиная со школы: тесты на профориентацию, работа со специалистами, которые анализируют способности школьника, организация экскурсий для детей на предприятия. Поэтому он рано понимает, какая ему нужна специализация. К тому же стоимость полного обучения может доходить до 30 тыс. фунтов в год. Многие люди берут кредиты на образование, это осознанный вклад в себя. Так ты формируешь из себя профессионала, берешь на себя ответственность. В России же человек, заканчивая институт, не знает, кем он на самом деле хочет быть. Поэтому идет на презентацию, „прикрывшись“ коллегами.

В результате получается: либо продали какую-то херню, либо продали много, либо продали дешево. А кто продал? Непонятно. Ездили-то впятером, кто крайний — неизвестно.

Как открыть бизнес в Англии

По сравнению с Россией начать свое дело в Великобритании несложно. Заходишь на официальный сайт правительства, в раздел бизнеса, и просто регистрируешь компанию. Не надо никуда идти, ехать, справки собирать. Дополнительно через сайт типа Госуслуг предоставляешь документы о страховке, о праве находиться в стране и т.д. Примерно через две недели приходит сертификат и поздравление: вы теперь — участник бизнес-рынка на территории UK. Вообще все просто, никаких препон. Что касается юридического адреса — тоже никаких проблем, хочешь — регистрируешь компанию на дом, хочешь — на офис, а можно купить юридическую ячейку и привязать к ней почту и имейл.

Здесь очень легкий доступ к ведению бизнеса, и как результат — идешь по улице, там нет метра свободного, повсюду кафе, рестораны, бары, маленькие лотки с телефонами.

Если говорить про нас, то мы просто купили юридический адрес в большом офисе, где можно снять деск, коворкинг, засетапили ячейку, на которую приходит почта, и на начальном этапе этого было достаточно.

В России — если ты бизнесмен, то должен „раздувать щеки“ и создавать видимость, что дела идут лучше, чем на самом деле: офис в „Москва-Сити“, пиджак, машина… Здесь же вообще неважно, где ты находишься, да господи, сиди и работай где угодно. Ты получил разрешение от британского правительства вести бизнес? Все, этого достаточно.

В черную здесь тоже работать незачем. Для начинающих налоги очень маленькие. Когда приходится работать с фрилансером, прошу его выставить мне счет. Зачем мне работать в черную, если у меня есть настолько простые и удобные инструменты, что проще все делать в открытую?

Команда CEO&Founder Mate and Mate

Отношение к России

Меня часто спрашивают — но что-то плохое в Великобритании есть? И я начинаю искать: ведь ложка дегтя по-любому должна быть, только где она? Не могу найти.

Ну, один момент негативный есть: англичане предпочитают работать с англичанами. Причина проста — их общение идет на одном ментальном уровне. Они друг друга быстрее поймут, ну и в целом есть у них некая идея принадлежности к особой нации.

А к русским они относятся, скажем так, холодно. Даже избегают. Лично я перестал говорить, что я из России, после того как началась вся эта история с Крымом, агрессией России.

В Англии этих действий не понимают совершенно. Мне попросту стало стыдно. Когда я жил в России, я очень любил эту страну, был ее частью, хотя и никогда не говорил, что „Крым наш“. А теперь… Конечно, я по-прежнему очень люблю своих российских друзей, но власть, которая пытается сформировать из населения массу без мнения, мне неприятна.

Есть же какие-то устои в мире, хорошие или плохие — неважно, они есть для того, чтобы все жили в каких-то сравнимых условиях. А когда ты позволяешь себе больше, чем мировая общественность принимает, это странно, неестественно. Поэтому я стал говорить, что я украинец.

Впрочем, я никогда не обсуждал с англичанами тему Крыма, Украины. Это вообще не тема для обсуждения. Да и смысл? Англичанин тебе никогда не покажет своего мнения, они могут посчитать тебя конченым мудаком, но никогда не дадут этого понять и будут продолжать с тобой общаться. Конечно, я не говорю здесь про нацистов, расистов — они везде есть.

Хотя я уже четыре года живу в Англии, и не видел ни одной драки, ни одного конфликта, реально аж интересно — почему так? Это говорит о том, что люди в большинстве своем все равно пребывают в более позитивном состоянии.

Даже последние события — дело Скрипаля, антисанкции — не сделали простых англичан более эмоциональными. Хотя, если говорить откровенно, на первых порах, обсуждая в публичных местах произошедшее со Скрипалем, мы старались быть предельно осторожными — так как русская речь, слова „Скрипаль“ и „Новичок“ волей неволей приковывали внимание.

Также слышал несколько историй про то, как люди получали письма: „Русские, уезжайте домой“, однако мне нечем подтвердить это.

Вопросы ассимиляции

Моя жена живет в Великобритании 12 лет, у нее уже британские документы, она практически ассимилировалась. И, конечно, на первом этапе ей сложно было со мной, и только позже я стал понимать, почему. Из меня невольно, по мелочам, вылезало пренебрежительное отношение к людям — в общении, в тоне.

Конечно, через несколько лет пребывания в Англии начинаешь ощущать себя по-другому. Уходит перманентная напряженность и агрессивность. Все, что происходит вокруг, не несет конфликтов и агрессии. Ты привыкаешь, что у всего есть рациональность, а у конфликтной ситуации — есть диалог.

Я и сейчас еще далеко не тот человек, которым мне хотелось стать. Все равно проскакивают иногда моменты несдержанности, я себя корю за это. Должно пройти намного больше времени, чтобы совсем это искоренить.

С чем мне было сложно, так это с языком. Я приехал сюда с плохим английским. Десять раз сдавал экзамен IELTS, чтобы набрать определенный проходной балл для получения визы. И даже когда сдал экзамен, оказалось, что для работы моего английского недостаточно. У меня было прекрасное резюме, но на работу меня не брали. Прошел порядка десяти собеседований в разных агентствах, все они, видя портфолио, горели желанием со мной работать, но при первой же коммуникации понимали, что общаться со мной будет сложно, и перспективы сразу заворачивались. Лишь спустя четыре месяца одно маленькое камерное агентство дало мне шанс, несмотря на проблемы с языком. Дали три месяца испытательного срока, но уже через неделю я получил контракт — в дизайне главное не слова, а картинки и эмоции.

Теперь я стараюсь копировать английскую речь, избавляться от акцента. Меня периодически в пабе спрашивают, откуда я, и считают, что я шотландец. Мне это немножко льстит, да. Но в целом англичане супертолерантные, они никогда не будут исправлять ошибки в твоей речи или указывать на них.

Специалистам из России станет сложнее

В принципе, если ты профессионал, то особых проблем с трудоустройством на рынке дизайна и рекламы не возникнет, иностранцы есть в любой компании. Рынок вообще перенасыщен профессионалами. Считай, вся Европа открыта, едут отовсюду.

Но, возможно, лет через пять поколению креативных людей из России сложнее будет попадать в Европу. Потому что российская власть создает множество препон и ограничений для рекламного сектора. А когда тебя ограничивают, значит, твои возможности падают, и рынок не развивается.

Примеров много, то же отношение к ЛГБТ-сообществу — в России это чисто политический вопрос, этих людей как бы нет. А в Англии все, что связано с субкультурой, открыто. Люди не боятся делать рекламные кампании для ЛГБТ-сообществ, я и сам проводил одну из них.

В России я бы такого никогда не сделал. Вот вся эта цензура, запрет интернет-мессенджеров в рекламе, ограничительные законы делают недоступными многие инструменты для развития рекламного рынка.

Яркий пример — проект „Заставь чиновников работать“, после которого были суды, кучу людей уволили (речь идет о совместном проекте URA.RU и рекламного агентства „Восход“, когда вокруг дорожных ям и ухабов в Екатеринбурге были нарисованы портреты городских и областных чиновников. В 2013 г. эта рекламная кампания получила множество золотых наград на Каннском рекламном фестивале — Прим. ред.).

И всё, использование подобных носителей стало невозможным. И так происходит со многими идеями. Соответственно, новое поколение рекламщиков будет жить в других, ограниченных рамках, многие навыки развить будет невозможно. Поэтому и работать специалистам из России в Европе станет сложнее.