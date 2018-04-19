10 вопросов, которые ты должен задать себе, прежде чем начнешь свое дело

Мечта стать предпринимателем нередко посещает умы амбициозных ребят. Им кажется, что они созданы для этого, и чтобы это доказать, достаточно получить только один шанс. Но фантазии не всегда идут в унисон с реальностью. И если ты полагаешь, что в тебе живет второй Генри Форд , то должен задать себе несколько вопросов, чтобы понять, стоит ли оно того или в привычном офисе как-то поуютней.

1. Чем ты хочешь заниматься?

Начинающие предприниматели ошибочно полагают, что для начала своего дела главное — иметь стартовый капитал. Они тратят усилия на поиск или накопление денег, при этом не всегда задумываются об идее бизнеса. А ведь этот вопрос должен стоять в первую очередь. Главное — понимать, какую услугу ты хочешь предложить. От этого будет зависеть и размер начальной инвестиции.

2. Есть ли альтернативный источник дохода?

Если ты начинающий бизнесмен, то должен понимать, что при начале любого проекта дивидендов сразу ждать не стоит. Любое дело, особенно крупное — это сложный механизм, требующий постепенного развертывания. Поэтому если ты планируешь погрузиться в предпринимательство с головой, скинув с себя прочие обязательства и отказавшись от других дел, то должен владеть финансовой шлюпкой, чтобы иметь возможность держаться на плаву, пока не пойдет прибыль. Действуй по плану, расходуй средства рационально и рассчитай примерный срок поступления первой выручки.

3. Владеешь ли ты необходимыми связями?

Начиная свое дело, особенно в первый раз, ты должен обзавестись знакомыми, к которым сможешь обратиться за советом. Либо тех, кто сможет помочь в разрешении бюрократических вопросов, вступить в партнерство или оказать помощь в привлечении потенциальных клиентов. Коммуникативная сеть у предпринимателя должна быть очень широкой и разрастаться по мере ведения дел.

4. Умеешь ли ты распределять свое время?

Некоторыми людьми предпринимательство воспринимается как наличие свободы и большого количества времени, в отличие от наемной работы, где сотрудники привязаны к месту службы строгим графиком. Отсутствие заданных рамок и постоянного контроля заставляет предпринимателя самостоятельно распределять свой рабочий процесс. Если ты решил начать бизнес, то должен понимать, что над тобой больше не будет стоять руководитель и контролировать эффективность работы. Ее будешь обеспечивать ты сам, а значит нужно научиться самодисциплине и правильному использованию собственного времени.

5. Сколько денег у тебя на старте?

Прежде чем начинать дело, посчитай, соответствует ли размер необходимых инвестиций твоим накоплениям. Каковы будут накладные расходы? Если что-то пойдет не по плану, готов ли ты на привлечение дополнительных средств? И не получится ли так, что, рассчитывая на скорую прибыль, спустя пару месяцев, ты будешь вынужден выбирать между завтраком, обедом и ужином, поскольку есть ты сможешь только раз в день.

6. С кем ты можешь сотрудничать?

Иногда идея своего бизнеса опирается на потенциальные каналы распространения услуг. Возможно, у тебя есть необходимые связи для совместного производства либо реализации продукта. Это поможет тебе определиться с направлением деятельности и скорректировать вектор ее развития.

7. Есть ли у тебя маркетинговый план?

Не все так делают, но порой маркетинговая стратегия на старте просто необходима. Составил ли ты план действий? Проанализировал ли рынок, изучил ли конкурентов, определился с тем, кто составляет твою целевую аудиторию? Если не дать ответы на все эти вопросы, то вероятность успеха твоего предприятия будет очень маленькой.

8. Как ты собираешься измерить свой успех?

Если ты стартапер, то тебе необходимо продемонстрировать инвесторам коммерческий потенциал проекта. Определись, какие показатели должны стать индикатором успешной работы твоего бизнеса. И каково числовое значение этих показателей. В краткосрочной перспективе это может быть величина заинтересованности продуктом среди потребителей. В долгосрочной — количество денег, вырученных при его продаже.

9. Насколько сильно ты этого хочешь?

Жизнь предпринимателя сопряжена с постоянными рисками и большой ответственностью. Поэтому до того, как ввяжешься в эту погоню за деньгами, ты должен понять, хочешь ли ты этого так сильно, что пойдешь до конца, несмотря на все неудачи, с которыми ты обязательно столкнешься. Ты должен быть уверен, что у тебя хватит терпения и средств для достижения поставленных целей. Но не только финансовые риски составляют жизнь предпринимателя. Жизнь бизнесмена предполагает постоянную активность, частые разъезды, переговоры с людьми, бессонные ночи. Если ты привык к монотонному образу жизни с фиксированными обязанностями и рабочим графиком, то предпринимательство — это не твое.

10. Готов ли ты к неудачам?

Этот вопрос — один из самых важных. Ведь от того, как ты умеешь справляться с поражениями, зависит успех твоего предприятия. Нужно понимать, что провалов в принципе не существует. Любая неудача — это возможность переиграть ситуацию по новой; урок, который в дальнейшем позволит сэкономить деньги и время. Если оступился, это не повод все бросать. Далеко не всегда все получается так, как планируешь. А значит, нужно быть готовым к провалам, не бояться их и научиться извлекать уроки из своих ошибок.