5 причин иммигрировать в Канаду

Канада — это не страна дровосеков, а страна честных и человечных принципов, которые обеспечили этому государству звание «социального», причем не на словах, а на деле. Да, Джастин Трюдо (премьер-министр Канады — ты должен его знать, раз уж иммигрировать собрался) не всегда принимает идеальные решения, но народ его любит, а его внутренняя политика направлена на благополучие собственных граждан, а также на достаточно добродушное отношение к мигрантам из любых стран, из России в том числе.

1. Стабильная экономическая ситуация

Канада не находится под санкциями. Это уже один очень большой плюс. В ней достаточно стабильная экономическая ситуация и прекрасна развита система социальных выплат. Мы конечно не фанаты сильного налогового бремени на крупный бизнес, но в случае Канады все устроено так, чтобы люди жили достойно и в преклонном, и в молодом возрасте. Государство не замораживает пенсии, а безработным людям выплачивают пособие при наличии гражданства. Отдельно можно выделить бесплатное образование и медицину, причем они не «условно бесплатные», как у нас, а действительно бесплатные — государство за этим следит. Проще говоря, растить детей, да и вообще жить в этой стране гораздо стабильнее, чем (уж простят нас патриоты) в странах бывшего Советского Союза.

2. Свобода слова и собраний

Ну, дружище, все мы прекрасно понимаем, что есть правовые государства, а есть государства, которые стараются казаться таковыми. Сейчас мы пришли к той реальности, когда у нас лишь имитация правового государства. Это просто факт — нет в нем ничего плохого или хорошего. Или ты разве не ощущаешь над головой некую мутную тучу, которая в любой момент может на тебя опрокинуться? Ведь каждый, абсолютно каждый, может попасть под каток системы. Сознательно или несознательно — это уже другой вопрос. Меж тем в Канаде совершенно иначе понимаешь, что означают твои права и свободы. Там нельзя жить «по понятиям», зато можно жить по совести. Есть законы, которые нужно соблюдать, и есть либеральное (не бойтесь этого слова) правительство, которое тоже соблюдает законы. По этой причине жить в Канаде, опять же, куда безопаснее, чем во многих других странах (и мы не берем во внимание только Россию — в Европе также есть государства, которые постепенно отходят от понятия «правовых», что печально).

3. Хорошие условия для бизнеса

И наконец, бизнес. Во-первых, открыть бизнес в Канаде и открыть бизнес в России — это два разных зверя. Причем если в первом случае тебе попадется верный и дружелюбный пес, то во втором — ты столкнешься с оскалом опасного хищника. Так сложилось, что бизнес в России, особенно средний и малый, воспринимается многими нехорошими людьми (не будем показывать пальцем) как отличная площадка для «дойки». Об этом тебе и сами бизнесмены расскажут, которые вынуждены уходить в теневой сегмент, чтобы снизить налоговую нагрузку или необоснованные поборы от всевозможных служб, которые вроде бы призваны «осуществлять контроль над бизнесом», но по факту являются просто сборщиками податей.

Окей, ты наверное спрашиваешь, чем конкретно Канада так хороша в плане бизнеса? О правовом государстве мы уже говорили выше — рэкетировать тебя никто не будет. Но мы бы хотели выделить программы для малого бизнеса, на которые обязательно стоит обратить внимание. Одна из них — это The Canada Small Business Financing (CSBF). Она дает ссуду на десять лет под 2-3% годовых. Да, у этой ссуды есть порог в 250 000 долларов, но ты просто взгляни еще раз на процент — есть ли такие программы у нас? Очень сомневаемся. Также в Канаде полно бизнес-программ исключительно для мигрантов, они все находятся под одной вывеской — The Canada Immigrant Investor Prоgram. Финансируются эти программы самими иммигрантами, и, чтобы узнать о них подробнее, тебе следует обратиться в «Бизнес-центр» (Business Service Centre) — он есть в каждом регионе страны.

4. Легкий процесс получения гражданства

Стать гражданином Канады значительно проще, чем стать гражданином Германии, Австралии, Британии, США. В этом смысле Канада имеет чрезвычайно гостеприимное законодательство. Достаточно прожить в стране три года в качестве «постоянного жителя Канады», чтобы получить полноценное гражданство. Тебе также не нужно отказываться от российского гражданства, чтобы стать канадцем — можно иметь двойное. Хотя тогда и налоги придется платить на два государства, поэтому ты уж тут сам решай.

5. Лояльное отношение к мигрантам

И наконец, последнее. Канада — страна, созданная мигрантами. И в отличие от американцев, они это прекрасно осознают. Поэтому в Канаде чрезвычайно низок накал негатива, который выбрасывается в сторону «понаехавших», особенно в том случае, если те живут по законам страны. К тебе уже на пороге будут относиться, как к канадцу. При этом, чтобы влиться в жизнь Канады, тебе не потребуется слишком много времени. Во-первых, канадцы сами по себе люди открытые. Во-вторых, в Канаде очень большое сообщество русскоязычных мигрантов, которые помогут тебе сориентироваться в стране. Если ты берешь билет в один конец, то ты не останешься там одинок. Напротив, ты наконец почувствуешь себя частью большого и дружелюбного сообщества.

И чтобы твоя мечта стала реальностью, мы хотим посоветовать тебе отличный сервисный центр, который с 2007 года работает для того, чтобы хорошие люди из России становились канадцами и обретали в стране красного кленового листа свободу, счастье, а также профессиональную значимость. Канада — это безопасная страна и страна возможностей. И если перед тобой стоит реальная цель иммигрировать туда, то жми на ссылку ниже и связывайся с представителями центра. Они все расскажут, все объяснят, подготовят необходимые документы, просчитают твои шансы. Стать канадцем проще, чем кажется. Как иммигрировать в Канаду →