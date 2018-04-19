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Убирая комнату, женщина находит ЭТУ вещь своего мужа. Слез не сдержать…
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Убирая комнату, женщина находит ЭТУ вещь своего мужа. Слез не сдержать… 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Проснувшись утром, Джулия заметила, что ее мужа уже нет в доме. Все последние месяцы он вел себя как-то странно. Потянувшись в постели, пожилая женщина морально настроила себя на уборку. Начав со спальни, она вдруг обнаружила записку на столике своего мужа. Прочитав ее, Джулия не смогла сдержать слез:
«Дорогая Джулия,
Пишу тебе, пока ты спишь. В том случае, если завтра, проснувшись, я уже не буду самим собой. Я будто оказался между двумя мирами и все больше осознаю, что окончательно теряюсь в одном из них. Я боюсь, что однажды я просто не вернусь.
В случае, если завтра я уже не пойму, что со мной происходит… Если завтра я уже не смогу выразить свое восхищение тобой и то, как я ценю тебя. Как ты остаешься со мной, несмотря ни на что, все еще пытаясь сделать меня счастливым.
Возможно, завтра я уже не буду понимать, что ты для меня делаешь. Ты приклеиваешь бумажки на дверь, чтобы я не перепутал кухню и ванную. Ты всегда заставляешь меня смеяться, когда я одеваю ботинки без носков. Ты продолжаешь поддерживать со мной беседу, даже когда я уже забыл, о чем она. Иногда ты шепчешь мне на ушко имена наших внуков, чтобы они не поняли, что я их забыл. Ты всегда нежно отвечаешь на выбросы моего гнева. Даже тогда, когда я просто не понимаю, что на меня нашло.
За все это и многое другое. Если завтра я забуду твое или мое имя.
Если завтра я уже не смогу тебя поблагодарить.
Если завтра, Джулия, я уже не смогу в последний раз сказать тебе Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ…
НАВЕКИ ТВОЙ,
T. A. M. Р“
Читать это без слез практически невозможно. Даже в случае тяжелой болезни Альцгеймера глубокие чувства все еще способны найти свои проявления. Не дай этому посланию любви быть забытым, распространи его среди своих друзей. И да будет жива любовь!
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