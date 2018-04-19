Жена старше мужа на 53 года. И они счастливы 

1/9 "Я не чувствую, что я что-то теряю в этом браке. Я очень зрелый для своего возраста, ровесницы меня никогда не привлекали. Даже когда мне было 13-14 лет, я засматривался на женщин постарше", — делится Гэри. Фото: @garyandalmeda

2/9 "Если вы любите кого-то, то возраст ничего не значит. Когда мы встретились в пиццерии Chuck E Cheese, то я сразу в него влюбилась. Я поняла, что это тот человек, с которым я хочу провести всю оставшуюся жизнь», — говорит Альмеда. Фото: @garyandalmeda

3/9 Гэри называет возлюбленную "куколкой" и "конфеткой" и говорит, что она самая красивая женщина на Земле: "Я самый счастливый мужчина в мире. Я рад, что засыпаю и просыпаюсь рядом с тобой. И я каждый день влюбляюсь в тебя все сильнее". Фото: @garyandalmeda

4/9 "Она самая привлекательная женщина из всех, кого я знаю, а еще Альмеда — самая любящая жена! У нее такие прекрасные глаза и золотое сердце". Фото: @garyandalmeda

5/9 "Первое, что привлекло меня в Альмеде, — ее красивые голубые глаза. Ну и, конечно, ее характер. Мы отлично ладим, и между нами настоящая химия". Фото: @garyandalmeda

6/9 "Моя жена очень веселая, мы всегда дурачимся и смеемся". Фото: @garyandalmeda

7/9 Пара поженилась в 2015 году, и, как утверждает молодой муж, их отношения становятся только крепче: "Наша любовь со временем становится сильнее. Все клятвы, которые мы дали друг другу в тот волшебный день, тоже крепнут с каждым днем. Нас столько всего ждет впереди". Фото: @garyandalmeda

8/9 "В первый раз мы занялись любовью в нашу первую брачную ночь. У нас была такая глубокая связь. Альмеда восхитительная любовница". Фото: @garyandalmeda