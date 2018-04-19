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Жена старше мужа на 53 года. И они счастливы
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Жена старше мужа на 53 года. И они счастливы 

Рамблер 1 час назад
В своем блоге в Instagram пара рассказывает историю любви.
1/9  "Я не чувствую, что я что-то теряю в этом браке. Я очень зрелый для своего возраста, ровесницы меня никогда не привлекали. Даже когда мне было 13-14 лет, я засматривался на женщин постарше", — делится Гэри.
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2/9  "Если вы любите кого-то, то возраст ничего не значит. Когда мы встретились в пиццерии Chuck E Cheese, то я сразу в него влюбилась. Я поняла, что это тот человек, с которым я хочу провести всю оставшуюся жизнь», — говорит Альмеда.
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3/9  Гэри называет возлюбленную "куколкой" и "конфеткой" и говорит, что она самая красивая женщина на Земле: "Я самый счастливый мужчина в мире. Я рад, что засыпаю и просыпаюсь рядом с тобой. И я каждый день влюбляюсь в тебя все сильнее".
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4/9  "Она самая привлекательная женщина из всех, кого я знаю, а еще Альмеда — самая любящая жена! У нее такие прекрасные глаза и золотое сердце".
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5/9  "Первое, что привлекло меня в Альмеде, — ее красивые голубые глаза. Ну и, конечно, ее характер. Мы отлично ладим, и между нами настоящая химия".
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6/9  "Моя жена очень веселая, мы всегда дурачимся и смеемся".
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7/9  Пара поженилась в 2015 году, и, как утверждает молодой муж, их отношения становятся только крепче: "Наша любовь со временем становится сильнее. Все клятвы, которые мы дали друг другу в тот волшебный день, тоже крепнут с каждым днем. Нас столько всего ждет впереди".
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8/9  "В первый раз мы занялись любовью в нашу первую брачную ночь. У нас была такая глубокая связь. Альмеда восхитительная любовница".
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9/9  По просьбе подписчиков Гэри выложил в своем блоге фото жены в молодости: "Посмотрите на эту красотку! И оставляйте в комментариях Альмеде свои комплименты. Я обязательно ей их прочитаю".
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Альмеде Эррелли исполнилось 72 года, а Гэри Хардвику — 19. Они познакомились два года назад на похоронах сына Альмеды Роберта и практически сразу влюбились друг в друга. Их следующая встреча состоялась через два месяца в пиццерии Chuck E Cheese, куда их позвала вдова Роберта Лиза. Роман развивался настолько стремительно, что уже через две недели Гэри задал Альмеде главный вопрос, а через шесть дней они поженились на церемонии, которую юноша организовал самостоятельно всего за 194 доллара.
Подписчики на его странице в Instagram разделились на два лагеря: одни верят в их "любовь до гроба", другие же обвиняют Гэри в неискренности. Последние говорят, что Гэри "слишком банально выражает свои эмоции" и делает "нереалистично много комплиментов жене". Они считают, что таким образом Гэри пытается раскрутить свой блог на Youtube и в Instagram.
Кроме того, родственники Альмеды не поддерживают пару, и практически все отвернулись от женщины. Однако пара не обращает внимание на недоброжелателей и завистников.
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