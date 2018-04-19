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Картину Ван Гога воссоздали на поле 5000 кв. м
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Картину Ван Гога воссоздали на поле 5000 кв. м 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Facebook/Stan Herd Arts
Художник Стэн Херд превратил поле в Миннесоте в картину Ван Гога "Оливковые деревья" 1889 года, которая занимает площадь чуть меньше одного гектара. Этот проект спонсировал Институт искусств в Миннеаполисе.
64-летний художник работал над "Оливковыми деревьями" целых шесть месяцев:
"Конечно, во время работы над "картиной" происходили всякие неприятности. Некоторые растения съели оленята, а семена часто сдувало ветром, но это природный фактор".
Первые "картины на земле" Стэна Херда были сделаны им в 1981 и 1983 годах, на равнинах родного Канзаса он воссоздал двух индейских вождей.
Херд учился технике агроживописи около четырех лет: рисунок начинается с наброска, который выкладывается кирпичами, затем художник принимается пахать и засеивать землю, а в конце добавляет на импровизированный холст почву и солому разных оттенков.
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