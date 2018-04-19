История о плохом муже или как женщина развестись хотела

Однажды женщина, которая очень хотела подать на развод, пошла к священнику, чтобы взять у него благословение и получить мудрый совет. Она обратилась к батюшке со словами:

— Я уже два года в браке с этим мужчиной. Но больше не хочу с ним жить. Я подаю на развод.

— Что же заставило тебя принять такое решение? — спросил священник.

Женщина объяснила так:

— Мужья моих подруг всегда приходят домой вовремя и весь вечер проводят с семьей, а мой постоянно задерживается, мне не хватает простого внимания, вот и скандалы в семье…

Удивленный священник переспросил:

— Это единственная причина развода?

— Да, мне не хочется жить с человеком, который так себя ведет.

— Ну, развестись ты еще успеешь. Только давай договоримся: сперва ты испеки мне вкусную буханку хлеба. Только с одним условием! Все продукты (соль, воду, муку) не покупай в магазине и не бери дома, а попроси у соседок. При этом обязательно расскажи им, почему ты так делаешь.

Женщина пошла домой и, настроившись достаточно решительно, приступила к готовке хлеба.

Она зашла к первой соседке и попросила стакан воды.

— А что случилось? — сказала та. — У вас нет воды?

— Есть. Просто я хочу развестись с мужем, поэтому пошла к священнику за советом.

Потом она рассказала обо всем, что ей сказал сделать батюшка. И когда женщина закончила, ее соседка со вздохом произнесла:

— Везет тебе, дуреха! Мне бы такого мужа! — и начала жаловаться на своего благоверного.

После этого женщина пошла ко второй соседке, чтобы одолжить немного соли.

— Тебе нужна всего лишь ложечка?

— Да, соль то у меня есть, просто… — и во второй раз пересказала свою историю. Не успела она договорить до конца, как соседка воскликнула:

— Ой, знала бы ты, что мой муж творит! — и понеслась жаловаться на жизнь.

К кому бы женщина ни заходила, в каждой квартире ее обсыпали жалобами.

Когда хлеб был, наконец, готов, она принесла его священнику и сказала:

— Спасибо вам, батюшка! Угощайтесь! Только вот разводиться я передумала.

— А что же произошло, дочь моя?

— Как оказалось, мой муж лучше всех, — с улыбкой на лице ответила она.