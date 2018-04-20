Поздравление Фетисову от Газзаева 

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, сейчас депутат Госдумы РФ поздравил через «СЭ» Вячеслава Фетисова с 60-летием.
Дорогой Вячеслав Александрович! Поздравляю тебя с юбилеем! Тебе всего лишь 60, но в это не верится — ты все так же энергичен, молод и деятелен, как двадцать и тридцать лет назад. Кумир миллионов болельщиков по обе стороны океана, ты сделал так, что советский, российский хоккей и твое имя — это слова-синонимы. Чтобы перечислить твои титулы, не хватит газетных полос. Чтобы перечислить тех, для кого ты стал примером в достижении цели, отношения к любимому делу — не хватит печатных мощностей. Ты выиграл все, что можно выиграть в хоккее, а сегодня защищаешь интересы наших граждан так же искренне и самоотверженно, как играл в защите в форме ЦСКА и сборной Советского Союза. Дорогой Вячеслав Александрович. Для меня честь назвать тебя своим другом. Желаю тебе здоровья, успехов и новых побед! Твой Валерий Газзаев.