Из первых уст: чем можно всерьез зацепить искушенного и опытного мужчину

Как оказалось, мужчины прекрасно видят все женские уловки и ужимки. Пока женская игра носит безобидный характер, мужчины смотрят на нее сквозь пальцы, но, если женщина начинает бессовестно манипулировать мужчиной, это быстро надоедает. Каждый человек, независимо от пола, стремится к честным, равным и гармоничным отношениям, поэтому, чтобы завоевать внимание, расположение и уж тем более любовь искушенного мужчины, желательно оставаться естественной, уметь сохранить себя такой, какой ты являешься на самом деле.

«Мне 35, я женат, воспитываю двоих сыновей и вполне счастлив. Мой капитал позволяет смотреть на 90% людей свысока! Всю свою жизнь я получаю что хочу, когда хочу и, естественно, в неограниченном количестве.

Только не торопись считать меня пресыщенным негодяем, это не так. Возможно, в душе я хотел играть на гитаре во дворе с обычными ребятами, но уже в юном возрасте меня учили быть акулой, волком, хищником в любой ситуации, вбивали в меня классовость и статус. Отец объяснял, кого я должен уважать, а кого не замечать, кто должен быть в моем кругу, а кто обслуживающий персонал! Ну и естественно, вместо гитары, первой любви, сломанных конечностей, дискотек, поцелуев под луной я получил детальный план на ближайшие 40 лет жизни.

На своем веку я встречал немало прекрасных женщин, все они были разные, уникальные, но многих все же объединяло схожее желание — выйти замуж за миллионера, тем самым устроив поудобнее свою филейную часть в комфортный стул топовых салонов красоты и бутиков. Лично мое мнение, с которым наверняка многие не согласятся, что безродная, со средним образованием заурядного института и примерно таким же воспитанием девушка имеет ничтожные шансы осуществить свою мечту. И это аксиома, по крайней мере, мне вбивали это в голову с самого детства! Так вот, наевшись вдоволь разных женщин, я поступил довольно предсказуемо: породнился с дочерью моего партнера, умножив капиталы двух светских семей.

С моей женой мы были просто созданы друг для друга, об этом говорили общие интересы, иммунитет к чепухе вроде высоких чувств и так далее. Нас уже мало что удивляло в жизни, казалось, поэтому мы и защищены от неожиданных всплесков окситоцина и прочих гормонов, от которых съезжает крыша. Но жизнь ставит подножку, когда ее меньше всего ждешь…

Оказавшись в Екатеринбурге по рабочим делам, я решил пройтись по парку. Стоял прекрасный летний день. Прохаживаясь мимо лавочек, я заметил девушку в простом струящемся платье, с распущенными длинными волосами и милой мордашкой, которая казалась прекрасной, как рождественское утро: отсутствовал макияж, никаких накладных ресниц, накачанных губ и другого тюнинга. Она была естественна, скромна, но при этом весьма обворожительна.

Мне стало любопытно, не смог пройти мимо и присел рядом на ту же скамейку. Она делала вид, что мое присутствие ее ничуть не смутило — даже не повернув голову, она продолжала читать какую-то книгу, а я просто сидел и разглядывал ее не в силах оторваться.

Так продолжалось примерно 15 минут, после чего она обернулась, окинула меня взглядом, задумалась и сказала: «Знаешь! Ты выглядишь очень уставшим, но, думаю, я могу это исправить, угостив тебя чашечкой хорошего кофе».

И я подумал: какая смелая девчонка. Мы прогулялись до ближайшей кофейни заказали по капучино и проговорили несколько часов подряд. Ее звали Алиса, она как раз была выпускницей заурядного университета, из обычной семьи, далекой от мажоритарного общества и светских манер. Все шаблоны в моей голове рассыпались, а в следующий момент я вовсе понял, что пропал, когда она сказала, что неплохо играет на гитаре…»

А что скажет психолог?

«Итак, на примере героя статьи мы видим, что совершенно необязательно иметь диплом Кембриджа или Оксфорда, для того чтобы взволновать мужчину, который видел уже в этой жизни абсолютно все. Иногда достаточно просто быть собой, как Алисе, которая, скорее всего, обладает природным обаянием и харизмой и к тому же умеет играть на гитаре, чего так сильно хотел наш герой в детстве.

Человек так устроен, что его тянет к тем, кто обладает достоинствами или талантами, которые он сам превозносит и, возможно, которыми он сам хотел бы обладать. И, наоборот, мы испытывает отвращение к тем порокам людей, которые презираем в себе больше всего», — считает эксперт по отношениям Максим Ким.

Вот несколько советов, как понравиться практически каждому мужчине независимо от того, насколько он искушен и опытен:

Будь естественной

Мужчины всегда чувствуют неискренность, а если мы говорим об опытных представителях сильного пола, так эти вообще читают тебя, как открытую книгу. Поэтому лучше никого из себя не строй, старайся говорить правду, но не всю, всегда оставляй шлейф легкой таинственности.

Держись на расстоянии

Не строй из себя «мисс ледяное сердце», а просто держи разумную дистанцию. Слишком доступные женщины мужчинам не нравятся, заставь его постараться, чтобы получить тебя всю целиком. Тогда он будет дорожить вашими отношениями, в которые вложил много сил и энергии.

Имей высокую самооценку

Мужчина всегда предпочтет женщину с высокой самооценкой. Им кажется, что женщина с заниженной самооценкой настолько боится одиночества, что готова сама вести охоту на мужчин. А это весьма неблагодарное и унизительное занятие.

Будь непредсказуемой

Не бойся рушить шаблоны, это всегда цепляет людей, особенно у которых в голове давно сформированы определенные стандарты и которые уверены, что на пять шагов опережают других. Непредсказуемость — это твой козырь! Но все должно подаваться непринужденно — если он заметит, что ты играешь, все пойдет наперекосяк. Гордись тем, кто ты есть, своей жизнью и всем, что она тебе дала. Даже если роман случился с миллионером, а ты обычная девчонка и работаешь официанткой, он оценит, что, несмотря ни на что, ты любишь свою жизнь, своих друзей и работу и он не является для тебя счастливым билетом в богемное царство.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK