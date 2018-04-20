Склифосовский и революция в мировой медицине

Нет в России человека, кто бы не слышал этой фамилии. Это неудивительно — Николай Васильевич совершил настоящую революцию в мировой медицине.

Два обморока

На первой же увиденной операции студент Склифосовский упал в обморок при виде крови. Но уже второе такое занятие студент перенес спокойно, а к концу учебы показал такие выдающиеся результаты, что оказался одним из тех немногих студентов, которым предложено было держать экзамены на степень доктора наук.

Второй известный обморок врача случился по противоположной причине. Обычно после занятий в операционной и палатах Склифосовский шёл заниматься изучением топографической анатомии и оперативной хирургии. Оборудование секционной было очень плохим, а вентиляции и вовсе не было. Но студент жадно изучал анатомию и засиживался порой до полного изнеможения. Однажды его нашли лежавшим около трупа в состоянии глубокого обморока.

Скромность

Один из виднейших европейских врачей своего времени был, тем не менее, скромен. Известно, что он отказался от места главного врача в Одессе, которое ему предложили практически сразу после окончания академии. Склифосовский хотел постоянной практики в качестве хирурга и работал ординатором хирургического отделения городской больницы.

Через 25 лет он откажется от торжеств по поводу юбилея своей врачебной деятельности — никаких торжеств, никаких чествований. Правда, весь хирургический мир и сотни спасенных больных все равно забросают его письмами и телеграммами, которых окажется около четырехсот.

Врач всех войн XIX века

Склифосовский был действующим хирургом почти во всех европейских войнах XIX столетия. В австро-прусской войне 1866 года хирург набирается бесценного опыта. После он участвует во франко-прусской войне в 1870-м году, затем — в славяно-турецкой в 1876-ом, и еще раз — в русско-турецкой в 1877-м, куда профессор идет добровольцем.

Участие Склифосовского в этих войнах сделало его родоначальником современной военно-полевой хирургии. Благодаря его трудам в России стали использовать антисептику, дезинфицировать инструменты, и миллионы больных избежали заражения крови и других послеоперационных осложнений. Одним из первых Склифосовский применил горячее обеззараживание инструментов. Он изобрёл хирургическое соединение суставов, так называемый «русский замок», или «замок Склифосовского».

Зависть коллег

Истории быстрых взлетов обычно умалчивают о неприятелях, о тех, кто завидует и ставит палки в колеса. Но о пути Склифосовского мы знаем не только о том, что он был прямым и стремительным, но и о том, как сложно порой приходилось молодому доктору. В 1871 году его призывают на кафедру хирургической патологии в Медико-хирургическую академию в Петербург.

Врач еще молод, но уже в 1878 году ему доверяют заведование хирургической клиникой баронета Вилье. Многие члены академии против того, чтобы принимать в нее Склифосовского. Ведь он юн, и у него какие-то новаторские идеи… Вот что пишет доктор Владимир Кованов в своей книге о Склифосовском: «Плохо повстречали его хирурги-клиницисты доктора Е. И. Богдановский, И. О. Корженевский, увидевшие в юном, растущем докторе собственного соперника. Сторонники стареньких традиций вопреки здравому смыслу, идя наперекор новому, прогрессивному веянию в хирургии, открыто выступили против введения противогнилостного способа исцеления ран».

Другой пример — профессор Ипполит Корженевский, хирург французской школы, который иронически говорил на лекции о листеровском методе обеззараживания: «Не смешно ли, что такой крупный человек, как Склифосовский, боится таких мелких творений, как бактерии, которых он даже не видит!».

Преследование смерти

Тысячи жизней спас Склифосовский, и все же смерть преследовала его: не в операционной, так дома. История семьи Склифосовского трагична: его молодая жена умерла в 24 года, оставив ему трех маленьких детей. От второго брака Склифосовский имел еще четверых детей, однако из этих семи трое умерли. Один сын — Борис, умер в младенчестве, другой — Константин, скончался в 17 лет из-за туберкулеза почек.

А затем и самый старший — Владимир — уходит из жизни, но уже не из-за болезни, а из-за политики. Будучи студентом, Владимир вступил в тайную террористическую организацию и получил от нее задание убить губернатора Полтавы. Юноша не мог осмелиться сделать это, ведь этот губернатор был близким другом их семьи. Но и вернуться «с пустыми руками» не решался.

В итоге Владимир выбрал третий путь: ушел из жизни сам, совершив самоубийство. Это событие сильно повлияло на отца, тот оставил работу и занялся садоводством в своем полтавском имении, где вскоре умер. Но и после его смерти история его семьи не «выпрямилась». Еще один его сын, Николай, был вскоре убит в русско-японской войне. Другой, Александр, пропал в Гражданскую войну.

Убийство жены и дочери

Когда к власти в России пришли большевики, вдова и дети Склифосовского получили бумагу от Ленина, в которой значилось, что семью знаменитого врача «трогать» нельзя. Но почему-то эта бумага не спасла их, и уже парализованную Софью Склифосовскую и дочь Тамару в 1918 году зверски убили за то, что они «родственники генерала». Большевики не разбирались, что генеральское звание было пожаловано Склифосовскому за его участие в войнах как доктора, лечившего всех раненых, независимо от положения.

Из всех семерых детей великого хирурга до пожилого возраста дожила только старшая дочь Ольга. Сразу после революции она эмигрировала из России.

Женщины-врачи

Женщина-врач — сейчас явление обычное, но в XIX веке исключительное. В то время никто из авторитетных медиков даже не поднимал вопроса о том, может ли женщина быть врачом-профессионалом, а тем более хирургом. Но Склифосовский смотрел на это иначе. Во время русско-турецкой войны он, помимо помощи раненым, еще и руководил группой женщин-врачей, выбравших хирургическую специальность. Это было настоящим прорывом для того времени.

«Мы шлём благодарность за то, — пишет женщина-врач, — что Вы настаивали на равном для нас с мужчинами-врачами образовательном цензе и поддерживали нас Вашим высоким авторитетом в самую трудную минуту первого выступления на практическое поприще, предоставив нам на театре освободительной войны самостоятельную врачебную деятельность», — такую телеграмму получил врач в 25-летие своей профессиональной деятельности.