«Такая разная Саша»: Харитонова показала архивные фото

Телезвезда Александра Харитонова прославилась после того, как стала участницей скандального телепроекта «Дом-2», экспертом которого она выступает сегодня. Красавица опубликовала в своем микроблоге старое фото и видеоролик со своими снимками, чтобы у всех желающих была возможность вспомнить, как она выглядела раньше.

На 33-летнюю Александру Харитонову нахлынули воспоминания. Она в 2007 году пришла на «Дом-2», после чего ее жизнь изменилась. Белокурую красавицу начали приглашать на съемки рекламы, она выступает в качестве модели, демонстрируя красивое нижнее белье. Знаменитость даже сыграла в нескольких фильмах и продолжает строить карьеру на ТВ.

На днях Саша показала, как менялся ее образ. В сети много ее архивных фотографий, самые интересные из которых уместились в короткий видеоролик. Им селебрити и поделилась в Инстаграме: «У меня день. Ностальгия. Я залезла в »Яндекс» и нашла столько старых фоток… Какая же разная и какая маленькая. Это период моей жизни от 19 лет до сегодняшнего дня. Сколько экспериментов над собой. Наверное, это и есть молодость». Харитонова также опубликовала фотографию, на которой ее прическа отличается от той, что сейчас. В последнее время теледива предпочитает кудрявые волосы либо прямые, но длинные и осветленные. «Люблю это ретрофото. Мне здесь 23 года… и короткая стрижка».

Подписчики обсуждают внешность Александры. Многие заметили, что в прошлом она была немного плотнее, чем сейчас. Но фанатам она нравится в любом виде, как с более округлыми формами, так и изящная, как сегодня: «Вы такая тут сочная, прям аппетитная прелесть». «Какая была красотка такая и осталась. Если бы не сказала что тебе тут 23, я бы подумала что это ты сейчас, а мне вот в этом году 23 будет, надеюсь и я через 10 лет не изменюсь». Если честно, ничем не отличается, такая же красивая как и была». «Где ты берешь эти молодильные яблоки?» «Ого, такая разная Саша». «Ты вообще не меняешься! Красотка как всегда! У тебя хорошие гены. В 60 наверно так же выглядеть будешь». «Такие разные образы и на всех фото ты клевая!»

Несмотря на то что Александра Харитонова никогда не страдала от отсутствия внимания противоположного пола, она до сих пор не создала семью. Красавица указала причину, по которой ей не удается построить удачные отношения. Знаменитость также упрекают в отсутствии детей, на что она недавно дала резкий ответ.

Публикация от Александра Харитонова (@alexandrakharitonova) 18 Апр 2018 в 10:37 PDT Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!