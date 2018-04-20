3 способа понять, чего ты хочешь в жизни

Кто из нас не мечтал быть богатым? Опусти руку, приятель, это риторический вопрос. Ведь о материальном достатке мечтает каждый, начиная с тех самых пор, как вообще узнает, что такое деньги и что они позволяют получить. Но означает ли богатство успех? Тождественность этих понятий можно допустить в том случае, когда деньги сопряжены с общей удовлетворенностью жизнью. Очень круто, когда финансовую независимость тебе приносит деятельность, которая доставляет удовольствие и в которой ты можешь то, чего не могут другие. Любить свое дело, быть в нем признанным экспертом и получать за это большие деньги — это и есть тот успех, о котором мечтают многие. Признавая данную мысль, не каждый способен ответить себе на вопрос: а чему я хочу посвятить свою жизнь? Что вызывает у меня такую страсть, что этой деятельности я готов отдавать себя до конца жизни? И необязательно, чтобы это приносило деньги. Если ты затрудняешься ответить на эти вопросы, позволь предложить тебе три способа определить, что является настоящей страстью в твоей жизни.

1. Тебе предлагают миллиард долларов

От одной это мысли в нашей редакции произошел массовый всплеск эйфории. И хоть этот аргумент выглядит несколько спекулятивным (это же миллиард долларов!), тем не менее он не лишен смысла. Если есть что-то, ради чего ты бы отказался от миллиарда долларов, то именно это и является твоей настоящей страстью, которой ты смело можешь посвятить свою жизнь.

Допустим, ты любишь футбол. И не просто любишь: футбол — главное увлечение твоей жизни, которому ты посвящаешь все свое свободное время, а, может, в будущем планируешь и сделать его частью своей профессии. И вот тебе прямо сейчас предлагают миллиард долларов, но с тем условием, что ты никогда не будешь хоть как-то соприкасаться с темой футбола. Не просто не играть, но и не смотреть матчи, не читать обзоры игр, новости — в общем, под запретом все, что связано с этим видом спорта. Его для тебя больше не существует. Если на таких условиях ты все же откажешься от денег, значит, мы тебя поздравляем: ты настоящий фанат футбола (если, конечно, эта мысль поможет тебе заглушить потерю миллиарда долларов).

Если тебе этот пример кажется глупым, то не стоит спешить с выводами. Некоторые люди действительно имеют способность любить что-то по-настоящему и быть преданными какому-либо делу. Хотя, как представишь, что можно купить на миллиард, сомневаться начинаешь в своих убеждениях. Ведь на эти деньги можно приобрести целый футбольный клуб! А, черт, нельзя!

2. За день до смерти

Второй аргумент звучит несколько радикально, но как ты понял, в этой статье мы решили не мелочиться. Представь следующую ситуацию. Допустим, ты на приеме у врача и тебе поставили диагноз какой-нибудь фатальной формы рака. Ты слушаешь, как доктор зачитывает диагноз, и из непонятного потока медицинских терминов разобрал лишь то, что жить тебе осталось совсем ничего. Оговоримся сразу: прощание с близкими, финальный кутеж и прочие вещи, которые бы пришли здравому человеку в такой ситуации, мы не берем. Сейчас речь идет только об увлечении, каком-либо деле, которым ты бы занялся в последние часы своей жизни. Увлечение, на которое у тебя всегда не хватало времени; то, что ты всегда хотел сделать, но откладывал на будущее. Что-то такое, о чем теперь, в последние дни жизни, ты жалеешь, что не делал. Так почему бы тогда не посвятить ему всю жизнь, которая у тебя есть и которая будет намного длиннее описанной?

3. Встать пораньше

Этот пример намного прозаичнее, но тоже требует от тебя немного фантазии. Представь, что ты крайне занятой человек, у которого нет времени не то чтобы на хобби, но и позавтракать ты успеваешь через раз. Ты ежедневно встаешь в 6 утра, чтобы поехать на работу, а возвращаешься после 23 часов. И так каждый день. По-нашему, даже предыдущий пример не звучал так трагично. Тем не менее, допустим, у тебя такой график. А вот теперь задумайся, есть ли такое занятие, ради которого, даже несмотря на сильную загруженность, ты бы вставал еще на пару часов раньше, чтобы посвятить ему время. Если отвечаешь на данный вопрос утвердительно, значит сделай это занятие целью своей жизни. Раз ты готов пойти на такие жертвы, это точно то, что тебе нужно.