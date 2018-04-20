4 лайфхака для тех, кто хочет повышения зарплаты

Российским женщинам по-прежнему платят на 30% меньше, чем мужчинам, даже на управляющих должностях. Бизнес-коучеры считают, что проблема кроется в том, что мы не умеем отстаивать свою позицию на рабочем месте. Как возмущаться плохим обслуживанием в ресторане — понятно, как отстаивать права ребенка в школе тоже, а вот просить об увеличении оплаты труда женщинам все еще сложно. Я предлагаю тебе освоить несколько успешных трюков, которые рекомендует Молли Флетчер — известный бизнес-тренер и профессиональный мотиватор.

1. Определи мотивацию

Просто удивительно, насколько важна ваша работа, когда нужно отпроситься с нее, и насколько она маловажна, когда вы просите прибавки в зарплате.

— Роберт Орбен, писатель Обрати внимание на то, как именно ты разговариваешь о повышении. Чаще всего люди, которых заботят карьерный рост, просто забывают обговорить то, как важна тебе зарплата повыше. Многие беспокоятся о том, что покажутся жадными и эгоистичными, хотя на самом деле деньги помогают нам быстрее достигать своих целей. Подумай о том, какое влияние могут оказать дополнительные ресурсы. Возможно, ты сможешь переехать в квартиру ближе к работе или нанять няню для ребенка. Спроси себя: для чего мне это нужно? Ответ на этот вопрос придаст тебе храбрости и следующий вопрос руководителю ты будешь задавать с уверенностью. Теперь ты будешь говорить не о бездушных деньгах, а о улучшении качества жизни, которое они принесут.

2. Будь осведомленнее

Люди склонны фильтровать мир с помощью четырех точек зрения: финансов, стратегии, логики и отношений. Понимание того, с кем ты ведешь переговоры о зарплате, и то, что они ценят больше всего, поможет тебе подстроить свою речь. Если ты говоришь с директором, который в первую очередь ценит финансовый рост, сосредоточься предоставить результаты своей работы. Приноси все данные и будь максимально краткой. Какой именно вклад ты внесла для общей победы? Если твой начальник, скорее, стратег, расскажи ему о своем видении того, как твоя позиция поможет развивать компанию. А если же твой начальник ценит успех команды, он наверняка оценит то, как ты проявляешь себя лидером.

3. Строй фундамент

Ты далеко не продвинешься в переговорах, если не можешь найти общий язык с собеседником. Бизнес-тренеры рекомендуют строить так называемые «колонны поддержки» — все, что добавляет увеличению твоей ценности или что решает проблему руководителя. Это может быть подарок вроде бутылки вина ко дню рождения или книга, которая может понравиться человеку. Также в роли такой колонны может выступить информация о потенциальном клиенте или даже ссылка на полезную статью.

4. Будь уверена

Продумай все нюансы, которые можно обсудить, — ошибочно полагать, что смысл имеют только финансовые вопросы. А как же обсуждение времени отпуска, возможность работать удаленно, дополнительное образование и сложные проекты? Задумайся, чего именно ты хочешь. Спроси себя о том, что ты желаешь, а не то, что, по твоему мнению, тебе могут дать. Если ты оценила взгляды на жизнь своего руководителя и уже выстроила благосклонные отношения — это только способ начать разговор. Предлагай несколько вариантов, чтобы собеседник мог самостоятельно решить, какой вариант ему выгоднее. Например, ты можешь просить не о большем окладе, а о повышении премиальной системы. Обдумай, что окажется для тебя абсолютно неприемлемым. Успешные переговоры должны закончиться с лучшим результатом, чем та альтернатива, которая у тебя есть. Если ты готова согласиться на меньшее — скорее всего, ты получишь только это.