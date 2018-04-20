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Что делать, если секс-игрушка застряла внутри
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Что делать, если секс-игрушка застряла внутри 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Чего только гинекологи не вытаскивали из своих пациенток, пока те сгорали от стыда за свою беспечность. К сожалению, такие конфузы случаются, и специально на этот случай мы подготовили материал.
18+
Она никуда не денется
Для начала — без паники. Было бы гораздо хуже, если бы что-то застряло в твоей прямой кишке, но, в отличие от нее, у влагалища есть «тупик» — шейка матки. Дальше нее игрушка не пройдет. Как будто матушка-природа предвидела, что с женщинами может случиться нечто подобное.
Но вагинальный канал находится в опасной близости к твоему мочевому пузырю, так что нужно быть предельно осторожной.
Попроси помочь
Если ты использовала игрушку с партнером (и даже если нет), хорошо, если есть кто-то, кто может помочь, пора отбросить стыд и попросить его вытащить игрушку пальцами. У партнера в этом случае есть преимущество перед тобой — он видит, что происходит. Главное — прислушивайся к своим ощущениям. Худшее, что может произойти, — он протолкнет игрушку глубже. Неприятно, но не смертельно. И вот это уже повод обратиться к доктору.
Ты сможешь!
Если ассистентов нет и не предвидится, придется положиться на собственные силы. Ничего, ты сильная и независимая женщина! Во‑первых, сядь удобно и очень прямо, как «кол проглотила». Воспользуйся стеной для опоры. Левой рукой держи зеркало между ног, чтобы видеть, что происходит.
Дыши
Худшее, что ты можешь сделать, — напрячься. Поэтому сделай несколько глубоких вдохов и выдохов, расслабься (легко сказать!) и попробуй усилием воли расслабить мышцы тазового дна.
Займи нужную позу
Если у тебя не получается вытащить игрушку сидя, попробуй поставить одну ногу на возвышение, отведя ее в сторону. В такой позе женщины иногда извлекают тампон — она хороша тем, что в ней ты достаточно «раскрыта» и в ней проще расслабить мышцы.
Убедись, что все на месте
Если тебе удалось вытащить игрушку из себя, убедись, что все ее детали на месте. Это, конечно, большая редкость, когда что-то вроде батареек выпадает из секс-игрушки, а внутри тебя нет никаких «зацепок», чтобы она развалилась. Но все-таки убедись, что ты извлекла все части игрушки и ничего не осталось внутри.
Момент, когда пора сдаться
В утешение тебе можем сказать, что ты будешь далеко не первой (и точно не последней) пациенткой, которая приходит к врачу с подобным конфузом. Стеснять этого не стоит. Такие вещи случаются, и совершенно точно не по нашему желанию. Главное — не тянуть (в переносном смысле слова, конечно). Раз за разом пытаясь извлечь из себя игрушку, ты можешь пораниться, сама того не заметив.
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