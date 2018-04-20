Кузнец спас свой бизнес с помощью секс-игрушек

Этот жизнерадостный кузнец оказался на грани разорения, пока не начал ковать секс-игрушки.

До этого 27-летний Колум Колинз из Престона, города в северо-западной части Англии, занимался декоративной ковкой предметов мебели для дома и сада. Однако на производстве таких изделий сложно заработать действительно много.

Бизнес резко пошел в гору, когда однажды к нему обратилась пара с просьбой выполнить необычный заказ. Они хотели специальный стул для БДСМ-практик. Колум был настолько изумлен, что согласился.

Стул понравился, а затем ему заказали и кровать с зеркальным потолком, кожаным изголовьем и отделением для хранения разных БДСМ-приспособлений. После этого кузнец занялся ковкой секс-игрушек для фанатов БДСМ: наручников, ошейников и других аксессуаров.

Жена ему во всем помогает, в том числе испытывает на себе новинки производства.