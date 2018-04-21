Горький: неожиданные факты о «буревестнике революции»

Максим Горький — самый большой советский писатель, уже при его жизни в честь него был назван город, улица в центре Москвы и создан литературный институт. В массовом сознании он остался «буревестником революции», однако не всем известно, на какие компромиссы ему приходилось идти, чтобы поддерживать этот статус. Знаменитому литератору в годы сталинской диктатуры была уготована непростая роль. «Русская семерка» выбрала для освещения наиболее сложные моменты в биографии литератора.

«Соловки»

Дмитрий Лихачев , отбывавший заключение в Соловецком лагере особого назначения, вспоминал о визите Горького на острова. Писатель пробыл рядом с заключенными три дня. Тюремное начальство, скрывшее жуткие условия содержания осужденных, показывало лишь постановочные сцены на тему их успешного перевоспитания и превращения в примерных советских граждан.

В то время благодаря тому, что часть неугодных в Советском Союзе людей все-таки смогла вырваться за его пределы, в заграничную прессу просочилась информация о бесчеловечном отношении к узникам со стороны лагерных властей. Страны Запада перестали покупать в СССР лес. Лихачев высказывает предположение, что цель приезда Горького в лагерь могла заключаться в опровержении слухов и изменении общественного мнения о советской пенитенциарной системе во всем мире.

Итогом поездки стал выход в 1929 году очерка «Соловки», где писатель сообщал об эффективности выбранной системы перевоспитания заключенных, которая выращивала людей с новым, советским мировоззрением. Однако о некоторых деталях лагерного быта Горький умолчал.

Лихачев вспоминал о разговоре, который состоялся у Горького с мальчиком, отбывавшим наказание в лагере. Четырнадцатилетний узник сам вызвался рассказать писателю о реальных условиях существования, о пытках и нечеловеческих условиях труда на лесозаготовках. Их диалог длился не менее сорока минут. «Наконец Горький вышел из барака, стал ждать коляску и плакал на виду у всех, ничуть не скрываясь. Это я видел сам», — писал Лихачев. Мальчика больше никто не видел, зато поставки леса Британию и США возобновились.

«Буревестник революции» предпочитал жить в роскоши

Известно, что нобелевский лауреат Иван Бунин (самого Горького пять раз номинировали на Нобелевскую премию по литературе, но желаемый приз он так и не получил) критиковал Горького за образ жизни, который сложно было назвать пролетарским. Горький проводил за границей довольно много времени, жил в комфорте и вел богемный образ жизни, а в то же самое время на территории СССР был голод.

Не отличался пролетарский писатель сдержанностью и после приезда на родину. В стране ему организовали торжественную встречу, Горькому был предоставлен бывший особняк С. Рябушинского в центре Москвы, а также дачи в Горках и Крыму.

Был гиперсексуальным

Об этом свидетельствуют многочисленные браки и увлечения Горького (иногда протекающие параллельно). О его бесчисленных романах упоминается во многих независимых друг от друга источниках.

Известно, что среди современников Горького было распространено мнение о том, что в Италии Горький не пропускал ни одной горничной.

Идеолог коллективизации

Статья «О русском крестьянстве» вышла в свет в 1922 году в Берлине. Горький пишет о варварстве и отсталости русских крестьян и сетует на врожденную жестокость и показную религиозность русских. По словам автора «Жизни Клима Самгина», населению России нужно пройти свой 40-летний путь за Моисеем, чтобы избавиться от варварства. Примечательно, что Горький писал свою статью за границей.

По мнению литературоведа, биографа Максима Горького Павла Басинского , данный текст можно считать литературно-идеологическим основанием будущей сталинской коллективизации.

«Беломорско-Балтийский канал имени Сталина»

Горький характеризовал Соллаг как «небывалый, фантастично удачный опыт перевоспитания общественно опасных людей в условиях свободного общественно полезного труда». Поездка в другой лагерь не заставила себя ждать. Это был Белбалтлаг. Итогом путешествия стала коллективная монография 36 советских писателей под редакцией Горького «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина: История строительства, 1931—1934 гг.».