«Медовая ловушка»: разведчики, соблазненные шпионками

Игра на человеческих слабостях — весьма эффективный прием, используемый многими разведками мира. Наиболее мощным оружием здесь оказалась «медовая ловушка», куда попадали многие известные личности, опрометчиво выдавая секреты своих стран.

Как мухи на мед

Ставка на сексапильных шпионок для добычи важной информации имеет давние традиции. К примеру, известность приобрел «летучий эскадрон» Екатерина Медичи, сформированный из коварных обольстительниц, готовых нырнуть в постель к любой титулованной особе и выведать самые сокровенные тайны двора.

Установить, откуда произошел термин «медовая ловушка» трудно. Возможно он связан с деятельностью «жриц любви», работавших на восточногерманскую разведку. Перед тем, как пойти на задание они опрыскивали себя спреем, настоянным на травах, запах которых вызывал у мужчин сексуальное желание.

Следует заметить, что секс-шпионаж — явление неоднородное и имеет свои подвиды. Наиболее распространенный — целенаправленное внедрение женщины/мужчины-агента с учетом сексуальных пристрастий разрабатываемого объекта. Существует также способ вербовки любовницы объекта или шантаж объекта на основе документального подтверждения его сексуальных контактов.

Строго по правилам

Подготовка секс-агентов — это целое искусство. Как рассказывает одна из бывших советских разведчиц, на Лубянке существовали специальные полугодичные курсы, главная цель которых — раскрепощение шпионов. В ходе курса девушек заставляли нагишом слушать лекции, париться в бане с агентами-мужчинами, а опытные сексологи обучали их специальным приемам соблазнения.

К концу обучения выпускница должна была знать ряд правил поведения во время разработки объекта: не вступать в переговоры на территории, которую выбрали другие; собирать информацию по мелочам, внешне не проявляя к ней интерес; не говорить слишком много, поощряя собеседника на разговорчивость; не создавать таинственный вид; все увиденное или услышанное шифровать.

Высоко забрались

«Медовую ловушку» не избежали многие видные политики, особое место среди них занимает 35-й президент США Джон Кеннеди . Здесь произошел классический случай внедрения секс-агента. Его роль исполнила Элен Ромеч — уроженка ГДР, перебравшаяся в Соединенные Штаты через Западную Германию. В Вашингтоне она стала звездой ночного клуба «Кворум», где периодически бывали высокопоставленные чиновники. Через них она и вышла на президента. Позднее в Госдепе отрицали, что Джон Кеннеди мог выдать Ромеч какую-либо информацию, тем не менее шпионка была принудительно выдворена из Штатов.

Еще одной крупной жертвой секс-шпиона стал посол Франции в Советском Союзе Морис Дежан. На «медовый» крючок его подсадила актриса Лариса Кронберг-Соболевская, завербованная до этого КГБ. Во время очередной встречи дипломата и актрисы в комнату ворвался «ревнивый муж» и стал угрожать судом. Дежан позвонил своим влиятельным московским друзьям, которые и предложили в обмен на молчание сотрудничество с советской разведкой. Эта история всплыла после бегства на Запад сотрудника органов советской госбезопасности Юрия Короткова . Дежан со скандалом был отправлен в отставку.

Подвела этнография

В путы шпионок-обольстительниц попадали и наши разведчики. Один из них — Анатолий Филатов . Глаз на него американские спецслужбы положили, когда он еще работал переводчиком в Лаосе. Тогда в США зафиксировали, что Филатов неразборчив в сексуальных связях и это можно использовать в своих интересах.

В 1973 году Филатова направили в Алжир уже в звании майора ГРУ . Именно там к нему решили подобрать колючи с помощью привлекательной женщины. В начале обольстительница предложила его подвести, они разговорились и нашли общий язык. Выяснилось, что у Нади (так звали агента) были интересующие советского разведчика материалы по этнографии. Первая встреча ограничилась чашкой кофе. Во время второго свидания агент выставила коньяк и включила музыку — разговор окончился постелью.

Через несколько дней после роковой встречи к Филатову подошел молодой человек и сообщил, что имеет фотографии его пикантного свидания с Нади. Этим человеком оказался первый секретарь специальной американской миссии при посольстве Швейцарии в Алжире Эдвард Кейн. Или эти фото окажутся на столе резидента военной разведки СССР, или Филатов соглашается на сотрудничество с ЦРУ — таково было заявление американца. Не желая отзыва из командировки, Филатов дал согласие на вербовку.

Шпион выйди вон

Последнее время набрал популярность скандал с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля . Он оказывается тоже жертва «медовой ловушки» — об этом сказал историк спецслужб Валерий Малеванный. Вербовка британской разведкой МИ-6 произошла в 1995 году во время командировки Скрипаля в Испанию, где он работал военным атташе посольства России. Там то и произошло судьбоносное соблазнение.

После Испании какое-то время Скрипаль руководил управлением кадров ГРУ. От него МИ-6 и получила информацию о нескольких десятках российских агентов за рубежом. В 1999 году разведчик ушел в отставку, однако продолжил снабжать Британию ценной информацией. Вскоре российские спецслужбы установили, что Скрипаль общается с аккредитованными в Москве британскими дипломатами, а в Великобритании — с агентами разведывательной службы МИ-6.