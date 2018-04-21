Вы ни за что не угадаете, зачем этот парень купил дохлую лошадь!

Иногда дохлая лошадь оказывается более выгодной покупкой, чем живая.

Один молодой человек решил купить у местного фермера лошадь. Фермер получил от него 260 долларов и пообещал, что приведет лошадь к дому юноши на следующее утро. Парень вышел в назначенное время и уже приготовился забрать свою покупку, но увидел, что фермер идет к нему без лошади.

— Прости, сынок, — сказал мужчина, — но я пришел к тебе с плохой новостью. Сегодня ночью лошадь сдохла.

— Тогда верните мне мои деньги.

— К сожалению, я не могу сейчас этого сделать, я их уже потратил…

Парень уже начал злиться, но тут в его голову пришла гениальная идея.

— Хорошо, есть у меня одна мысль… Привезите мне лошадь.

— Но что ты будешь с ней делать? Она же мертва!

— Я разыграю ее в лотерею.

— Но разве кто-то захочет выиграть дохлое животное?

— А почему бы и нет? Я же не собираюсь никому рассказывать, что она мертва.

Через месяц фермер встречает этого парня на рынке.

— Так что там получилось с дохлой лошадью?

— Все отлично! Я организовал лотерею, продал 600 билетов по 5 баксов за один и заработал на них 2505 долларов!

— А разве никого не возмутило, что лошадь оказалась дохлой?

— Ну да, победитель был недоволен, но я вернул ему его 5 долларов.