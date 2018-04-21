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Вы ни за что не угадаете, зачем этот парень купил дохлую лошадь!
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Вы ни за что не угадаете, зачем этот парень купил дохлую лошадь! 

Карельские вести 9 минут назад
Фото: Карельские вести
Иногда дохлая лошадь оказывается более выгодной покупкой, чем живая.
Один молодой человек решил купить у местного фермера лошадь. Фермер получил от него 260 долларов и пообещал, что приведет лошадь к дому юноши на следующее утро. Парень вышел в назначенное время и уже приготовился забрать свою покупку, но увидел, что фермер идет к нему без лошади.
— Прости, сынок, — сказал мужчина, — но я пришел к тебе с плохой новостью. Сегодня ночью лошадь сдохла.
— Тогда верните мне мои деньги.
— К сожалению, я не могу сейчас этого сделать, я их уже потратил…
Парень уже начал злиться, но тут в его голову пришла гениальная идея.
— Хорошо, есть у меня одна мысль… Привезите мне лошадь.
— Но что ты будешь с ней делать? Она же мертва!
— Я разыграю ее в лотерею.
— Но разве кто-то захочет выиграть дохлое животное?
— А почему бы и нет? Я же не собираюсь никому рассказывать, что она мертва.
Через месяц фермер встречает этого парня на рынке.
— Так что там получилось с дохлой лошадью?
— Все отлично! Я организовал лотерею, продал 600 билетов по 5 баксов за один и заработал на них 2505 долларов!
— А разве никого не возмутило, что лошадь оказалась дохлой?
— Ну да, победитель был недоволен, но я вернул ему его 5 долларов.
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