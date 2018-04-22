«Лучше уехать в Европу, чем строить что-то в России»

Сноубордистка Соня Федорова в 13 лет встала на сноуборд, в 15 уже выиграла юниорский чемпионат мира, а в 18 дебютировала на Олимпийских играх в Пхенчхане и заняла там восьмое место. «Лента.ру» встретилась со спортсменкой на фестивале Quiksilver New Star Camp и обсудила Южную Корею, заработки в спорте и планы на будущее.

«Лента.ру»: Важен ли для тебя режим? Или можешь пойти на тусовку, а на следующий день выступать?

Соня Федорова: Мне нужно поспать хотя бы восемь часов, чтобы на соревнованиях чувствовать себя бодрой. Если я сплю мало, у меня нет сил. Хотя из-за путешествий и джетлага я постоянно испытываю проблемы со сном.

Случается, что спортсмены выступают пьяными?

Это зависит от уровня соревнований. Если турнир невысокого ранга — почему бы и нет. Сноубордисты могут тусоваться до пяти утра, а уже в девять быть на горе. Лично я такое физически не осилю. К тому же это опасно, ведь ухудшается концентрация. Но есть спортсмены, которые умеют совмещать выпивку и спорт. Даже не представляю, как им это удается.

То есть это реально возможно?

Да, но на крупных соревнованиях типа Олимпиады или Кубка мира так никто не делает. Там необходимо быть в разы внимательнее. Хотя опять-таки — все зависит от спортсмена и его возможностей.

На Олимпиаде вас проверяли на наличие алкоголя в крови?

В Олимпийскую деревню вообще нельзя было проносить алкоголь, у нас проверяли и сумки, и карманы.

Что изменилось в твоей жизни после выступления на Играх? Ощутила определенный рубеж?

Сразу после Южной Кореи я поехала на другие соревнования. Единственная перемена — это повышенное внимание болельщиков: многие поздравляли и благодарили. Удивительно, но за восьмое место на Олимпиаде я получила больше поздравлений, чем за первое на Кубке мира. Хотя многие не хотели, чтобы я ехала в Пхенчхан.

Кто писал тебе это?

Незнакомцы в социальных сетях. Бывало, что оставляли негативные комментарии под фотографиями или писали гадости в директ. Говорили, что такие спортсмены нам не нужны, что я вообще не патриот России.

Какие впечатления об Играх остались помимо соревнований?

У меня было много свободного времени. Соревнования по слоупстайлу проходили в начале Олимпиады, а по бигэйру — в конце. Две недели были практически свободны, однако желания посмотреть Корею не было: мы даже ни разу не съездили в Сеул.

Почему?

Было очень холодно, около минус 20. При этом дул холодный ветер и начинался настоящий ураган. Поэтому не хотелось никуда ехать: мы оставались в деревне, ходили в зал и катались на тренировочном склоне.

Как тебе корейская кухня?

В олимпийской деревне был целый стенд с корейской едой. И поначалу я пыталась попробовать все. Но потом мне надоела эта экзотика, и ужасно захотелось поесть гречки и творогу, а их там не было.

Общалась с кем-то кроме сноубордистов на Играх?

В нашей деревне жили бобслеисты, и, конечно, мы познакомились друг с другом. Особенно интересно было наблюдать за их тренировками: оказалось, мы все делаем абсолютно по-разному.

Почему ты решила не участвовать в открытии и закрытии Игр?

На открытие я не пошла, во-первых, потому, что было очень холодно — я боялась заболеть перед соревнованиями. Я все-таки приехала выступать, а не красоваться на церемониях. А вторая причина — страх перед провокациями — нас предупреждали, что нужно быть осторожными. И я подумала: зачем портить себе настроение перед стартами?

А во время Олимпиады никто не критиковал вас, не вспоминал о допинге?

Нет. Были шутки по поводу допинга, но я не принимала их всерьез. Наоборот, многие сочувствовали и поддерживали нас. Иностранные спортсмены понимали, что мы не виноваты в этой ситуации.

Тяжело было принять решение ехать на Игры под нейтральным флагом?

Если бы не поехала вся наша сборная, конечно, одна бы я в этих Играх не участвовала. Я бы не стала бороться за себя одну: раз не поехали все — значит, так надо. Но когда едет большинство спортсменов, я не думаю, что должна была отказываться. Я долгое время шла к Олимпиаде и не считаю нужным упускать такую возможность ради глупых принципов. Тем более на следующие Игры мы уже, может, поедем с российским флагом, а значит — этой зимой была отличная возможность попрактиковаться и быть готовым к ним.

Родители помогают тебе финансово, или ты сама в состоянии обеспечить себя?

Мой отец работает тренером по спортивной гимнастике. Папа купил мне сноуборд, давал деньги на ски-пассы (пропуск, позволяющий пользоваться подъемниками — прим. «Ленты. ру») и оплатил первый сбор во Франции. Это стало толчком для меня. Уже после этого я начала побеждать на соревнованиях, и мне стали платить за выступления. Тогда мне захотелось показать семье, что я самостоятельная и могу прокормить себя. Папа запрещал поздно возвращаться и прогуливать школу, а мне хотелось доказать, что контролировать меня не надо. После этого я уже старалась обеспечивать себя сама. Появились спонсоры и деньги от федерации.

На что потратила первую зарплату?

Мне заплатили 14 тысяч рублей, и у меня в планах было накопить на Ipod. Но вместо этого деньги разошлись на бытовые расходы.

Сейчас живешь одна или с родителями?

С родителями. Но из-за того, что я постоянно на сборах, бываю дома только пару дней в году.

Родители не приезжают к тебе на соревнования?

У них, к сожалению, нет возможности ездить на турниры за границу. Но когда соревнования проходят в России, папа всегда приходит поддержать меня. Он пришел на Кубок мира в Москве, когда на улице было минус 30. Несмотря на то что он выглядит суровым, он очень переживает за меня. После выполненной попытки я подошла к нему на финише, а у папы на глазах выступили слезы.

Поддержка близких помогает тебе или заставляет волноваться еще больше?

Думаю, что присутствие близких помогает. Мой бойфренд был почти на всех турнирах этого года — и сезон стал лучшим для меня. Плюс у меня появляется мотивация показать, какая я классная.

Твой молодой человек тоже сноубордист?

Да, мы познакомились в нашей общей тусовке. Он выступает в сборной Швейцарии. Ему понравился Сочи, но он хочет увидеть реальную Россию, а не олимпийскую. Нужно показать ему другие города.

Сноубординг — это не только спорт, но и отдельная субкультура. Каково быть ее частью?

Когда я выхожу за границы нашей тусовки, то попадаю в другой мир. Из-за привычки общаться только со своими приходится заново подстраиваться под других. Даже любовь к комфортной свободной одежде — это привычка из сноуборда. Люблю, чтобы штаны висели, шапки были большими и ничто не сковывало движений. По одежде я могу определить, кто свой, а кто нет.

Остались ли у тебя друзья за пределами сноубордистской тусовки?

Да, и я бы сказала, что это мои лучшие друзья. В спорте трудно найти друзей: стоит выиграть что-то, как тебе начинают завидовать. Спортивная дружба двулична — до первой медали.

А какую музыку ты слушаешь?

Перед Олимпиадой я слушала русский рэп и русскую попсу. Мне почему-то нравилась песня Miyagi и Эндшпиль — «Именно та», ее я заслушала до дыр. Хотя обычно выбираю американский рок.

Ты говоришь, что практически не бываешь в России. Почему не тренируешься дома?

Конечно, было бы намного дешевле тренироваться в России, да и вообще жить и работать дома было бы идеально. Но у нас нет подходящих баз, поэтому приходится уезжать за границу. Можно долететь до Сочи за три часа, но с таким же успехом я долетаю до Мюнхена. Лучше уехать в Европу, чем строить что-то в России.

Не думала переехать за границу насовсем? Что тебя здесь держит?

Прошлым летом я пожила в США. Поначалу мне там нравилось, у меня даже появились мысли переехать туда на ПМЖ, получить визу и найти работу. Но потом я заскучала по России и вернулась домой.

Ты следишь за другими видами спорта?

На Олимпиаде меня увлек хоккей. Но когда у меня появляется свободное время, я лучше посмотрю мультик, чем соревнования по лыжным гонкам. От спорта устаешь.

Наверное, надоела зима и постоянный снег?

Честно говоря, от снега я уже устала. Хочется отдохнуть. Но сезон продолжается, и я понимаю, что мне нужно взять от него все, а уже потом думать об отдыхе.

Серфинг — та же доска, только без снега. Не думала заняться этим видом?

О серфинге думать уже поздновато. Я планирую вплотную заняться скейтбордом — и, как знать, может, выиграю медаль на следующей Олимпиаде.