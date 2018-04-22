«Двое из ларца»: в чем секрет главных режиссеров Москва 24 и «Москва Доверие»

Большинство из тех, кто работает над каналом Москва 24, — молодые ребята, среди которых главные режиссеры — два брата-близнеца, Саша и Дима Чекмаревы. Мы расспросили их о работе, о творческом пути и о том, как сделать такую успешную карьеру к 32 годам.

О телепатической связи и взаимозаменяемости Дима: Мы никогда не притворялись друг другом, разве что один раз в школе я сдавал физкультуру сразу за обоих. Преподаватель тогда ничего не заметил, правда, все же, некоторые подозрения были. «Слишком одинаково отжимаетесь», — сказал он тогда мне.

Саша: Мне кажется, именно благодаря нашей телепатической связи и взаимозаменяемости было принято решение взять нас в должности главных режиссеров обоих каналов в паре: если кто-то должен выехать на какую-то важную съемку или отсмотр, то второй останется здесь и будет держать все под контролем. Так что возможность возникновения нерешаемых вопросов тут совершенно исключена.

Дима: У меня есть крутой партнер на работе. Любой человек, приходящий на телевидение, в первую очередь ищет партнера — некоего человека, который будет его соратником в профессии. Нам в этом плане с братом повезло очень.

О работе режиссера Саша: Работа главных режиссеров — она же заключается не в том, чтобы взять и выстроить какую-то сцену и так далее. Главный режиссер отвечает за работу многих структур канала: это операторы, светорежиссеры, звукорежиссеры, стилисты, гримеры…

Дима: Так что процесс работы — это постоянное обсуждение неких тенденций, что существует в дизайне, что существует в телевизионном мире по съемочному процессу. Мы с Сашей считаем, что главный режиссер должен быть, в первую очередь, действующим режиссером.

Саша: И самое главное — это быть хорошим психологом. Главный режиссер — это хороший психолог. Уже год как мы находимся в этой профессии, и если честно, эта комната считается не только комнатой главных режиссеров, но и комнатой откровений. То есть сюда приходят люди поплакаться, посоветоваться, решить какие-то проблемы. Не факт, что по работе, иногда начинаются какие-то личные проблемы, которые мучают коллег. Поэтому режиссер — он должен быть в принципе многогранен.

Об образовании Дима: Образование у нас началось еще со школы, то есть 10-11 класс мы учились в школе при Институте повышения квалификации работников телевидения и радио. Потом мы поступали с братом во ВГИК, одного брали на платное, другого брали на бюджет.

Саша: В то время не было возможности на платную историю идти, и мы, абсолютно не сговариваясь, сказали: «Ну, значит, другой университет». И поступили во МГУКИ на факультет телережиссуры, с удовольствием отучились там пять лет. Второе образование у нас — аспирантура ВГИКа, киноведческое отделение. Помимо этого, мы еще и преподаватели.

Саша: Еще одна очень важная штука для режиссера — музыкальное образование. У нас оно в классическом виде. У Димы саксофон, у меня фортепиано основной предмет. Но мы не восемь лет классических отучились с Димой, а девять. То есть мы дополнительно еще учились, потому что нам это нравилось.

Дима: Это не значит, что мы в свои фильмы вставляем классическую музыку. Просто музыкальное образование дает понимание такта и направления того настроения, которое нужно от фильма, либо от сюжета. Это очень важно: мы видим и слышим, когда смотрим фильм, и видим в первую очередь, а слышим — это тоже немаловажная история, которая формирует потом общую концепцию фильма.

О детстве и родителях Саша: Мы с Димкой очень благодарны нашим родителям за то, что они всегда нас поддерживали. Сами они не имеют никакого отношения к телевидению, но они с самого нашего детства поверили, что нам это действительно интересно. Однажды наш папа поехал в командировку в Париж и привез нам оттуда строительный прожектор.

Дима: С этого началась наша детская домашняя студия. Она занимала три комнаты: в одной комнате была аппаратная, в другой комнате была студия, третья комната для просмотра, в ней был телевизор. Поначалу была одна камера, которая тянулась большим шнуром к телевизору. Потом появился коммутатор, на который можно было ставить две камеры. Это была наша игра в телевидение.

Саша: Мама и папа нам постоянно помогали. Благодаря им появился некий базис, который позволил развить чувство прекрасного: посещение театров, галерей, всевозможных массовых мероприятий, культурных заведений. Благодаря этому наш с Димой взгляд все время как-то подпитывался.

Дима: У нас еще есть третий брат, на пять лет постарше. Он учился на программиста, и мы всегда ждали, когда он вернется из института, чтобы показать нам какие-то основы 3D-моделирования, компьютерного монтажа. Это принесло гораздо больше пользы, чем если бы мы с Сашей читали инструкцию.

О проблемах современного телевидения Саша: У нашего телевидения есть достаточно серьезная кадровая проблема, потому что почти 90 процентов людей, которые приходят к нам, не имеют представления о том, как все это должно работать.

Дима: Но даже те, у кого есть хорошая теоретическая база, почти не имеют практики. А теория без практики — ничто. Даже если где-то в университете тебе не дают возможности получать столько практики, сколько тебе нужно, ты должен искать эти возможности сам.

Саша: Не в ущерб учебе, потому что если ты будешь пропускать азы теории, то это отразится обязательно на практике. Но она нужна обязательно.

Об упорстве и стремлении к цели Дима: Как только у тебя все получается гладко в твоей профессии, ты перестаешь делать самоанализ. Так у тебя не будет никакого развития. Человек всегда развивается через проблемы и кризисы.

Саша: И нужно помнить, что все границы на пути развития, будь то вопрос личности или профессии, — они условны. Самое главное — понять, почему не ты. Почему кто-то другой, а не я? И здесь главное — не ошибиться и не переоценить свои возможности. Но если ты в них уверен, то пробовать нужно обязательно.

Дима: Так что если ты спросишь, сможем ли мы назвать самый крутой момент в карьере, ответа не последует. Самый крутой момент — всегда впереди. На телевидении нет бывших заслуг, и ты не можешь гордиться вчерашним проектом. Ты каждый день должен показывать, рассказывать и удивлять.