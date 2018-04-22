Баджо: народ людей-амфибий

Исследования показали, что у представителей народа баджо, которых называют морскими цыганами, в процессе эволюции выработались специфические способности.

Они могут задерживать дыхание на более длительное время, и проводят в воде около шести часов в день. У них увеличенная селезенка и они способны обходиться без пресной питьевой воды во время длительной морской охоты.

Сейчас численность баджо составляет всего 700 тысяч человек. Они проживают в Малайзии, Индонезии и на Филиппинах. Баджо ведут жизнь морских кочевников и выходят на берег только, чтобы похоронить мертвых.

Впрочем сейчас все больше баджо отходят от традиционного образа жизни и рыбной ловли, перебираются на сушу и пользуются достижениями цивилизации. Это обстоятельство, по мнению ученых, сведет на нет уникальные способности баджо и способствует их полной ассимиляции и исчезновению.