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Баджо: народ людей-амфибий
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Баджо: народ людей-амфибий 

Рамблер 2 часа назад
Фото: pixabay.com
Исследования показали, что у представителей народа баджо, которых называют морскими цыганами, в процессе эволюции выработались специфические способности.
Они могут задерживать дыхание на более длительное время, и проводят в воде около шести часов в день. У них увеличенная селезенка и они способны обходиться без пресной питьевой воды во время длительной морской охоты.
Сейчас численность баджо составляет всего 700 тысяч человек. Они проживают в Малайзии, Индонезии и на Филиппинах. Баджо ведут жизнь морских кочевников и выходят на берег только, чтобы похоронить мертвых.
Впрочем сейчас все больше баджо отходят от традиционного образа жизни и рыбной ловли, перебираются на сушу и пользуются достижениями цивилизации. Это обстоятельство, по мнению ученых, сведет на нет уникальные способности баджо и способствует их полной ассимиляции и исчезновению.
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