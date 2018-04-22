Хосонов: «Очень уважаем ветеранов ЦСКА и хотим играть не хуже их»

«Мы очень уважаем наших ветеранов, учимся у них, и если тренеры или болельщики говорят о каком-то прогрессе, то только потому, что мы растем под руководством опытных игроков. И — да, конечно, „старики“ не будут играть вечно, настанет момент, когда им придется закончить. Так что нам нужно перенимать все самое хорошее и быть готовыми защищать цвета родного клуба. Это право нужно заслужить, доказать, что ты достоин носить футболку ЦСКА. Конечно, все молодые общаются между собой, мы подбадриваем друг друга, как за себя радуемся, если кто-то выходит в основе или забивает гол. Давай, мол, давай, поувереннее, ты сможешь.

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