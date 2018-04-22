Если бы «Титаник» снимали арабы

«Роза, ты должна пообещать мне, что выживешь…» И хотя скептики не раз доказывали, что на обломке хватило бы места двоим, скупая слеза все равно катится по щеке во время сцены смерти Джека в «Титанике». А вот веселые арабы пошли еще дальше и предложили свою версию этого эпизода. Драматизма тут не меньше: на помощь «Джеку» приходит живительный кальян, а «погибает» Марьям.

— Дорогая, не уходи, я люблю тебя. Кто будет заботиться о нашей машине, нашем доме, нашем феррари, нашем счете в банке?

— Пожалуйста, не говори так много. Посмотри, здесь слишком холодно

— Здесь тоже холодно, дорогой

— Ты говоришь холодно? Взгляни сюда. Повсюду лед, я промерз с ног до головы и с головы до ног. Холодно, где мой кальян?

— Сейчас гораздо лучше. Саид? Саид? Саид, кальян!

— Марьям, прежде чем я умру, я хотел кое в чем признаться

— Признаться в чем?

— Я изменял тебе с Шаммой, Хамдой, Сарой, Шаммой — Шамма? Ты уже сказал один раз про Шамму

— Красивая Шамма

— Я тоже хотела кое в чем признаться

— Ты знаешь, почему Саид здесь? Потому что я скинула ему фотки этого места. Поэтому он и пришел. Последний раз я ходила с ним в пустыню, в прошлый четверг

— Ты ходила в пустыню с Саидом? Смотри, вода слишком горячая, заходи, давай

— Нет, я не хочу

— Заходи

— На самом деле я могу жениться четыре раза, один шанс использовал, осталось еще три