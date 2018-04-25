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Роббен заменен на восьмой минуте матча с «Реалом»
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Роббен заменен на восьмой минуте матча с «Реалом» 

Спорт-Экспресс 39 минут назад
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен досрочно завершил первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Реала". Игрок получил травму в начале первого тайма. На восьмой минуте его заменил хавбек Тияго Алькантара.
Бавария — Реал
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