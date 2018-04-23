Почему некоторым людям на одной должности платят по-разному? 

Однажды один работник пришел к хозяину дома и спросил:
— Мне всегда было интересно, почему ты мне платишь только 2 рубля в неделю, тогда как Лукьяну — 15?
Хозяин ничего не ответил, а только выглянул в окно и сказал:
— Кажется, там кто-то едет. Может это сено продают? Нам как раз нужно на зиму запастись. Пойди, погляди.
— Хорошо, сейчас.
Работник вышел. Буквально через минуту возвращается и говорит:
— Да, там сено продают.
— А откуда оно? Случайно не с Елисейских лугов?
— Я не знаю.
— Так сходи, спроси.
Снова вышел. Приходит:
— Все верно, с Елисейских.
— А с какого укоса то сено?
— Откуда мне знать?
— Как это «откуда»? Вернись и узнай.
Через минуту приходит к хозяину:
— Сказали, что с первого укоса.
— Хорошо. А почем продают?
— Я не спрашивал…
— А надо бы. Узнай, пожалуйста.
Пошел работник. Приходит к хозяину и говорит:
— По 25 рублей за воз.
— Многовато… А подешевле не отдадут?
В этот момент их разговор прервал Лукьян, который только что вошел в комнату.
— Хозяин, прошу прощения, что перебиваю, но там сейчас везут сено с Елисейских лугов. Оно первого укоса, продают по 25 рублей, но у меня получилось сторговаться на 18. Они уже заехали во двор, выгружают.
Хозяин усмехнулся и повернулся к своему первому работнику:
— Ну что, теперь тебе понятно, почему я плачу тебе 2 рубля, а Лукьяну 15?
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