Почему некоторым людям на одной должности платят по-разному?

Однажды один работник пришел к хозяину дома и спросил:

— Мне всегда было интересно, почему ты мне платишь только 2 рубля в неделю, тогда как Лукьяну — 15?

Хозяин ничего не ответил, а только выглянул в окно и сказал:

— Кажется, там кто-то едет. Может это сено продают? Нам как раз нужно на зиму запастись. Пойди, погляди.

— Хорошо, сейчас.

Работник вышел. Буквально через минуту возвращается и говорит:

— Да, там сено продают.

— А откуда оно? Случайно не с Елисейских лугов?

— Я не знаю.

— Так сходи, спроси.

Снова вышел. Приходит:

— Все верно, с Елисейских.

— А с какого укоса то сено?

— Откуда мне знать?

— Как это «откуда»? Вернись и узнай.

Через минуту приходит к хозяину:

— Сказали, что с первого укоса.

— Хорошо. А почем продают?

— Я не спрашивал…

— А надо бы. Узнай, пожалуйста.

Пошел работник. Приходит к хозяину и говорит:

— По 25 рублей за воз.

— Многовато… А подешевле не отдадут?

В этот момент их разговор прервал Лукьян, который только что вошел в комнату.

— Хозяин, прошу прощения, что перебиваю, но там сейчас везут сено с Елисейских лугов. Оно первого укоса, продают по 25 рублей, но у меня получилось сторговаться на 18. Они уже заехали во двор, выгружают.

Хозяин усмехнулся и повернулся к своему первому работнику:

— Ну что, теперь тебе понятно, почему я плачу тебе 2 рубля, а Лукьяну 15?

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