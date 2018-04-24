Шоу «Танцы» 5 сезон на ТНТ: что творят на кастинге

День кастинга у девушек, которым предстояло определить судьбу претендентов, начался рано. Они прибыли в столицу Сибири утром, и Екатерина сразу отправилась к маме, ведь она родилась и выросла в Новосибирске и никогда не упускает возможности повидаться с родными. Правда, долго пообщаться не удалось: уже в десять часов утра начались просмотры претендентов на участие в шоу.

В холле, где участники ждут своей очереди выступить, не протолкнуться: в этом году на кастинг зарегистрировалось более 250 человек, а многие пришли и без предварительной заявки. На двух этажах претенденты разминаются, ждут своей очереди. Те, кто уже предстал на суд жюри, делятся впечатлениями. Кто-то пришел с маленьким ребенком — не с кем было оставить малютку, а упустить свой шанс попасть на проект не хотелось. Шансов победить, правда, немного: Татьяна и Екатерина говорят, что они — строгое жюри. «Чтобы мы сказали человеку „да“, нам нужен вау-эффект, — говорит Татьяна Рыжова. — Такой, чтобы я, увидев танец, обалдела, замерла и перестала листать анкеты».

— Обычно хватает десяти секунд, чтобы понять, берем мы человека или нет, — утверждает Екатерина Решетникова. — У меня нет задачи быть стервой, но когда я вижу, что человек очень старается, но идет, на мой взгляд, не в том направлении, я лучше потрачу время не на просмотр, а на разговор — постараюсь отрезвить, направить в нужное русло. Бывает, и говорить не хочется: сегодня вот пришла девушка в красных лосинах, в ажурном топе, в нелепой, на мой взгляд, шляпе и в моих «любимых» балетках. Начала танцевать, и я ее сразу спросила: «Какой век на дворе?» Она даже не поняла, что я имею в виду: а я считаю, что нужно следить за тем, какие мировые тенденции есть в танцах. Но такой резкой я редко бываю: если вижу, что человек старается, но использует старые техники, плохую музыку, то лучше с ним поговорю подольше.

Времени на то, чтобы объяснить участникам, почему они — не в «ТАНЦАХ», Екатерина и Татьяна действительно не жалели. Танцовщики заходят в заветный зал, где проходит отбор, по пять человек. Танцуют по очереди. Кто-то буквально несколько секунд, кто-то чуть дольше. При нас из очередной пятерки закончить свое произведение дали лишь одному парню, остальных почти сразу остановили. Однако из зала все они вышли лишь спустя десять минут — каждому хореографы объясняли, в чем заключается его ошибка, что нужно поменять, чтобы в следующий раз попасть на проект.

Однако были и те, кому довелось получить от Екатерины и Татьяны высшую похвалу: пока мы шли в зал на интервью, навстречу выбежал счастливый паренек: «Прошел! Ура!» Группа поддержки радостно обнимает его. Хореографы тоже хвалят:

— Первые два часа была жуть жуткая, — рассказывает Екатерина. — Было очень «не очень». Но потом еще за два часа кастинга пришло несколько человек прям классных! Вот сейчас перед нами выступил мой однофамилец, мы с Таней до сих пор не можем в себя прийти. Этот мальчик не выходит у меня из головы, это прям любовь!

Однако не факт, что в итоге мы увидим этого парня в проекте — все, прошедшие предварительный отбор, отправятся на телевизионный кастинг, и лишь он определит, кто же в итоге будет участвовать в шоу. Наверняка Екатерина будет болеть за однофамильца, хотя, по ее словам, далеко не всегда она вот так сразу «влюбляется» в танцовщиков. Она призналась, что когда-то ей с первого взгляда не понравилась Софа Кольбедюк, участница второго сезона. Не спасло даже то, что Софа тоже родом из Новосибирска.

— Она мне вообще не понравилась на кастинге, да и потом, когда были разные этапы обучения, она была моим главным раздражителем, — признается Екатерина. — И только под конец сезона я ей прониклась. Сейчас я ее просто обожаю! А вот, например, с Виталием Уливановым я хотела поработать с первого сезона, на который он не прошел. И весь четвертый сезон, где он в итоге победил, я так с ним ничего и не поставила. Говорю ему: «Может, это знак, что я с тобой не работала, и ты занял первое место?» Зачем я это сказала? Теперь со мной никто не захочет работать, — смеется хореограф.

Добавим, что в четвертом сезоне «Танцев» принимала участие Юлианна Кобцева из Новосибирска. К сожалению, девушка не победила, но прославилась благодаря откровенным танцам на каблуках и другим видео.