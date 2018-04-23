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Магазин самообслуживания, в котором нет продавцов — все основывается на доверии
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Магазин самообслуживания, в котором нет продавцов — все основывается на доверии 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Это даже не столько магазин, как хлебная лавочка. Десяток видов выпечки и полное самообслуживание. Раньше владелец пекарни продавал хлеб в магазины. Но от этого его цена заметно увеличивалась. Так Александру Исакову пришла идея продавать хлеб самостоятельно. И чтобы он стоил как можно меньше, предприниматель не стал нанимать продавца.
Первое время к магазину самообслуживания жители села относились с осторожностью, но сейчас там от покупателей просто нет отбоя!
Доверие — это главная идея магазина Александра. Он даже ввел очень доброе правило — если у тебя сейчас трудности с деньгами, ты можешь написать ему записку: мол, я, такой-то, взял в вашем магазине товара на столько-то рублей, отдам тогда-то.
Александр даже прочитал журналистам для примера одну из таких записок: «Простите, мы взяли у Вас хлеб в долг, в середине октября вернем. Целую, Катя». «Шучу, „целую“ тут нет», — смеясь добавил он.
Владелец магазина верит в честность своим покупателям, но контроль в любом случае должен быть. Поэтому он все подсчитывает дома, и если обнаруживается крупная недостача, смотрит записи с камеры наблюдения.
В ближайшее время предприниматель собирается открыть несколько таких магазинов в соседних селах.
Как вам идея с магазинами самообслуживания? Если понравилась — ставьте «мне нравится» и делитесь статьей с друзьями!
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