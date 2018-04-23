5 курсов, которые сделают тебя специалистом в цифровой сфере

В интернете крутятся большие деньги. Это можно понять даже по тому, сколько донатят каким-нибудь летсплеерам, которые просто играют в игры и неумело шутят на уровне средней школы. И если уж таким достаются неплохие суммы, то что говорить о специалистах, занимающихся реальной работой в цифровой сфере. Некоторые люди ошибочно думают, что сфера digital уже давно забита до отказа и там просто нечего ловить. На деле же имеется нехватка квалифицированных кадров, так что профессия в информационной сфере — это возможность не просиживать штаны в каком-нибудь отделе продаж или за кассой в Макдаке, а зарабатывать реально хорошие деньги. Но где обучиться профессии? Компаний, предлагающих обучение в digital-сфере немало, но среди них много профанов, которые по навыкам мало чем отличаются от студентов первых курсов. Мы расскажем тебе об онлайн-университете Skillbox, а точнее — о его курсах. Ты же зашёл в статью не для того, чтобы узнать о биографии компании, а в поисках новых знаний, не так ли?

1. Веб-дизайн

Для прохождения курса по изучению веб-дизайна тебе не нужно иметь никаких специальных навыков. Обучение будет проходить не как в университете, когда преподаватель монотонно зачитывает лекцию из книжки, а по видеокурсам, записанным в студии с отличным качеством видео и звука. Не понял какой-то момент? Просто перемотай и продолжай осваивать профессию. После просмотра видеоуроков нужно делать задания. Проверенное персональным куратором задание будет разобрано в видеообзоре с описанием ошибок и инструкциями по их исправлению, что тоже круто. Ещё одна важная особенность курсов веб-дизайна от Skillbox в том, что тебя никто не будет тянуть и ставить тройки просто потому, что ты заплатил за обучение. Кураторы серьёзно подходят к занятиям, так что будь готов к справедливой критике и работе над ошибками. Курсы веб-дизайна состоят из 4 разделов, которые образуют общую систему из 49 модулей. Ты узнаешь о базовом веб-дизайне, усвоишь его основные принципы, изучишь профессиональный дизайн, а также вёрстку. Бонусом тебя научат составлять хорошее портфолио и проходить собеседование; расскажут, как общаться с заказчиком, как избежать скрытых условий в договоре, как работать со студиями, а также о том, что делать с правками и сложными клиентами. Курс веб-дизайна от Skillbox подходит как новичкам, которые вообще ничего не понимают в дизайне, так и начинающим специалистам, желающим подняться на новый уровень. В отличие от многих компаний, предлагающих обучить веб-дизайну за месяц, изучение курса в Skillbox занимает 1 год. За это время ты получишь все знания в сфере веб-дизайна и сможешь легко составить конкуренцию иностранным коллегам. В конце курса ты получишь готовое портфолио и диплом о прохождении обучения. Записаться на курс «Веб-дизайн с нуля» →

2. Интернет-маркетинг

Курс обучения интернет-маркетингу проходит 19 недель и состоит из 17 модулей. На курсе ты научишься составлять медиапланы для различных каналов привлечения аудитории, запускать контекстную рекламу, вести сообщества и социальные сети, изучишь SMM, SEO, SERM и другие составляющие профессии интернет-маркетолога. Одно из главных отличий курсов обучения интернет-маркетингу от Skillbox от других в том, что студенту предоставляется возможность стажировки в топовых агентствах России. Кроме того, после обучения тебе расскажут, как пройти собеседование, а также помогут устроиться на работу. Занятия проходят по индивидуальному графику (до пяти часов в неделю в любом удобном месте) по тому же принципу, что и на курсах веб-дизайна, но с некоторым отличием (прохождение обучающего модуля с последующим выполнением домашнего задания, исправление ошибок). Кстати, отметим, что домашние задания основываются на реальных проектах, так что ты получишь не какие-то средние представления об интернет-маркетинге, а будешь выполнять ту же работу, что делают интернет-маркетологи. Обучение и проверку домашних заданий проводят эксперты одного из лучших агентств России. Записаться на курс «Профессия — интернет-маркетолог» →

3. Java-разработчик

Язык программирования Java используется на всех популярных платформах, и поэтому цифровая сфера ощущает постоянную нехватку кадров, в особенности квалифицированных. На курсе Java-разработчика от онлайн-университета Skillbox ты пройдёшь 16 модулей и научишься программировать практически всё, что только можно: от веб-приложений до нейронных сетей. Отметим, что на курсе Java-разработчика будет минимальное количество теории и максимум практики. Все 4 месяца, которые идёт курс, ты будешь кодить для различных устройств, создавая как простейшие программы, так и сложные системы. Как и в других курсах от Skillbox, ты получишь индивидуальный подход, информативные и понятные видеоуроки, реальные задания, критику и советы опытных специалистов. Но что ещё круто, так это дипломная работа. В отличие от многих государственных университетов, в которых преподавателям важно только соблюдение шаблонов, в Skillbox ты создашь реально полезное приложение, являющееся аналогом Telegram. И, что важно, после прохождения курса Java-разработчика ты получишь не только профессию, с помощью которой можно зарабатывать более миллиона рублей в год (а может, даже и в месяц — смотря на какую компанию ты будешь работать), но и портфолио, которое поможет тебе устроиться не в какую-то маленькую веб-студию, а в крупную корпорацию. Записаться на курс «Профессия Java-разработчик» →

4. Управление digital-проектами

Без грамотного руководства любая идея в сфере digital обречена на провал. На курсах управления digital-проектами ты получишь востребованную профессию проджект-менеджера. Ты узнаешь, как контролировать людей, делегировать полномочия, планировать, решать проблемные ситуации, вести конструктивный диалог и так далее. Кстати, в отличие от других курсов обучения управлению digital-проектами, в Skillbox учат не только руководить, но и понимать сотрудников. Ты сможешь объяснить программистам и дизайнерам, что от них требуется, так, чтобы они максимально точно выполнили поставленную задачу. Также на курсе ты научишься эффективному планированию времени, работе с документацией и инструментами. Индивидуальный подход, 20 информативных видеоуроков с теорией и интересная практика сделают обучение простым и эффективным. Кроме того, после обучения ты получишь список литературы для дальнейшего саморазвития. Бонусом ты научишься тому, как подготовить договоры и приложения, счета, технические задания и работе с другими типовыми проектами. Дипломная работа будет похожа на реальную практику, где тебе необходимо руководить проектной командой для разработки сайта. Защита будет проходить на открытом мероприятии в Москве, что также способствует повышению социальных навыков. В конце курса ты получишь диплом о прохождении обучения управлению digital-проектами. Записаться на курс «Управление digital-проектами» →

5. Как открыть и развивать веб-студию

Этот курс стоит особняком среди перечисленных и, как таковой, обучает не профессии, а тому, как открыть веб-студию. За 14 недель ты пройдёшь 14 модулей и узнаешь о том, как зарегистрировать компанию, найти хороших специалистов; о рекламной компании, обслуживании клиентов и так далее. Бонусом ты научишься тому, как получать заказы от больших студий; узнаешь, как развивать студию, стать лидером в своей сфере и много другой полезной информации. После получения доступа в систему ты будешь изучать видеоуроки и проходить домашние задания. Как и в предыдущих курсах, обучением будут заниматься опытные специалисты из веб-студий. Кстати, на курсе от Skillbox ты получишь доступ более чем к 100 документам, необходимым для успешной работы веб-студии. В конце обучения ты будешь обладать сертификатом о прохождении курса. Записаться на курс «Как открыть и развивать веб-студию» →