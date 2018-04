4 способа уйти с токсичной работы

Моя мама говорила: «Если что-то делать приятно и весело — это точно не назовут работой». И да, хоть работа называется так по определенной причине, важно сохранять здоровье и ресурсы, а не думать только о деньгах. А если твоя работа токсична, ты еще и теряешь мотивацию и энергию для того, чтобы искать новое место. Чтобы выбраться из подобной среды, следует предпринять несколько важных шагов.

1. Определи токсичность

Томас Децелл, карьерный коуч и автор книги «Networking for the Novice, Nervous, or Naïve Job Seeker», рассказывает о том, что существует множество признаков, что ты находишься на токсичной работе:

сильная текучка

нездоровая конкуренция

отсутствие поддержки от руководства

низкий моральный дух всей команды

дискриминация

невозможность уйти на больничный

неоплачиваемые переработки

вмешательство в личную жизнь

Оглянись назад, к тому моменту, когда ты приняла предложение о работе, и вспомни, чего ты хотела от нее изначально. Ты хотела быстрого карьерного роста? Связей с людьми в этой индустрии? Может быть, ты хотела блистать на совещаниях, демонстрируя успехи в отчетах? Кроме того, у экспертов есть еще один простой вопрос, позволяющий понять, насколько тяжела для тебя среда: ты боишься идти на работу? Если ты испытываешь постоянное чувство нависшей угрозы, в коллективе царствует нездоровая конкуренция, а руководитель не имеет никаких управленческих способностей, можешь не ждать, что все наладится.

2. Ищи новое место

Поиск работы истощает, он требует много времени и эмоционально выматывает. Однако, если ты не хочешь стать настоящей рабыней своего нынешнего рабочего места, тебе нужно искать другие возможности. Используй свою текущую ситуацию в собственных интересах. Вспоминай тех, с кем познакомилась за время работы в отрасли, договаривайся с ними на обеденные перерывы. Выходи за пределы офиса и обсуждай, есть ли у них что предложить. Помни, что все должно оставаться достаточно конфиденциальным, и обязательно обговаривай это при каждом новом разговоре. Отношения других сотрудников к тебе могут измениться после того, как твой руководитель узнает о том, что ты ищешь что-то получше. Кроме того, чем токсичнее среда — тем вероятнее последствия для сотрудника.

3. Борись с беспокойством

Подготовь файл, в котором будет указано все, что ты делала за период работы. Используй все свои ресурсы и скомпилируй это в единую заметку. Когда ты придешь на новое собеседование, ты сможешь отталкиваться от нее, демонстрировать конкретные факты и цифры и не забудешь ничего важного. Не думай, что нет ничего лучше нынешней ситуации — на свете миллионы возможностей для счастливой жизни и развития тебя как профессионала.

4. Приготовь финансовую подушку безопасности

Ситуация, в которой сотрудник не может уйти с работы из-за страха не найти другую работу, широко распространена. Обеспечь себе финансовую подушку, отложи средства на самые важные пункты своих расходов — оплата квартиры, бензина и минимальный набор еды. Если ты уйдешь и сразу не подвернется ничего подходящего, ты все еще не будешь паниковать о том, что придется питаться растворимой лапшой или возвращаться под родительское крыло. А когда ты не будешь беспокоиться только о деньгах, сможешь сосредоточить всю энергию на поиск новой работы. Кроме того, чувство облегчения перекроет все то беспокойство, которое ты испытываешь прямо сейчас.