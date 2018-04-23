Ольга Серябкина предпочитает мочить купальник, а не убивать себя любовью

Читатели участницы группы SEREBRO не поддержали сильного заявления красотки в.

Ольга Серябкина любит неординарный стиль, и пора бы уже к этому привыкнуть. Свой очередной соблазнительный снимок певица опубликовала в сети. Девушка демонстрирует свое идеальное тело и нежелание любить.

«Лучше так, чем утонуть в тебе», — с хладнокровием подписала Серябкина фото из ванной.

Публикацию «лайкнули» тысяч человек, но в комментариях в большинстве одни негативные отзывы о поведении Ольги. Люди просят певицу задуматься и «немного повзрослеть» и уж тем более «не учить детей безразличию». Возможно, у девушки были тяжелые периоды в жизни, когда её сердце было разбито. Ни одному человеку не захочется «тонуть» и страдать заново, поэтому у Ольги такое отношение к высоким чувствам. Поклонники начали активно обсуждать душевное состояние певицы.

«Серябкина, я иногда тебя не понимаю. Хорошо, что это случается редко. Так нельзя Оля, ты трусиха, или у тебя нет сердца, а если и есть, то там не сердце, а кусок льда. Хотя, не знаю, может, и лучше оставаться независимым и непробиваемым», — написал один из фанатов Ольги.

Стоит отметить, что и положительных отзывов было немало. В основном это были парни, которых привлекают красивые полуобнаженные тела.

А ты как считаешь: лучше подходить к любовным вопросам с холодной головой или отдаваться человеку полностью?