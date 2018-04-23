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Ольга Серябкина предпочитает мочить купальник, а не убивать себя любовью
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Ольга Серябкина предпочитает мочить купальник, а не убивать себя любовью 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
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Ольга Серябкина любит неординарный стиль, и пора бы уже к этому привыкнуть. Свой очередной соблазнительный снимок певица опубликовала в сети. Девушка демонстрирует свое идеальное тело и нежелание любить.
«Лучше так, чем утонуть в тебе», — с хладнокровием подписала Серябкина фото из ванной.
Публикацию «лайкнули» тысяч человек, но в комментариях в большинстве одни негативные отзывы о поведении Ольги. Люди просят певицу задуматься и «немного повзрослеть» и уж тем более «не учить детей безразличию». Возможно, у девушки были тяжелые периоды в жизни, когда её сердце было разбито. Ни одному человеку не захочется «тонуть» и страдать заново, поэтому у Ольги такое отношение к высоким чувствам. Поклонники начали активно обсуждать душевное состояние певицы.
«Серябкина, я иногда тебя не понимаю. Хорошо, что это случается редко. Так нельзя Оля, ты трусиха, или у тебя нет сердца, а если и есть, то там не сердце, а кусок льда. Хотя, не знаю, может, и лучше оставаться независимым и непробиваемым», — написал один из фанатов Ольги.
Стоит отметить, что и положительных отзывов было немало. В основном это были парни, которых привлекают красивые полуобнаженные тела.
А ты как считаешь: лучше подходить к любовным вопросам с холодной головой или отдаваться человеку полностью?
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