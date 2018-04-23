Гигантские коты стали причиной пробок на дорогах

Индонезиец Франсдита Муафидин (Fransdita Muafidin) публикует на своей страничке в Инстаграм картинки, на которых огромные котята и толстые взрослые коты стоят или лежат на дорогах, мешая проехать автомобилям. Конечно, это фотомонтаж, но интернет-пользователям нравится. За короткий срок на аккаунт фантазёра подписались более четырёх тысяч человек.

К некоторым нереалистичным картинкам Франсдита придумывает смешные диалоги:

Кот: Эй ты! Человечишка на мотоцикле, смотри куда едешь! Чуть в меня не врезался! Человек: Они не смогут проехать, пока ты не уберешь свой толстый живот! Кот: Что ты там про жир сказал? Девушка: Приезжай, у меня дома никого нет. Парень: Извини, не могу. На дороге лежит гигантская спящая кошка. Девушка: Что?!

Ранее «Ридус» писал о впечатляющих котиках-ниндзя, которые попали в объектив фотографа. На этот раз обошлось без фотомонтажа.

Также мы рассказывали о смешном эксперимент, который провели в Сети: если коту нарисовать или выложить из подручных материалов круг, то любой котик в него обязательно сядет. Срочно проверьте эту гипотезу на своём питомце.

А для поднятия настроения можно посмотреть на другой очень весёлый флешмоб — как кошачьи владельцы мерились длиной своих котиков.