Индонезийский художник встраивает гигантских котов в городские пейзажи

Художник Франсдита Муафидин из индонезийского города Маланг публикует в «Инстаграме» фотографии котов, встроенных в урбанистические пейзажи и даже в мультфильмы. Гигантские «котзиллы» смотрятся очень органично среди домов и автострад, сообщает Brilio.

"Terima Kasih | Thank you". 🐈: Arilasso gozaimasu 👦: Yg bener arigato cing. Edited by me Cat model from pinterest. #cat #catsofinstagram #photoshop #catzilla #kitten #japan #respect

Публикация от Fransdita Muafidin (@fransditaa) 22 Апр 2018 в 4:51 PDT "Hati-hati di Jalan, Banyak Anak Kucing Berkeliaran". Edited by me Cat model from pinterest. #cat #catsofinstagram #photoshop #catzilla #kitten

Публикация от Fransdita Muafidin (@fransditaa) 17 Апр 2018 в 6:10 PDT "Batal Kencan" ° 👧: yang, rumahku lagi sepi nih 👨: waduh.. gak bisa yang, di jalan lagi ada anakan kucing 👧: hah?! ° Edited by me Cat model from pinterest ° #cat #catsofinstagram #photoshop #catzilla #kitten #traffic

Публикация от Fransdita Muafidin (@fransditaa) 7 Апр 2018 в 6:09 PDT "Ketiduran" 😽: zzzzzzzzzz… 🚌: tooooottt… 🚐: tiiiiiiiittt… 🚓: wiuwiuwiuwiu… 🚙: teeeeeetttt… 🚛: tuuuooooottt… 🚅: ttooooeeeeeetttt… 🚢: Tthuuuuuooooooottttt… 😽: zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz… ° Edited by me Cat model from @violettasrescue ° #cat #kenvr #catsofinstagram #photoshop #catzilla

Публикация от Fransdita Muafidin (@fransditaa) 17 Мар 2018 в 3:19 PDT "Totoro Bus Stop" ° Edited by me Cat model from @curlysnow0915 ° #cat #catsofinstagram #photoshop #totoro #studioghibli #cats

Публикация от Fransdita Muafidin (@fransditaa) 11 Мар 2018 в 4:25 PDT На «Инстаграм» художника подписаны почти пять тысяч человек.