Как сказать партнеру, что не можешь иметь детей

Диагноз бесплодие не лишает женщину возможности обрести здоровую семью, главное — быть честной с собой и со своим партнером. Сложно понять, в какой момент стоит обсуждать тему детей. Сказав слишком рано, ты можешь испугать его, слишком поздно — заставишь почувствовать себя обманутым. Вот несколько советов, как подготовиться к разговору с партнером о том, что ты не можешь родить ребенка.

Выбери время Бесплодие — однозначно не тема для первого и всех последующих свиданий. Пока вероятность того, что вы захотите иметь совместных детей, близка к нулю, это не самая важная для отношений информация. На вашем пути и без того возникнет достаточно препятствий, а в итоге вы можете оказаться совершенно чужими людьми. Невозможность иметь детей — это не ВИЧ, о котором необходимо сообщить как можно раньше.

Оптимального периода для разговоров о бесплодии не существует, ты должна почувствовать, что ваши отношения идут к созданию семьи. Такие вещи обязательно нужно проговаривать перед тем, как принять решение о вступлении в брак. Еще один знак, что стоит признаться, — когда мужчина с самого начала обозначает, как для него важны дети и буквально мечтает о них, но такое бывает нечасто.

Сначала узнай о его отношении к детям в принципе Если он, как большинство мужчин, не кричит о любви к детям с первой встречи, прежде чем говорить о бесплодии, узнай о его отношении к этой теме. Далеко не каждый парень мечтает о продолжении рода в принципе, иначе почему популярность чайлдфри-пар продолжает расти.

Деликатно спроси, как он видит свою будущую семью и обязательно ли в ней должны быть дети. То, что для тебя кажется личной трагедией, для него может оказаться вообще не проблемой.

Разумеется, не исключено, что он хочет быть отцом, в этом нет ничего удивительного. Каким бы ни был его ответ, тебе нужно честно сказать о своей проблеме.

Расскажи о своем отношении к этой ситуации Ему будет проще понять тебя, если ты не просто скажешь о том, что не можешь родить ребенка, но и объяснишь свое отношение к этому. Расскажи, как видишь свою жизнь дальше, смирилась ли ты с ситуацией или решила рассмотреть все возможные варианты и непременно завести детей. Не заканчивай разговор на этой печальной новости. Невозможность иметь ребенка не лишает тебя шанса на счастливую семью.

Расскажи об альтернативных вариантах К моменту разговора с партнером ты наверняка уже изучишь все альтернативные возможности стать мамой — ЭКО, суррогатное материнство, усыновление. Подробно расскажи о них мужчине, чтобы он понял, как могут дальше развиваться события и через что вам, возможно, придется пройти.

Поднимать тему бесплодия стоит только в серьезных отношениях еще и потому, что вы уже уверенны в своих чувствах. Если мужчина любит, ты будешь для него важнее остальных приоритетов. Он будет воспринимать бесплодие как вашу общую проблему, а не как твой недостаток.

Не требуй моментального ответа Ты волнуешься, как он отнесется к этой новости, и хочешь понять, как это отразится на ваших отношениях, но не стоит давить на мужчину. Избегай категоричных фраз, не объявляй, что, если вы расстанетесь, то ты поймешь, и вообще не спеши отказываться от него. Оставь разговор открытым, дай партнеру пожить с этой мыслью и самому принять решение.

Не извиняйся и не чувствуй себя виноватой Ты ни в коем случае не должна извиняться за свое бесплодие и занимать слабую позицию. Столкнувшись с невозможностью иметь детей, женщине сложно избежать чувства вины и собственной неполноценности, но все они существуют только в твоей голове. Болезнь не делает тебя хуже остальных. Это объективная реальность, в которой ты вынуждена существовать. Возможность создать счастливую семью в большей степени зависит от твоей способности освободиться от разрушительных мыслей, полюбить себя и идти дальше. Твои собственные страхи и предубеждения могут стать более серьезным вызовом, чем невозможность иметь детей.

Будь готова к расставанию Это не значит, что нужно заранее решить, что вы расстаетесь, но исключать такого варианта никогда не стоит. В этом нет твоей вины, если мужчина не готов принять тебя такой, значит, вы не подходите друг другу. Боязнь расставания — не повод замалчивать проблему. Для него это тоже своего рода проверка, и чем раньше ты исключишь лишних людей из своей жизни, тем скорее встретишь своего человека.