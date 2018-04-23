Погоняем шары: как правильно ласкать его яички

Яички — очень чувствительная часть мужского тела, хотя некоторые женщины избегают прикасаться к ним, боясь сделать партнеру больно. Тем не менее ласки яичек могут стать отличным дополнением к вашим постельным играм.

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Найди его горячие точки

Вся мошонка целиком достаточно чувствительна, но есть на ней несколько зон, которые заслуживают отдельного внимания:

средний шов, который расположен между двумя яичками;

нижняя часть мошонки в том месте, где она переходит в гениталии;

область, где соединяются мошонка и основание члена.

Разумеется, у твоего парня могут быть другие эрогенные зоны, — узнать об этом ты можешь только опытным путем.

Правильно рассчитай давление

Ты должна действовать очень деликатно, при этом твои прикосновения должны быть достаточно ощутимы, чтобы они не превратились в щекотку. Если ты не уверена, насколько сильно нужно сжимать его яички (согласны, даже звучит жутковато), проще всего попросить его регулировать твое нажатие. Восьми в руку его яички, держа их самым нежным, самым аккуратным способом, и постепенно, очень медленно наращивай давление. Попроси его остановить тебя, когда твое прикосновение перестанет быть приятным. Затем так же постепенно ослабляй хватку, попросив его указать момент, когда прикосновение станет практически неощутимым.

Объединяй ощущения

Игра с яичками прекрасно сочетается с другими активностями. Ты можешь ласкать его мошонку во время минета или тогда, когда ты ласкаешь его руками.

Если ты ласкаешь его ртом, положи одну руку на его яички. Или сделай наоборот: целуя его мошонку, мягко мастурбируй ему рукой.

Лучше всего сначала трогать его член, а затем — яички, в противном случае твоему партнеру может стать щекотно и он не оценит благородных порывов.

Используй лубрикант

Ласка яичек с использованием смазки доставит больше удовольствия и тебе, и ему. Твои руки будут легче скользить по коже, усиливая его ощущения.

Пробуй разные техники. В интернете ты найдешь тонны разных техник и приемов, предлагаем твоему вниманию несколько идей.

Очень нежно зажми шов между яичками большим и указательным пальцем. Медленно и осторожно скользи пальцами вдоль шва.

Кончиком языка «нарисуй» на его яичках букву W. Начни с левой стороны, проследуй языком к нижней части яичка, затем вверх и снова вниз, вдоль второго яичка.

Можно проделать то же самое, рисуя кончиком языка цифру 8.

Возьми в ладони, сложенные чашечками, его яички и мягко сдавливай.

Бери его яички в рот поочередно. Рот большинства все-таки слишком мал для экспериментов с мошонкой целиком.

Не выкручивай!

Ты можешь найти на некоторых женских ресурсах совет «перекрутить» яички. Пожалуйста, не делай этого. Левое яичко должно оставаться слева, а правое — справа. Таков закон природы и здравого смысла. На самом деле, такие штуки могут всерьез навредить ему.

Попробуйте новые позиции

Игра с яичками может помочь вам взглянуть на вашу сексуальную жизнь под другим углом. Ты можешь попробовать поиграть с его мошонкой через одежду, пока вы еще не успели «разоружиться», или встать перед ним на колени и, вместо обычного минета, уделить внимание мошонке. Может, это подтолкнет вас попробовать позу 69? В общем, вариантов море!

Переключайся

А вот тебе еще лайфхак: если твой любовник вот-вот кончит, а вы оба не хотите, чтобы оргазм накрыл его так скоро, просто переключись с ласк его пениса на мошонку. С одной стороны, это по‑прежнему будет ему очень приятно, но поможет немного отсрочить оргазм. Вы оба в выигрыше.

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