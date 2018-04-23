9 незабываемых стрижек груди и живота: все девушки будут твоими! (но это не точно)

Пляжный сезон уже близко, готов ли ты к нему? Только истинный мачо знает, что похудеть и подкачаться мало, важно знать, как по-настоящему впечатлить девушек.

Playboy делится стопроцентным способом врезаться в женскую память раз и навсегда.

Если у тебя волосатая грудь, живот, спина или вообще весь торс целиком, то тебе сильно повезло — обильная растительность на мужском теле всегда привлекала женщин и обладала мощным сексуальным магнитом. Вспомните только Остина Пауэрса, Сашу Барона Коэна в его зеленых плавках или даже Джима Керри в фильме «Тупой и еще тупее 2».

Но мужчин с волосатой грудью много, поэтому, чтобы подчеркнуть густоту своей шевелюры можно попробовать сделать на ней выбритые рисунки или, как их еще модно называть, hair tattoo.

Ниже представлены идеальные варианты, тренироваться можно начинать уже сейчас.

От подбородка до лобка

@ari Мы уже успели порадоваться такому необычному образу, как оказалось, что это фото фейковое. Вот, как на самом деле предпочитает ходить этот парень (не менее оригинально!).

@ari Патриотический вариант

Когда хочешь показать свою любовь к стране, возьми и сделай так, как этот смелый американец.

@carobellcook

Любитель котов

Ты же знаешь, как девушки любят котов. Можно попробовать впечатлить их таким боди-артом.

@daeboganmusic

Фанат усов

Если тебе мало усов на лице, то сделай их себе на груди. Они вполне могут оказаться гуще и объемнее.

@ivycakez

Солидный вариант

Ты хочешь казаться солидным даже когда снимаешь рубашку и галстук? Тогда можешь оставить на себе хотя бы галстук.

@keeptickin

Качок в бюстгальтере

Стальной пресс еще можно понять, но зачем этому парню бюстгальтер? Как бы там ни было, девушки притягиваются к нему, как к магниту. Поэтому просто делай так же, нечего рассуждать.

@kicks_and_giggless

Не качок в бюстгальтере

А этот мужчина не захотел сделать себе стальной пресс. Может, потому, что его бреет жена? Ей, наверняка, совсем не хочется, чтобы к нему липли другие женщины.

@robertapace

Верующий

Вероятно, этот парень долго пытался понять, как не снимать крестик, и ему в голову пришла одна гениальная идея.

@sarahdactyl99

Мексиканские узоры

Неплохой вариант украсить свое тело. Скорее всего, девушки будут в восторге!

@veraglam

Экономщик

Необязательно покупать футбольную форму, если номер любимого игрока можно носить на спине просто побрившись.

Фото с сайта m.sportin.lt Просто ангел

Ты можешь доказать всем девушкам, что ты ангел, если у тебя будут настоящие крылья.

Фото с сайта szokblog.pl Трансформер

Настоящему гику — настоящие трансформации.

Фото с сайта iheartchaos.com