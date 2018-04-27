«Подъём» с Сергеем Доренко от 26 апреля 2018 года

С. ДОРЕНКО: 8 часов 38 минут. Четверг, 26 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва»! Говорит Москва! Анастасия Оношко — ведущая этой программы.

А. ОНОШКО: И Сергей Доренко. Доброе утро.

С. ДОРЕНКО: Настя, занимаемся страшными вещами, заглядываем в прошлое Вселенной! Можно объяснить?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Сейчас есть телескопы, которые позволяют видеть Вселенную настолько далеко, а далеко, значит и во времени далеко, потому что свет идет оттуда несколько миллиардов лет, что видно не то, что есть.

А. ОНОШКО: А то, что было.

С. ДОРЕНКО: Когда было? Когда? Через миллиард лет после создания Вселенной. Предположим, что Вселенной около 5 млрд лет, например, 4,5.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Слушай сейчас внимательно.

А. ОНОШКО: Побольше. Это Земле 5 млрд, а Вселенной побольше, да? 6, 16 млрд, 14 млрд

С. ДОРЕНКО: Сделайся серьезной.

А. ОНОШКО: Неважно, это не имеет значение, огромное количество времени.

С. ДОРЕНКО: Сейчас сделайся серьезной. Существует Вселенная. Ее существование конечно. Она началась, и она закончится, эта Вселенная, ее нафиг не будет. Это пространство и это время, что очень важно, присуще этой Вселенной. Потому что если существуют за ее границей другие Вселенные, то им присуще другое пространство и другое время абсолютно, другие характеристики времени. Вот существует это время-пространство, называемая Вселенная. И оно настолько чертовски огромное, что сейчас мы заглянули во время-пространство на несколько миллиардов лет назад. Хорошо, на 10 млрд лет назад мы заглянули, увидели, что там было. Там были скопления галактик, они бились друг об друга, там что-то невероятное, вспышки какие-то и прочее, все очень интересно. Но теперь скажи мне дериватив, который я для себя из этого извлек. Мне плевать на эти галактики.

А. ОНОШКО: Да вы что?

С. ДОРЕНКО: Да, мне плевать на эти галактики. Дериватив заключается в том, что, глядя на тебя, я не вижу тебя. Ты понимаешь эту вещь? Внимание. Ты не понимаешь, да? Тебе трудновато.

А. ОНОШКО: У меня есть еще один вопрос.

С. ДОРЕНКО: Телескопы, глядя в пространство, заглянули в те времена, когда возраст Вселенной составлял 0,1 нынешнего, и увидели зарождение галактических скоплений. То есть, глядя вдаль, мы видим не только пространство далеко от себя, но и время далеко от себя, потому, что отраженный свет затрачивает некоторое время на прохождение до твоей сетчатки глаза.

А. ОНОШКО: А мы себя там видим, нет?

С. ДОРЕНКО: Там, в прошлом?

А. ОНОШКО: Да, да. Я так и не поняла вот этот момент.

С. ДОРЕНКО: Нас там нет. Они ушли, когда Вселенной было полтора млрд лет всего.

А. ОНОШКО: То есть оказалось, что раньше, чем мы думали.

С. ДОРЕНКО: Раньше, гораздо раньше. Я к чему клоню? Что если, глядя в даль, ты видишь прошлое, потому что свет затрачивает время, пока он придет, отраженный. Вот я сейчас смотрю на «Москва-Сити», я вижу «Москва-Сити». Я вижу «Москва-Сити» когда-то, не сейчас. Почему? Потому что свет, отраженный от «Москва-Сити», достиг моей сетчатки за время икс. Это значит, что и я тебя не вижу сейчас.

А. ОНОШКО: Да, да, понятно.

С. ДОРЕНКО: Я тебя вижу… Солнце я вижу 8 минут назад, абсолютно верно. То есть я вижу прошлое Солнце. Если Солнце погаснет, мы еще 8 минут будем видеть этот свет. 8 минут свет будет идти, а Солнца уже нет. Мы только через 8 минут узнаем, что оно погасло. И тебя я вижу, не тебя. Я не вижу тебя. Ты понимаешь, в чем дело?

А. ОНОШКО: Понимаю.

С. ДОРЕНКО: Это мое научное изыскание, я уже думаю о нем многие долгие годы. Это мое научное изыскание приводит меня к мысли, что максимально приближенно мы можем познать друг друга не через зрение и не через слух.

А. ОНОШКО: А через осязание.

С. ДОРЕНКО: Только осязание! Вот подумай об этом.

А. ОНОШКО: Интересная мысль.

С. ДОРЕНКО: Ты не видишь человека, ты не видишь своего мужа, ни разу не видела, ни ребенка, ты не видела его ни разу, ты видела всегда проекцию своего мужа в прошлом. Пусть это будут миллисекунды, но ты видела проекцию мужа в прошлом. Ты не видела мужа своего ни разу в жизни, ты даже на свадьбе его не видела, ты его вчера вечером не видела. Ты видишь его некую проекцию в прошлом, потому что свет затрачивает время, чтобы от мужа до тебя долететь. Ты не видела ни разу своих детей, ты видела их проекции в прошлом. Ты их ни разу не слышала. Ты слышала голос, доносящийся из прошлого. Единственное, максимально приближенное познание друг друга — это когда ты ребенка гладишь по голове. И вот осязание, оно максимально быстро, тут нервный сигнал идет.

А. ОНОШКО: И тоже идет, Сергей!

С. ДОРЕНКО: Тоже идет.

А. ОНОШКО: Это время.

С. ДОРЕНКО: Тоже идет, согласен, согласен. Но ты можешь осязание не обдумывать, без рефлексии воспринимать. Таким образом, только осязание позволяет нам знать что-то друг о друге. Люди, которых ты не осязала, ты их вообще не знаешь.

А. ОНОШКО: Более того, перевернутое изображение, вы знаете, обратно переворачивается, мозгом… Но и осязание тоже осознается в итоге. Потому что когда связь нарушена нервная, вы все, не можете ни почувствовать, ни осознать.

С. ДОРЕНКО: Осязание ты можешь как инфузория-туфелька понимать Ты можешь осязать, не предаваясь рефлексии. Таким образом, единственное честное чувство… Ни запах, (запах — это что-то из прошлого), ни звук (звук — это что-то из прошлого), ни глаза (глаза видят только прошлое, они никогда не видят настоящее, потому что свет затрачивает время)…

А. ОНОШКО: А соприкосновение со стулом, на котором вы сейчас сидите, да.

С. ДОРЕНКО: Только фактическое осязание! Вот я тебя ладошкой потрогаю, например, по голове поглажу, скажу «Настенька молодец», в этот момент мы контакт устанавливаем!

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: А все остальное просто лажа. Вот я тебе объясняю что, вот это же важно по-настоящему. 73-73-948. Ученые же звонят. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро, Сергей. Но как-то тоже странно, осязание, оно при этом не информативно, потому что в конечном счете, когда гладите коллегу по голове, вы же понимаете, кого вы гладите, только потому что видите ее.

С. ДОРЕНКО: Я знаю, в прошлом…

А. ОНОШКО: Да, да, да.

С. ДОРЕНКО: Но в прошлом я знал, что там сидела Настя, потому что я получал видеосигналы из прошлого.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. Но вы же на него опираетесь больше, чем даже на результаты этого осязания. И плюс, там, конечно, нервные импульсы.

С. ДОРЕНКО: Значит, мы вообще не настоящие. Мы никогда не получаем настоящее.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Точно. Именно.

С. ДОРЕНКО: Мы живем во лжи, потому что мы живем в прошлом. Причем в разном прошлом, голос идет медленнее, чем видеосигнал и т.д. Страшно. Мне становится страшно. Считаете, все равно следует продолжать жить?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, я думаю, стоит.

С. ДОРЕНКО: Горько, горько, горько мне. Ой, нет, я в отчаянии.

А. ОНОШКО: Но все-таки мы себя видим или нет?

С. ДОРЕНКО: Нет, себя не видим. Сигнал же идет от зеркала. Если ты смотришь в зеркало, сигнал идет от зеркала, ты видишь прошлое.

А. ОНОШКО: Нет, я про Вселенную все думаю.

С. ДОРЕНКО: Не думай ты про Вселенную, отстань ты от Вселенной, ты подумай о себе, вот Вселенная, настоящая Вселенная — это ты. 73-73-948. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Осязание, тоже считайте, что прошлое.

С. ДОРЕНКО: Сигнал идет пока по нервному… нервный сигнал идет, вы считаете.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, да. Тоже время нужно, пока до мозга дойдет.

С. ДОРЕНКО: Но мне кажется, что осязание не обязательно перерабатывается мозгом, оно может перерабатываться каким-нибудь спинным мозгом, который максимально приближен, условно говоря, центр переваривания информации.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Если даже максимально приближен, все равно до спинного мозга тоже некоторый отрезок пути.

С. ДОРЕНКО: Это правда.

А. ОНОШКО: А молекулами мы все равно не соприкасаемся.

С. ДОРЕНКО: Какими молекулами мы не соприкасаемся?

А. ОНОШКО: Мы же из молекул состоим.

С. ДОРЕНКО: А почему?

А. ОНОШКО: Как это? Это невозможно. Даже ваши молекулы друг к другу вплотную не прилегают, а уж что говорить о молекулах человека, который к вам прикасается?

С. ДОРЕНКО: Можно притереться как-то?

А. ОНОШКО: Никак.

С. ДОРЕНКО: А в метро?

А. ОНОШКО: Тогда это опасно.

С. ДОРЕНКО: Ха-ха-ха-ха! Нет, на самом деле, пойми, это кощунственно, все, что я сказал, ужасно разрушает всю мою жизнь.

А. ОНОШКО: Мы не прикасаемся.

С. ДОРЕНКО: Мы не прикасаемся друг к другу.

А. ОНОШКО: Нет.

С. ДОРЕНКО: Потому что молекулы никогда не касаются друг друга.

А. ОНОШКО: Никогда.

С. ДОРЕНКО: Ни при каких обстоятельствах.

А. ОНОШКО: Иначе взрыв.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, здравствуйте. Настя, здравствуйте. Николай. Мне кажется, скорость нервного импульса от 3 до 120 метров в секунду, а скорость света 300 тысяч километров в час, поэтому по-любому…

А. ОНОШКО: Быстрее.

С. ДОРЕНКО: То есть видеосигнал опережает нервный импульс, и мое поэтическое воспевание осязания ошибочно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. Но ваша идея красива и романтична.

С. ДОРЕНКО: Это правда. Давайте кого-нибудь поосязаем. Сегодня не пятница, еще четверг, но уже можно начинать потихонечку. Нет?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: В общем-то, да. Но на этой неделе у нас длинная неделя, суббота, поэтому еще целых два дня.

А. ОНОШКО: У нас еще суббота же!

С. ДОРЕНКО: Наосязаемся. Но мы нет, мы чтим субботу, день субботний.

А. ОНОШКО: Конечно.

С. ДОРЕНКО: Известно это было еще с РСН. Мы всегда чтим день субботний, мы в субботу работаем по субботе, а в воскресенье по воскресенью. А в понедельник мы все равно не будем работать, прикинь чего, какой хитрый у них главный редактор, у «Говорит Москва», в субботу, говорит: у них суббота. А тогда, дорогуша, иди работать в понедельник. Он говорит: а нет, хрена, выходной день.

А. ОНОШКО: Да. Зачем? Это смешно.

С. ДОРЕНКО: Так что мы сегодня с тобой работаем, чтоб ты понимала, завтра с тобой работаем, а потом выходим только третьего, четвертого. Но не ты будешь, а Элеонора.

А. ОНОШКО: Но это не имеет значения, потому что мы только что выяснили, бессмысленно.

С. ДОРЕНКО: Ха-ха-ха-ха! Это полностью бессмысленно! Итак, мы работаем сегодня, завтра, а затем третьего, четвертого, чтобы это ни значило.

А. ОНОШКО: А потом, через неделю?

С. ДОРЕНКО: 28-е, 29-е, 30-е, 1-е, 2-е, совершенно правильно, мы выходим в четверг, в пятницу на следующей неделе — два дня работаем.

А. ОНОШКО: Потом в субботу опять отдыхаем.

С. ДОРЕНКО: Шаббат, день субботний, да.

А. ОНОШКО: А там 10-е, 9-е.

С. ДОРЕНКО: Ну, что 9-е, 10-е А. ОНОШКО: Так далеко не заглядывали.

С. ДОРЕНКО: Так далеко мы не можем обнаружить ничего. Но там ты пашешь уже.

А. ОНОШКО: Я знаю.

С. ДОРЕНКО: Там твоя неделя. Приготовься, дорогая.

Уровень опасности. Можно про уровень опасности и погоду два слова, потому что тоже ощущение такое, что погода вам понадобится в ближайшие дни. Смотрите, дождь, во-первых. Дождь, дождь, дождь. И он закончится только к 17 часам. Будет то возникать, то уходить, и потом к 17, к 18 может быть закончится дождь. Завтра наоборот — будет 5% только вероятность дождя, к ночи 10-15, но это ерунда. Завтра сухой день. И я опасность не могу здесь усмотреть, честно говоря, потому что сегодня, например, есть порывы до 27 км/час, и даже до 35 км/час есть порывы ветра.

А. ОНОШКО: Это вас устраивает уже, наконец?

С. ДОРЕНКО: Я считаю, что это детский ветер.

А. ОНОШКО: Вы ожидали все настоящего урагана.

С. ДОРЕНКО: Детский ветер.

А. ОНОШКО: Вы говорили, 30 — это ураган.

С. ДОРЕНКО: 30 метров в секунду, мама! Ты внимательно следи за словами.

А. ОНОШКО: А почему тогда мы приходим…

С. ДОРЕНКО: 30 метров в секунду! А километров в час… Когда нам удобно, мы переходим, куда хотим, естественно, хочешь, в дюймы, хочешь, в сантиметры; в сантиметрах побольше выходит, значит в сантиметры.

А. ОНОШКО: Я никогда не перееду в Соединенные Штаты Америки, потому что я не смирюсь никогда и с дюймами, ни с галлонами.

С. ДОРЕНКО: А чего тебе дюймы?

А. ОНОШКО: Милями.

С. ДОРЕНКО: 2,54, господи, я умоляю!

А. ОНОШКО: Да невозможно.

С. ДОРЕНКО: Тебе невозможно 2,54 запомнить?

А. ОНОШКО: Не могу ни 2,54, ни все остальное.

С. ДОРЕНКО: Послушай меня, четыре дюйма — это считай как 11 сантиметров. Что тут трудного?

А. ОНОШКО: А что тут легкого? Ха-ха-ха-ха!

С. ДОРЕНКО: Ну, 2,5! Девочка-дюймовочка.

А. ОНОШКО: Как я могу запомнить, что дюймовочка 2,5, а не 11 сантиметров например? В моем воображении она…

С. ДОРЕНКО: Это четырёхдюймовочка. А вот такая девочка-инчовочка, если приезжаешь в Америку, ты говоришь сразу «девочка-инчовочка».

А. ОНОШКО: Я если приеду в Америку, я поселюсь в этот еврейский квартал в Нью-Йорке и буду со всеми разговаривать по-русски!

С. ДОРЕНКО: Да! Сколько тут инчей, скажите мне.

А. ОНОШКО: Я что-то не могу разобраться.

С. ДОРЕНКО: Шо-то тут непонятно мне. Сколько тут этих ихних инчей? Девочка-инчовочка и все такое.

Я говорю про погоду, я хотел вам сказать про погоду. Никто не дает, Настя не дает. Москва. С завтрашнего дня 16, 16 в субботу, в воскресенье 17, потом в понедельник 20, 23 во вторник. Во вторник 23! В среду 21, 20, 22, 22, 21, 21, 20, 20, 20, 22, это 10 мая 22. О чем я говорю? О том, что это мотоциклетная погода, мать! Когда в куртке еще не жарко. Когда уже 25, в куртке жарковато.

А. ОНОШКО: А никто не придумал на мотоцикле под парусом ходить, нет?

С. ДОРЕНКО: Может и придумал. Именно на двухколесном?

А. ОНОШКО: Ну, конечно.

С. ДОРЕНКО: На четырех бывает под парусом, я знаю. Потому что там же нужно крениться, в бок, колеса поднимать. Нет, есть такие яхты, но они 3-4-колесные, на двух нет.

Понятно, что погода хорошая? 22, 23 и т.д. С понедельника начинается 20 и дальше понеслась, и все время 22-23.

Теперь про репетицию парада разрешите сообщить вам, про то, что сегодня будет репетиция парада. И будут перекрытия адские по-настоящему. Большой Каменный, Болотная площадь, все будет перекрыто к черту. В результате я потерял эту картинку. Перекрыт будет центр в связи с тем, что будут тудым-сюдым скакать танки.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Техника, машины будут гудеть и всякие такие штучки.

А. ОНОШКО: Маршировать девочки в балетках.

С. ДОРЕНКО: Девочки в балетках! Вы видели эту фотографию? Народ, кто видел фотографию девочек в балетках? Это что-то! Разрешите мне ее вам описать. Девочки в Екатеринбурге, где куются настоящие характеры! В сообществе «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» обсуждают провокационное фото (почему провокационное?), где девочки школьного возраста (майкроскопик герлз такие) в коротких синих юбочках маршируют по колено в снегу (это неправда, по щиколотку в снегу) перед окружным Домом офицеров. Со стороны за этим зрелищем наблюдают взрослые мужчины в зимней военной форме, по-видимому, оценивающие строевую подготовку девочек.

А. ОНОШКО: А ведь им еще рожать, всем причем.

С. ДОРЕНКО: Нет, они пойдут с гранатой под танк. Зачем им…?

А. ОНОШКО: Знаете такое выражение «застудить придатки»? В детстве меня пугали все время.

С. ДОРЕНКО: Откуда мы знаем эти штучки все? Все эти ваши таинственные женские штучки, мы их не знаем, мать.

А. ОНОШКО: По женской части.

С. ДОРЕНКО: Мы понимаем, что вы симулянтки. Чего-то начинают рассказывать про какие-то таинственнее женские штучки, видать шубу хотят, вот мне кажется. Когда женщина начинает говорить чего-то про придатки, какая-то хрень, понимаешь, что хочет шубу, но длинную, но по колено, но норковую, но лучше из соболя. Правильно я рассуждаю?

А. ОНОШКО: А что лучше, норка или соболь?

С. ДОРЕНКО: Соболь дороже. И мы не понимаем, что она там плетет, но про шубу сразу… В небе зажигается электрическое табло со словом «шуба».

А. ОНОШКО: Прошли те времена.

С. ДОРЕНКО: А что еще?

А. ОНОШКО: Uniqlo, Uniqlo, Uniqlo.

С. ДОРЕНКО: Ха-ха-ха-ха! Тогда слово «придатки» забудьте, ладно? Хватит нас шантажировать непонятными терминами.

Участники сообщества, возмущенные увиденным (это репетиция Парада Победы)…

«Если честно, я не понимаю, как в такую погоду отправлять детей репетировать… Да еще в таком виде, да к параду здоровых не будет… А самое противное, что стоят мужчины в форме, тепло одеты в фуфайках, берцах».

А. ОНОШКО: Хотели, чтобы они тоже в балетках стояли?

С. ДОРЕНКО: Нет.

А. ОНОШКО: В шортах?

С. ДОРЕНКО: Мужчины? Мужчины нет, мужчины все в кальсонах и т.д. Они же не собираются погибать под танком.

Говорит пользователь Рамиля Аллаярова. Другие говорят: «Вот бы в конце апреля пневмонию с обморожением хапануть, руководство дауны конченые» и т.д. Это не репетиция Парада Победы, а это проект «Сыны и дочери Отечества».

А. ОНОШКО: По названию мне мерещится, что это что-то близкое по духу.

С. ДОРЕНКО: Они в тапочках таких, действительно в балетках, девочки. А рядом же маршируют тоже юноши, у них туфли. Видимо, у девочек однотипной обуви не нашлось, у одной босоножки, у другой еще что-то, нельзя же в разной обуви идти, поэтому они все в балетках вышли на снег. А что, они же русские.

А. ОНОШКО: Раз снег, чего делать?

С. ДОРЕНКО: Они же русские. Это же их родная…

А. ОНОШКО: В помещении они не могут…

С. ДОРЕНКО: Это их родная природа.

А. ОНОШКО: И родные балетки.

С. ДОРЕНКО: Родные балетки, родная природа, родной Екатеринбург, родная Россия — все родное. Климат родной, любимый.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: «Край родной, навек любимый, где найдешь еще такой», слышала такую песню?

А. ОНОШКО: Нет.

С. ДОРЕНКО: Я сейчас найду. Давайте пойдем в транспорт. Вот это про нас песня, когда мы ходим в балетках по снегу, специальная есть песня про это.

НАШ КРАЙ (ТО БЕРЕЗКА, ТО РЯБИНА…) ДЕТСКИЙ ХОР С. ДОРЕНКО: Разве нет? И в балетках по снежку! Видишь!

А. ОНОШКО: «Еду в горы и на Бали», что-нибудь можно придумать на самом деле.

С. ДОРЕНКО: Ха-ха-ха-ха! Все правильно, в балетках по снегу ходить это правильно, потому что это же родной край. Чего ты хочешь? Если бы мы были французы какие-то или еще что-то.

А. ОНОШКО: То мы бы ходили в беретах…

С. ДОРЕНКО: Шаромыжники! А так, конечно.

В ДВИЖЕНИИ

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: 9 часов 6 минут. У нас сегодня много женских тем, обрати внимание. Учитель ушел из жизни, когда его обвинили в переписке с ученицей. Священники не велят делать аборты в Белгородской области. Всё какое-то женское. Хочешь про учителя?

А. ОНОШКО: Давайте.

С. ДОРЕНКО: Мы понимаем, что виноват всегда взрослый, во-первых. Это очевидно. Но он ушел из жизни, потому что слово … нельзя говорить.

А. ОНОШКО: Самоликвидация.

С. ДОРЕНКО: Может быть. Самоаннигиляция, аутоаннигиляция, вот так можно. Учитель покончил жизнь самоубийством из-за 13-летней школьницы. Подробности пермской драмы, это пишет сегодня «МК». Учитель физкультуры из поселка Пермского края свёл счёты с жизнью (покончил жизнь самоубийством) после того, как была обнаружена его неоднозначная переписка с 13-летней школьницей. Он писал 13-летней школьнице, что она красивая, и предлагал дружить.

Огласку эта ситуация получила после того, как девочка рассказала о переписке крёстной, крёстная понесла к матери, мать увидела переписку и была шокирована. Поймите, она не была шокирована фактом, а она прочитала. Узнав об этом, она пошла в полицию и написала заявление. «Родительница побежала в полицию…», я понимаю, что автор этой статьи не сочувствует семье. Ольга Ермак — автор этой публикации. Она не сочувствует, потому что, мне кажется, здесь тон не очень уважительный: «родительница побежала в полицию».

Не дождавшись следственной проверки, учитель покончил жизнь самоубийством. Он был женат, имел двоих детей, он двадцать лет проработал в школе.

А. ОНОШКО: Как раз кризис начинается.

С. ДОРЕНКО: Ему 42-43 где-нибудь. Мы с Настей обсуждали это на летучке, и пришли к общему мнению — все равно взрослые виноваты.

А. ОНОШКО: Безусловно.

С. ДОРЕНКО: Мы не говорим: хорошо, что он самоубился, это плохо. Но очевидно, что взрослые виноваты. Очевидно, что девочки зреют очень по-разному; очевидно, что девочки, будучи полностью убеждены, что педагогический состав твёрд как кремень, могут на них пробовать коготки, даже не осознавая этого, а может быть осознавая это. Девочки, которые взрослеют, могут пробовать коготки на каком-то человеке из педсостава. Однако, виноват всегда взрослый.

А. ОНОШКО: Да. Он же принимает решение, ограничивать себя или нет, или вступать с переписку с малолетники и так далее.

С. ДОРЕНКО: Вот именно. Поэтому у нас двух мнений быть не может, как нам кажется, и мы в этот момент дискутируем внутренне со статьёй. Потому что, как мне представляется, статья до известной степени показывает, что ничего особенного преподаватель физкультуры не писал, а вот он самоубился. А она, может быть…

А. ОНОШКО: Не уверена в себе.

С. ДОРЕНКО: Девочка не уверена в себе, а он специально писал «какая ты красивая», чтобы дать ей уверенность в себе. Сообщить ей уверенность в себе, которой ей не доставало. Может быть, это вообще не касалось никаких подкатов, и вообще он не подкатывал.

Мы с Настей здесь не можем спорить. Настя, очень трудно нам вести с тобой в этот момент передачу, нам надо пригласить слушателей. Почему? Потому что так бы я с тобой ругался, а ругаться нет повода, потому что мы оба считаем, что виноват взрослый. Чёртов взрослый всегда виноват! Точка.

И в этот момент это был учитель. И когда мы отправляем своих детей в школу, мы имеем в виду, что они там кремень. И даже если предположить, что кто-то из детей начнет пробовать на них зубки и коготочки отрастающие, то учитель чёртов для того и учитель и для того он там работает, чтобы…

А. ОНОШКО: Дать понять, что так делать нельзя.

С. ДОРЕНКО: Дать понять, что так делать нельзя. Вот и всё. 7373-94-8. Поспорьте с нами, пожалуйста, потому что у нас единая точка зрения. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Добрый день. Я вспомнил историю: две девочки «раскрутили» своего отчима; тот быстренько соседу по гаражу слил за бесценок машину; сделали похожую страницу, наделали скринов, что он с непристойными предложениями. Просто тот банально испугался, зная наше правосудие. Он действительно слил машину, отдал. Судьба этой девочки: она в колонии для малолетних. Было следствие.

С. ДОРЕНКО: Уже по другому делу или по этому делу она села?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет. Там какой-то пивной ларёк, узбечке угрожали… А по этому делу было следствие. Поняли, что мужик ни в чём не виноват. По итогу — машина продана, семья разведена, отчим ушел от ее матери, эта дура в колонии, мать одна. Конец.

С. ДОРЕНКО: Да, на лопатки почти. Спасибо. Он почти положил тебя на лопатки. Давай тебя, я как будто буду в облаках, а ты потерпишь поражение.

А. ОНОШКО: А девочка у нас — это чистое зло.

С. ДОРЕНКО: В конкретный, данный момент девочка-подросток была, может быть… Я сейчас не говорю об этой конкретной. Как вы знаете, мы о несовершеннолетних в особенности аккуратно должны говорить. А предположим себе персонажа: предположим, что существует девочка-психопатка с хорошо развитым интеллектом, которая создает некие моменты, пользуясь в том числе законом, пользуясь в том числе репрессивными органами создает ситуацию.

А. ОНОШКО: Зрелые люди так делают, например, в политике и бизнесе, насколько мне известно. А чтобы ребёнок, пользуясь законом и развитым интеллектом, взял и… это очень сомнительно.

С. ДОРЕНКО: Сомнительно!

А. ОНОШКО: Наверняка было что-то такое, что спровоцировало на это поведение.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте, слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Вот история — боль семьи наших родственников. Парень неплохой появился на горизонте (у нас семья большая), взял сестру двоюродную моей жены с ребенком. Он милиционер, майор. Выпивали, я ему говорю: смотри, молодая подрастает, как бы не вышло чего. Потому что видно было, что любовь прошла между ним и мамой этой девочки. Жили и жили. Его мать воспитывала, знаете, такой зачуханный офицер, машина старенькая за 300 тысяч. В общем, сейчас он сиди. Случилось так, что якобы она застукала его и ее (ей 13 лет). Сначала всё вроде как обошлось, а потом она написала, что в извращённой форме, с таким нюансами, что приехала служба собственной безопасности и его в одних портках, чуть не убили. И его начальника сняли.

Ситуация дурацкая. Когда мужчина приходит в семью, вроде парень неплохой, книжки читает, в отличие от многих офицеров. В милиции дебилов много. А с ним можно и о жизни поговорить, парню 30-33, всё вроде при нём, а судьба не удалась.

С. ДОРЕНКО: Вот тебе и девочки.

А. ОНОШКО: Так что-то было или не было?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я в колонию к нему приехал на «Бутырку», его из Рязани привезли, и не получилось попасть, поговорить. Через его маму общаемся. Ситуация непонятная. Говорит, вроде не было. Все анализы взяли. А девка такая вертихвостка. Мать ее тоже жила с офицером ВДВ, он бросил эту девочку с ребенком и ушел к красивой сотруднице (тоже офицер ВДВ). Они к психологу ходили, настолько ситуация сложная. И она, видимо, весь мужской род ненавидит. И эта двоюродная сестра моей жены увела этого майора (детей не было)…

С. ДОРЕНКО: Ты запуталась в офицерах?

А. ОНОШКО: Нет, я слежу.

С. ДОРЕНКО: Она следит за мыслью, а я запутался.

А. ОНОШКО: Я очень хорошо понимаю.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ситуация простая: есть офицер милиции…

С. ДОРЕНКО: И есть вэдэвэшник, который был перед этим.

А. ОНОШКО: Офицер был женат, но без детей.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вэдэвэшник был первым мужем сестры жены. Он бросил эту семью, нашел себе красивую девчонку. А эта девушка отбила офицера-милиционера у другой девушки, а потом его посадила за изнасилование своей дочери. Сейчас он сидит, я не знаю, как его судьба складывается.

А. ОНОШКО: Так изнасилование было? Вы говорите «посадила за изнасилование». А если он ее насиловал?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Она встала ночью, а он был в трусах возле ее кровати девочки. А было не было — не известно. Но ситуация складывалась так, что она взрослела и видно, как она коготки…

А. ОНОШКО: А анализы?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я не знаю.

С. ДОРЕНКО: В общем, беда, беда. Как же всё-таки в обществе развита амурная тема.

А. ОНОШКО: Как человек, осознавая, анализируя ситуацию… Допустим, он разлюбил и понимает, что ему это неинтересно, а другое интересно. Он же взрослый человек, взять себя в руки. Я не знаю, может это действительно настолько сложно. И разойтись, развестись, пойти другую семью делать.

С. ДОРЕНКО: Еще раз, осложняет этот разговор то, что мы с тобой придерживаемся одной точки зрения. Я попробую тебе не оппонировать, потому что оппонировать невозможно, я попробую до известной степени попытаться объяснить, хотя это ужасно. Предположим, что… да я не знаю. Мужики действительно, в общем, конечно животные, чтобы было понятно. У них цикл выработан непрерывно: не какие-то дни в месяц, а постоянно; день и ночь, день и ночь.

А. ОНОШКО: Есть известный способ облегчение получить.

С. ДОРЕНКО: Есть спокойный способ, абсолютно верно. Но не все умеют, не все кайфуют от этого. Я знал нескольких мужчин, которые, приехав в командировку, сразу шли к плохим. И я их спрашивал: а что, нельзя до раковины прогуляться? Что за проблема, какая ерунда, дойди до раковины.

А. ОНОШКО: Столько денег тратили.

С. ДОРЕНКО: Тратили деньги, попадали в авантюры и так далее. Обязательно они к плохим должны пойти. Командировка, святое дело.

А. ОНОШКО: Когда что-то нравится, он это делает.

С. ДОРЕНКО: Приехали же в командировку, надо найти плохих девочек. И их не убедить было.

А. ОНОШКО: Как в советских фильмах учили.

С. ДОРЕНКО: Я не знаю насчёт советских. Я тебе толкую что: мужик всё-таки животное в биологии, но у него есть чёртов мозг. Ну, мозг-то для чего? Ну, кора должна контролировать подкорку. Это же не обслюнявленный бычок, это же человек. Если он человек — у него есть подкорка, он должен ставить себе долженствования — я должен это, я должен это.

А. ОНОШКО: Борьба между чувством и долгом.

С. ДОРЕНКО: Это даже не чувство, ты пойми, это инстинкт. Это чувством назвать — стыдоба. Мне кажется, что мужики может быть опускаются.

А. ОНОШКО: Это равномерно во все времена происходит.

С. ДОРЕНКО: Равномерно да?

А. ОНОШКО: Сколько мы свидетельств из прошлого имеем. Если их соединить и представить, если был интернет…

С. ДОРЕНКО: А вот здесь я поспорю. Я тебе скажу, что структура общества бывает более или менее жёсткой в разные времена. Здесь я готов тебе оппонировать: нет, это не всегда одинаково. Структура общества бывает более или менее жёсткой в разные времена. Существуют времена большей структурности. Например, в патриархальных сообществах…

А. ОНОШКО: А разве не порождает больше структурности, ригидности, наоборот…

С. ДОРЕНКО: Она порождает развал. Но в момент когда ты живёшь в малом сообществе… Предположим, у тебя малое сообщество: например у тебя село 500 человек, 80, 90, 100 дворов; в этом селе все друг друга знают, предположим. Я сейчас описываю ситуацию Макондо, где все друг друга знают и все друг друга знают на протяжении десятилетий. Вдобавок предположим, что они не пьют. Я тебе объясню: чтобы отмести пьяные преступления.

Предположим, что это село не пьет по какой-то причине, может они баптисты. Я как-то спрашивал: а почему это село не пьёт? — Да там все баптисты. Может они баптисты, чёрт их знает, ну не пьют они, с ума посходили. И скажем, что все друг друга знают. Поэтому им стыдно потом посмотреть в глаза собственной матери, стыдно посмотреть в глаза собственной сестре.

А. ОНОШКО: Только что звонил человек.

С. ДОРЕНКО: Дай договорить. Я тебе предлагаю идеальную структуру патриархального общества.

А. ОНОШКО: Я поняла. Утопическую.

С. ДОРЕНКО: Внимание! До известно степени утопическую. Тем не менее, существует такая деревня (500 человек), которая много десятилетий, может быть столетий, была оторвана от иной цивилизации, то есть редко соприкасалась с иной цивилизацией, и которая непьющая вдобавок. Берём такое допущение странное, ну, неважно. И там они связаны культурными и психологическими связями с массой женщин, к которым они относятся уважительно, — сёстры, мать, тётка. Есть некое женское сообщество, старших женщин в том числе, которым стыдно будет смотреть в глаза, если ты ведёшь себя неподобающе.

Если предположить такое сообщество, то мужчина там каждый свой поступок и слово в адрес женщины оценивает через призму того, что скажут тётки, что скажет мать, что скажут сёстры, что скажут сёстры жены, что скажет мать жены и так далее.

А. ОНОШКО: А также приёмные дочери.

С. ДОРЕНКО: В такой идеальной ситуации мужчина наверняка сдерживается матрицей собственной деревни. Я ошибаюсь или нет? А в городе они атомизированы. 7373-94-8. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. У меня такое предположение, вашими же словами «двойка бьёт туза». С одной стороны, у нас патриархальные взгляды по большей части в обществе.

С. ДОРЕНКО: Это правда.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Выживает сильнейший. Получив такую ситуацию, туз (мужчина) уже никакой не туз становится. Соответственно, он попался, в этой эволюции он проиграл. Опять-таки к вашей теории структуры общества, требований социальных, которые существуют, они в разное время совершенно разные.

С. ДОРЕНКО: Я сейчас сделал социологическое открытие! Прямо на ваших изумлённых глазах. Знаешь почему, Настя, потому что он патриархален, сам этот мужчина, он постоянно консервативен, по телевизору только консервативные ценности. Но поскольку он привык лгать, поскольку это общество с двойным дном, то он понимает, что это всё ложь, и поэтому никто ничего никому не скажет. То есть завтра он, его жена и его падчерица, которую он неподобающим образом трогал, они все начнут жизнь во лжи и это не станет никому известным. Он идет на работу — там ложь, он смотрит телевизор — там ложь, это общество с двойным дном. Может быть такое.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. При этом есть одна вещь. У меня есть любимая поговорка «если вы закроете глаза и пойдете через МКАД — КамАЗ не остановится». То есть он может думать всё, что угодно, но если его ложь закрывает реальную ситуацию, то он как раз попадает в такую ситуацию.

С. ДОРЕНКО: Почему патриархальные люди, ультраконсервативные люди совершают подобные преступления. Я сделал только что открытие. Поскольку они живут во лжи, им кажется, что есть некая скотская правда, и скотская правда не будет явлена миру, потому что мир живёт ложью, а скотская правда это между своими.

А. ОНОШКО: Вы описали модель Советского Союза, когда замалчивалась куча всяких историй, и было ощущение ложное…

С. ДОРЕНКО: Я предлагаю исходить всем и тебе тоже из предположения математического, что Советского Союза никогда не существовало. Существовала только Россия. В 1953 году в России умер Сталин. Об этом в послании президента было, что в сущности была большая Россия. В послании 1 марта президент сказал.

Я предлагаю вслед за президентом исходить из того, что никакого Советского Союза никогда не существовало. Так называлась Россия тогдашняя, это было в кавычках, как бы, как если бы. Это была Россия. Поэтому когда ты говоришь «так было в Советском Союзе», ты должна сказать «так было в России», когда мы лгали. Мы говорили подобающее, из телевизора слышали подобающее, а жизнь была совершенно другая. И люди, которые привыкли к обязательным высказываниям, предписанным высказываниям, условно говоря, нужно сказа что-нибудь предписанное. Как это было у Галича? «Угощаю анекдотом про Абрамчика». Предписанная вежливость. Приходит партийный лидер и его надо угостить анекдотом про Абрамчиков. Это предписанное поведение, поэтому оно многослойное. Предписанное поведение на партсобрание, предписанное поведение в доме, где надо рассказать анекдот про Абрамчиков и так далее.

А на самом деле, настоящая правда заключается в том, что мы все врущие, лгущие преступники. Он знает, что начальник ездит на машине, на которую он не мог заработать. Мент знает, что его начальник ездит на машине, которая не описывается доходами начальника, ну никак не описывается. Значит, он живёт во лжи. И эта ложь правильная, потому что она поступью железной идет ему по башке. Потому что дочь начальника поехала на Мальдивы, условно. Начальнику нельзя, он невыездной, а дочь поехала на Мальдивы. И он понимает, что некая правда покрыта слоем лжи. Надо говорить ложь, а там есть некая правда, где все на самом деле грязные. И тогда у него возникает искушение быть грязным, раз уж это допускается между своими, а на партсобрании он расскажет что надо, на летучке или где-то. Разрешите доложить, пендосы нас достали!

А. ОНОШКО: А Европа без нас погибнет.

С. ДОРЕНКО: Европа без нас погибнет, там педерасты кругом и так далее, и с завистью косить глазом на BMW начальника. Ложь сквозная, тотальная закрывает некую истину. А ложь, поскольку она чистая, она закрывает некую грязную истину, и эта грязная истина и есть правда. И тогда этому милиционеру легче делать что-то тайное, потому что тайное и есть настоящая правда. А ложь он готов манифестировать. Может быть в этом причина. Я сделал открытие! Ура!

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: Ты знаешь, конфликт возник, в Германии сейчас вопросы антисемитизма в широчайшем доступе. Сейчас немцы ходят в кипах в связи с тем, что напали на араба, который прошил в кипе, его избили.

А. ОНОШКО: Арабы же избили?

С. ДОРЕНКО: Араба избили арабы, да. Я ищу антисемитскую песню, которую наградили и отозвали. Есть группа, которая получила одну из крупнейших премий Германии, подобную «Грэмми», в этой стране. Ребята получили премию, Farid Bang и Kollegah, два рэпера. И у них отозвали премию из-за того, что там были серьёзные антисемитские нотки. Германия сейчас пытается бороться с новым инокультурным нашествием, которое не считает антисемитизм чем-то плохим. Это мусульмане, это не нацисты, которые…

А. ОНОШКО: За чистоту белой расы.

С. ДОРЕНКО: Это мусульмане, которые за антисемитизм выступают и не согласны с оценкой своей роли в истории немцев. Вот эта вещь взяла у них какую-то премию.

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ

С. ДОРЕНКО: Я бы, честно говоря, не считал бы ее… немецкий язык, я воспринимаю только Rammstein.

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ

С. ДОРЕНКО: Что-то не по-русски. Немецкий рэп я воспринимаю с трудом. За эту конкретно песню им дали премию.

А. ОНОШКО: Не разобравшись в тексте.

С. ДОРЕНКО: А потом разобрались и решили отобрать премию. А что же касается араба: араб молодой решил показать своим друзьям, что в Германии всё хорошо, есть уважение к евреям. Он араб из Израиля. В Израиле несколько миллионов арабов, ты знаешь об этом?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Два или два с половиной, я сейчас не помню. Он араб из Израиля, он надел кипу и прошёлся по модному райончику, где на него набросился другой араб, который из Сирии (сирийский беженец), который снял пояс и стал поясом его хлестать с криками «еврей, еврей, еврей».

Выступила уже канцлер Германии Ангела Меркель, все в Германии выступили. В результате сейчас огромное количество людей ходит в Германии в кипах в знак солидарности, вне зависимости от национальной принадлежности, в том числе очень много немцев ходит в кипах для того, чтобы приучить сирийцев и арабов. Чтобы вновь приехавшие арабы понимали, что это нормально, что это прекрасно и что это чудесно, это надо уважать и прочее.

Я сталкивался с тем, что существует, по меньшей мере, две гигантские цивилизации, которые иначе оценивают Вторую мировую войну, с трудом понимают Европу и опыт Второй мировой войны. Эти две гигантские цивилизации — это Дальний Восток, несмотря на потерю десятков миллионов человек, Китай. Ты знаешь, что они потеряли десятки миллионов человек во Второй мировой войне, и что японцы планомерно их уничтожали. Но понимание именно европейской истории китайцам даётся с трудом. То есть преломление через Японию они понимают Вторую мировую войну, японцев и их чудовищные преступления, геноцид, который устраивали японцы. Причем беспричинный! Типа зайти и спокойно 300 тысяч человек вырезать подряд просто так, по приколу. Это японцы делали во Второй мировой войне. А причина какая, можете объяснить? Они говорят «ну, мы думали, что может быть лучше так…»

А. ОНОШКО: Мне моя подружка-кореянка рассказывала, что ее деду, когда зашли на двор японская военщина…

С. ДОРЕНКО: Милитаристы.

А. ОНОШКО: Именно. Так ударили сильно по затылку прикладом, что у него глаза вывалились, из орбит выскочили глазные яблоки. А бабушка, наблюдая эту сцену, подскочила и успела ему глаза обратно…

С. ДОРЕНКО: Вдавить.

А. ОНОШКО: Да. Это такая иллюглострация. Мы тоже про наше прошлое рассказываем, про зверства, и тут тоже. Я прямо живое свидетельство слышала.

С. ДОРЕНКО: Японцы зверствовали страшно. Зверства японцев люди понимают, а вот европейскую историю не понимают. Они смотрят на тебя пристально…

А. ОНОШКО: Не понимают, мужчина вы или женщина…

С. ДОРЕНКО: И потом, в конце концов, они говорят, что признаются, что не понимают. Они понимают, что у тебя что-то болит, но что у тебя болит, не понимают. И гигантская исламская цивилизация — глобальный Юг исламский, который более миллиарда человек, как тебе хорошо известно, который в сообществе (в глобальном Юге) чаще будет аплодировать Гитлеру, чем критиковать Гитлера.

А. ОНОШКО: Так у них же причина понятна.

С. ДОРЕНКО: Если ты поговоришь с молодыми марокканцами, с молодыми пакистанцами, с молодыми иракцами и так далее, ты обнаружишь, что они с огромным удовольствием смакуют преступления нацистов.

А. ОНОШКО: Если вычесть еврейский вопрос из всей этой истории, то…

С. ДОРЕНКО: Это большая проблема. Почему это большая проблема, я тебе объясню: потому что никого не интересовало, когда их было мало и когда они играли малую роль в цивилизации. Когда они играют огромную теперь роль в цивилизации (более миллиарда человек), и эта роль будет повышаться, потому что глобальный Юг будет развиваться так или иначе и занимать своё место. У нас разные истории, понимаешь, в чём дело.

А. ОНОШКО: Это проблема этапа развития, на котором они находятся. То есть, когда они разовьются до европейского уровня…

С. ДОРЕНКО: Нет! Нет! Михаил, Настя говорит, что это проблема недоразвитости, когда она разовьются, они станут как бы нами. На самом деле я считаю, что они идут совершенно в другом русле.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Дело в том, что историческая глосса, посвящённая евреям, происходит часто из идеологической предпосылки, которую развивают в нищих кварталах интеллектуалы. Да и Пуришкевич, говорят, был совсем не необразованный человек. Я вам назову еще одна имя нашего современника, человек, вызывающий колоссальное уважение, один из столпов диссидентства Игорь Шафаревич, абсолютный антисемит, академик.

База для всякого мифа, из которого проистекает потом возможность пускать кровь миллионами, всегда исходит от интеллектуалов. Поверьте мне. Простая традиция смеяться над жидком, который имеет деньги…

С. ДОРЕНКО: Это нехороший термин, Михаил.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я цитирую Розанова, это официальная литература, огромная литература. Нет, извините, это совершенно не мой цинизм. Я ненавижу не просто антисемитизм, я ненавижу даже сальные, иногда прикидочные в их сторону сегодня. Я просто это ненавижу! Евреи сыграли в истории России и современной не просто огромнейшую роль. Мне даже страшно подумать, что если бы когда-нибудь они были изгнаны… Я вам доложу, что перед смертью Сталина уже были вагоны заготовлены, и операция НКВД по локализации еврейского населения была. Эти сведения еще откроются. Даже страшно подумать! Потому что евреи это та добавка к мировому…

С. ДОРЕНКО: Без евреев, например, в России не было бы в ХХ веке ни музыки, ни живописи.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да всего бы не было.

С. ДОРЕНКО: Как нам быть с двумя надвигающимися цивилизациями (сейчас уже не про евреев), которые не разделяют наш взгляд на историю? Это исламская цивилизация глобального Юга и Дальний Восток — это гигантские цивилизации, которые не понимают нашей боли вообще.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это естество. Мы сами своей боли никогда не понимали. Извините, 30 миллионов уничтоженных китайцев… Кстати говоря, тонкий психолог и тонкий историк Шпенглер называл китайцев — евреями Востока. Тут вообще всё перемешалось. Дело в том, что мы сами себя убивали в лагерях, которые строили сами, не по еврейскому вопросу, а по русскому. Поэтому здесь мы говорим о проблеме, которой нет в общем-то. Потому что это и есть мировая субстанция.

Дело в том, что идеи мирового халифата предполагают уничтожение еврейского государства, еврей — не человек. Если бы вы иранцев-студентов послушали после 200 граммов виски, волосы дыбом встают! Это молодые ребята. Что с этим делать? Да ничего с этим не сделаешь.

С. ДОРЕНКО: Но Настя утверждает, что когда они достигнут цивилизационно некоторой степени зрелости, они станут как мы. А я утверждаю, что их зрелость достигается в ином русле и они никогда не станут, как мы, потому что у них нет этой истории.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Никогда не станут. Мир несовершенен. Относительно китайцев проблемы нет: китайцы — всё лежащее под небом, это знаменитая держава; они считают, что мир и так их, и он сам к ним придёт. А вот арабский восток — да. Мы видим воплощение всего этого через терроризм. Ужасающее следствие культурной инаковости. Потому что там не то что ни Еллина, ни Иудея, а, наоборот, вообще никого нет, кроме них.

С. ДОРЕНКО: Михаил, я чувствую некоторую опасность в нашем разговоре. Ты поняла, да? Михаил остро говорит и прочувствовано. Я ему благодарен, но некоторые термины, которые он использует, могут вызвать дискуссию.

На самом деле происходит следующее: взрастает цивилизация Запада (она есть), она тоже врастает, вы напрасно этого не видите. Вы напрасно не видите десятки миллионов протестантов в Африке; вы не видите десятки чёрных филиппинских кардиналов в Риме. То есть некая христианская, ориентирующаяся на Европу, Африка. Взрастает гигантская, запредельная Латинская Америка, которая тоже часть западной цивилизации.

Т.е. есть некий Запад, золотой миллиард, а к золотому миллиарду вся Латинская Америка и огромная часть Африки примыкает, и кроме этого еще Филиппины и так далее. Это одна цивилизация, в которой есть некое понимание истории (что было) и некая оценка истории: что было плохо, а что было хорошо. И взрастает гигантская цивилизация с иным понимаем истории.

Я еще раз повторяю: если вы будете говорить с иранской молодежью, как говорит Михаил, если вы будете говорить с марокканской молодежью, если вы будете говорить с палестинской молодежью, с пакистанской молодежью, с молодыми мужчинами из этих стран, вы обнаружите, что их видение истории иное, их оценка истории прямо противоположна.

Я считаю, что это серьезный вызов. И я считаю, что принципиально важно, что договориться в ближайшие десятилетия о том, что было плохо, а что было хорошо, мы не сможем. Может быть в столетие мы не сможем договориться, потому что нет единого русла развития. Они живут в ином русле, и их развитие, оно тоже происходит… Сейчас Саудовская Аравия будет строить хабы технологические невероятные вслед за Дубаем, Абу-Даби. Саудовская Аравия сейчас будет развивать хабы технологические и будет очень интересное развитие. Это всё будет.

Но единого взгляда на добро и зло нет; единого взгляда на боль истории, на уроки истории нет. И это серьезный водораздел, который не даст (то, что сейчас происходит в Германии) иметь единую историю. Они не согласятся, что история едина, понимаешь. Книги Гитлера продаются у них на книжных развалах, они читают их с восхищением. С восхищением, ты это понимаешь или нет?

А. ОНОШКО: Да, понимаю.

С. ДОРЕНКО: Мы не сможем их убедить.

А. ОНОШКО: До первого существенного опыта с их стороны это будет длиться, а потом будет переосмысление.

С. ДОРЕНКО: Но для этого понадобится столетие. 7373-94-8. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Не обязательно столетие. Возможна большая война. Вторая мировая война не может быть приложена ко всему миру. Итоги войны ценны только для Европы.

С. ДОРЕНКО: Условно говоря, Латинская Америка признаёт их так же, и Австралия признаёт их так же.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Она признаёт так же и спокойно принимала бывший эсэсовских беженцев.

С. ДОРЕНКО: Это правда. Она признаёт ментально, но не сердцем.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, в другой галактике что-то было подобное. Вообще, весь мир живёт другой историей. Для сравнения, израильтяне, то есть евреи, до создания еврейского государства тоже жили в Палестине и жили в относительном мире с арабами, не убивали друг друга.

С. ДОРЕНКО: Я это могу оспорить,.. ну, да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Из всех арабских государств только Иран не признаёт существование израильского государства. Некоторые страны уже имеют мирный договор, например, Иордания и Египет. Сирия, как сателлит Ирана, не признаёт.

С. ДОРЕНКО: Турция имеет большой торговый оборот с Израилем.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вопрос арабо-израильского урегулирования как раз лежит в рамках ядерного оружия Ирана. Как только Иран получит ядерное оружие, мир будет на Ближнем Востоке достигнут. Потому что Израиль его уже имеет и имеет возможность нанести ядерный удар. Израиль не дает право никому ему угрожать.

С. ДОРЕНКО: Владимир из Дубая звонит, я сейчас попробую соединиться. Владимир, здравствуйте. Принципиальная тема заключается в том, что нас, меня лично удручает отсутствие единой истории, единых критериев оценок истории.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте, Сергей, Настя. Я очень много времени провожу и проводил на Ближнем Востоке, я был в Африке, в исламских, в мусульманских странах. Я сам воинствующий атеист, но это к делу не относится. Несмотря на то, что мне приходилось бывать во многих странах Европы, Америки и у меня верующие родственники, я не понимаю этих людей, мне не дано понять мусульман. Просто, в принципе, не дано. Там что-то другое в голове, абсолютно другое.

С. ДОРЕНКО: То есть вы десятилетия живёте среди этих людей и до конца их понять не можете.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Не то, что «до конца», даже в самых элементарных вещах не могу понять. Единственный вывод я смог для себя сделать: их жизненная идея заключается в том, что всё сверху дано либо будет дано, и дёргаться особого смысла нет. Если тебе предназначено — ты получишь, а если нет — значит, там так решено, и сиди спокойно.

С. ДОРЕНКО: Это такая суфийская Книга судеб.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: В этом смысле Израиль и Палестина, мне кажется, это ключевая точка для попытки понять, что происходит. Собственно говоря, это ведь люди с одной земли, из одной окружающей среды, образа жизни. Единственное отличие заключается в том, что они верили в разных богов.

С. ДОРЕНКО: Они верят в бога Авраама, они признают Авраама все.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. У них бог есть, они как-то по-другому его воспринимают: он одним сказал одно; одним — другое, повёл себя по-другому. Одни при этом пашут как ненормальные и достигли всего, а вторые рядом, на этой же земле… Я их видел, я знаю, пусть не будет обидно палестинцам, наверно уже третье поколение вырастает, которые сидят, ничего не делают и ждут, пока сметёт Израиль, и тогда они заживут счастливо, ничего при этом продолжая не делать.

С. ДОРЕНКО: Милая перспективка. Спасибо, Владимир. Я не знаю, арабы тоже разные. Но, тем не менее, я говорю о проблеме, что значимая часть человечества, миллиарды людей на планете Земля, не воспринимают уроки истории так, как воспринимаем их мы; не понимают историю так, как понимаем ее мы; имеют полностью другую историю и другие оценки, что принципиально важно. Людей, в среде которых растет много молодых мужчин, я говорю об этом с вниманием, потому что молодые мужчины это экторы истории, они делают историю. Много молодых мужчин, которые например чтят Гитлера, и это правда, и с этим как-то надо взаимодействовать. Поставить их на свои рельсы не удастся. Это офигенская большая проблема. Если вы думаете, что у вас проблемы другие — инфляция или падение курса рубля — ребята, вот эта проблема, которую мы сейчас очертили, в тысячу раз важнее и в тысячу раз ужаснее.

В ДВИЖЕНИИ

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: 10 часов 6 минут. Сейчас посмотрим по доллару. Ага, мы его вчера видели с тобой на 62,07. Kursorub.com пришел в новом виде, мамочка, похожие ссылки мне выкидывает, что-то такое невероятное, а сам не грузится.

А. ОНОШКО: Kursorub.ru, Сергей. Kursorub.com нет такого.

С. ДОРЕНКО: Есть. Дорогая я же иду по ссылке, как ты не понимаешь этого. Вот kursorub.com. А ты как открываешь?

А. ОНОШКО: Ну, ладно, я умолкаю. Дело в том, что у меня была эта проблема. Каждый раз, когда я вручную набирала, я понимала, что не на то попала.

С. ДОРЕНКО: Интернет в России сейчас работает небесспорно или не работает вовсе. Потому что Роскомнадзор ходит с огнемётом по интернету и говорит «мы уже здесь были с огнемётом», и опять струя огня.

А. ОНОШКО: 62,24 — это провал небольшой рубля, временный, да?

С. ДОРЕНКО: Совсем небольшой. 75,83 по евро, я вижу, что евро подприсел. 74,34 по нефти, мы ее видим всё еще высокой. И евро в паре 1,2187. Был вчера 1,22, сейчас 1,2186. «Биток» вчера 9000 тестировал, сейчас 8856. Всё в общем нормально. И нам «Российская газета», орган правительства Российской Федерации, написал — 58 не увидите никогда. А мы же должны верить, правильно. Правительство есть правительство.

Я хотел сказать, что развивается отношение неуважения в Сан-Франциско. Американские власти ворвались, об этом пишет «Газета.Ru»… Ворвался наверно спецназ или власти прям ворвались? Не знаю. Описывать ситуацию очень просто можно: там было маленькое российское консульство. Это бывший дом водочного магната, который сто лет назад производил водку, в Сиэтле. Это здание затем было выкуплено, и насколько я понимаю, выкуплено американцами, а мы его у них снимали. Правильно?

А. ОНОШКО: А я так поняла, что это собственность Российской Федерации.

С. ДОРЕНКО: Что ты говоришь?! «Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище — государственный рейдерский захват», — написала в Facebook Мария Захарова. Вторжение прокомментировал заведующий консульским отделом, сказав, что это недружественный шаг.

Я читал историю этого здания, «Газета.Ru» дает это. Российское консульство в Сиэтле располагалось в арендованном у американских властей двухэтажном здании в стиле неоклассицизма, которое американские власти… Не понял, кто приобрел? Эта фраза хороша! Можно я скажу автора этой прекрасной публикации — «Газета.Ru», пишут Александр Братерский и Екатерина Суслова. Понять эту фразу невозможно, товарищи.

Екатерина и Александр, понять, что вы написали невозможно, не представляется возможным. Слушайте, что вы пишете: российское консульство в Сиэтле располагалось в арендованном у американских властей двухэтажном здании в стиле неоклассицизма, которое было приобретено у местной супружеской пары за 1,1 млн рублей еще в 1994 году.

А. ОНОШКО: Ну, если рублей, мы догадываемся, что это…

С. ДОРЕНКО: Долларов, не имеет значения! Так оно было приобретено кем? Следующая фраза ставит точку наконец. Александр с Екатериной мучают нас целую фразу, а в конце ставят точку. Сейчас здание — собственность правительства США. Сейчас — после захвата или с 1994 года?! Чёртова «Газета.Ru», что они пишут?! Фиг поймёшь. Сейчас здание — собственность правительства США. Сейчас — после захвата или неделю назад тоже было тоже собственность правительства США? Кто-нибудь понимает, что пишет «Газета.Ru». Я не понимаю.

Кем было куплено в 1994 году: правительством США было куплено или Россией? Если Россией, то тогда до этого было арендовано, а потом стало не арендовано, правильно? А сейчас стало собственностью после захвата или неделю назад тоже было собственностью? Фиг поймёт. Давай не искать правды, правды нет. Есть некое восприятие правды. Что я вижу в этой ситуации — мы утверждаем, что нас не уважают, то есть мы, в сущности, говорим о том, что американцы нас не уважают.

А. ОНОШКО: А американцы говорят, что мы ведём себя возмутительно.

С. ДОРЕНКО: Американцы говорят, что они и не хотят нас уважать, в сущности. Они говорят: мы вас не уважаем, мы в общем и не планировали вас уважать. Ты читала на этой неделе? Нас изгоняют из лунной программы.

А. ОНОШКО: Наши стандарты устаревшие, и предлагают работать…

С. ДОРЕНКО: Если мы не согласимся работать по американским стандартам, нас выгонят просто, мы не нужны. Америка продиктовала, что будет международная станция, которая пойдёт к Луне и будет вращаться вокруг Луны или лунно-стационарно будет висеть, не важно. Это будет международный проект главным образом американский. Если мы хотим в нём участвовать и делать модуль, мы должны делать модуль как раз в этих самых дюймах. В дюймах, мать! Девочка-инчовочка!

А. ОНОШКО: И в фаренгейтах.

С. ДОРЕНКО: Мы не можем переступить, потому что мы защищаем в сантиметрах, товарищи, идеалы французской революции! Ведь сантиметры, граммы, метры — всё это придумано французами, и мы никогда не поступимся французскими изобретениями. Мы же не на русские, мы же не в пуды переводим. Не в пуды и не в локти. Если бы говорили «давайте футы переведём в локти», американцы нам бы сказали «чёртовы патриоты!» Но поскольку мы требуем сантиметров, а это французская мера, мы в кровь дерёмся за французские меры, то американцы нас не понимают.

А. ОНОШКО: Надо бы их стравить. Жалко, что они вчера подружились, Трамп с Макроном.

С. ДОРЕНКО: Нас не уважают и это демонстрируют. Нам это горько — этой короткой фразой описываются чёртовы отношения. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро, Сергей. Я давно живу на свете, так получилось. Я очень хорошо помню «Союз-Аполлон».

С. ДОРЕНКО: Да, сигареты были хорошие.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет, не сигареты, а сам полёт. Отец моего товарища был одним из ведущих инженеров. Самая главная проблема там была — стыковочной модуль, который должен был быть универсальным и одинаковым и на «Союзе», и на «Аполлоне». Я точно знаю, я спрашивал — его строили в сантиметрах.

С. ДОРЕНКО: В знак уважения к французам.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ну да. И второй момент, тоже важный, когда в 1995 году (я здесь могу ошибаться) стыковали «Юнити» и «Звезду» — это основа МКС, два самых главных модуля. Вы не представляете, тогда Локтев был здесь, я общался с людьми. И тоже всю стыковку делали в сантиметрах. И вы не представляете, как американцы радовались, как дети, когда произошла стыковка. Все боялись, что не получится.

С. ДОРЕНКО: Мне кажется, что там дело не только в сантиметрах, еще и в несущих жидкостях, поддержание термоусловий на станции. Например, мы делаем одними газами, а они водой с аммиаком, а у нас какие-то сложные газы.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Для этого, когда был «Союз-Аполлон» построен, был переходный шлюз. Потому что они дышат 250 мм кислородом чистым, а мы дышим чистым воздухом. Там целая проблема, я не сильно хочу в это вдаваться, это никому не интересно.

С. ДОРЕНКО: Сейчас что сказали американцы, кроме того, что отняли здание в Сиэтле. Они сказали: либо вы делаете по-нашему, либо валите из программы, вы нам не очень нужны. Точка.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Когда мы были им нужны, когда это им было важно — они были ласковые, шёлковые.

С. ДОРЕНКО: Как нам вернуть уважение?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: От разговоров перейти к делу и надавать им где-нибудь по мордасам, то есть когда привезут в Америку 200 трупов американских солдат, и нет другого пути.

С. ДОРЕНКО: Может быть, «арестовать Трампа», как говорит Кадыров.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А если Трамп арестует Путина или Ким Чен Ына, мы же не знаем их идей. Единственный путь — только через кровь. Когда в Афгане будет гореть земля под ногами, как сейчас, когда дадут немножко «Талибану». когда на сирийской земле не будет ни одного военного, а те которые будут — будут уничтожаться немедленно. Вспомните, что было во Вьетнаме.

С. ДОРЕНКО: Я не смогу этого вспомнить.

А. ОНОШКО: А надо, Сергей, надо.

С. ДОРЕНКО: Я смотрел «Охотники на оленей», про вьетнамскую войну кино, и еще Apocalypse Now.

А. ОНОШКО: А я серию «Симпсонов» смотрела. Там один вернулся из плена вьетнамского, по-моему, директор, и говорил «меня пятнадцать лет держали в сарае, кормили опарышами…»

С. ДОРЕНКО: Жалоба адвокатов, представляющих мессенджер Telegram, на решение о немедленной блокировке сервиса поступила в суд. Об этом говорится на официальном сайте судов Москвы. Жалоба на решение Таганского суда поступила в минувшую среду. То есть накануне. Мы помним так же, что Дуров вначале не советовал своим юристам участвовать, как ему казалось, в позоре. Но юристы, видимо, убедили Дурова, что следует подать жалобу.

Я говорю о возвращении уважения или страха. У них нет перед нами ни страха, ни уважения. Как вернуть то или другое? Вот вопрос.

А. ОНОШКО: Я думаю, собственная самодостаточность — единственный верный ответ. Это как в человеческих отношениях. Научиться любить самих себя и заниматься своими делами очень сложно.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Это Серёга из Надыма. Я хотел две ремарочки насчёт нашей не дружбы.

С. ДОРЕНКО: Как вернуть уважение? Или страх? Что-то одно из двух.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Первое, есть такое мнение, что у американцев мало учёных, что они не могут из дюймов в сантиметры переводить. Это такое мнение существует. Второе, пусть Франклину вспомнят, что он ездил за демократией к французам в то время, когда у французов была монархия, и французы их поддерживали.

С. ДОРЕНКО: Это правда.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Пусть эту историю вспомнят.

С. ДОРЕНКО: Французы их поддерживали в связи с тем, что они были против Великобритании, а французы в этот момент радовались этому обстоятельству. «Они не переходят в сантиметры, в метры, вообще англосаксы». Частично переходят, кстати говоря, в Канаде переходят и так далее. Как правило, они не испытывают большой нужды перехода во французскую систему. Метры, граммы — это французская система. И с чего им вдруг подражать французам, с какой стати? Почему надо обязательно подражать французам?

Вот русские подражают французам. Ушли из локтей в сантиметры. Ну и хорошо. Русские подражают, а англосаксы не хотят подражать. У англосаксов собственная гордость, на французов смотрим свысока! Во всяком случае, нам патриотически понятно.

У меня вопрос простой. Надо чтобы нас люди другие, как мне кажется, либо уважали, либо боялись. Насколько я понимаю, нет ни того, ни другого. Они не боятся, они захватывают наш консульский комплекс в Сиэтле так, что нам обидно. Захарова же говорит, что ей обидно, она говорит с обидой в голосе, значит, обида есть. Значит, они нас не уважают. И не боятся! Ни того, ни другого! Как вернуть хоть что-нибудь?!

А. ОНОШКО: Надо перестать думать об этом.

С. ДОРЕНКО: А давай проголосуем: вы хотите, чтобы американцы нас боялись или уважали, чего вам больше хочется? Чтобы американцы нас уважали — 134-21-35; чтобы американцы нас боялись — 134-21-36. Чего больше вам хотелось бы? Там есть что-то, что труднее достичь, а есть что-то, чего легче достичь. Ну, неважно. Вам бы хотелось, чтобы американцы нас уважали — 134-21-35; боялись — 134-21-36.

На самом деле, за «уважали» — 65%. Сейчас мы первую сотню должны пройти. Голосование не вдруг рвануло, как это бывает, оно идет несколько вяло. 62% на 38% пока. Я приму звонки, 7373-94-8. Здравствуйте, слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Добрый день. Сначала маленькая ремарочка: это не французская система единиц, это международная система.

С. ДОРЕНКО: Французы придумали, это при Наполеоне придумали.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А потом весь мир договорился, что есть международная система единиц.

С. ДОРЕНКО: Да, но англосаксы, безусловно, смотрят…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Когда надо, они прекрасненько считают в международной системе единиц. Сейчас «бычить» начали, что называется. Не уважают и не боятся.

С. ДОРЕНКО: Как бы нам вернуть одно из двух?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Проще сделать, чтобы боялись. Угорающую дубину, «Вундервафлю» вылетающую, немножко будут бояться. Но им будет обидно, и они будут ждать, пока ослабнем. А чтобы уважать — надо дела какие-то хорошие. А хорошими делами прославиться нельзя, как известно.

С. ДОРЕНКО: Понимаю ваш скепсис до известной степени. 61% на 39%. Давай остановим, уже три сотни прошли голосов. 61% утверждает, что они хотели бы, чтобы американцы нас уважали.

Кстати говоря, Кудрин только что (это новость в «Ведомостях») назвал блокировку Telegram препятствием для цифровизации экономики.

А. ОНОШКО: Это уже третий упрёк.

С. ДОРЕНКО: Разные русские чиновники и видные деятели, общественные, экономические, государственные. Например, Артемьев высказался уже.

А. ОНОШКО: Глава ФАС.

С. ДОРЕНКО: Много уже людей высказалось с чувством стыда о том, что блокируется Telegram. Кудрин понятно. Если бы я говорил с Кудриным вдруг почему-то, и он бы сказал, что блокировка Telegram противоречит… Открой мне снова эту новость, пожалуйста, я чуть подробнее ее прочитаю.

Блокировка Telegram повлекла за собой слишком тяжёлые последствия, она усложняет дальнейшую цифровизацию российской экономики, заявил в интервью «Интерфаксу» Алексей Кудрин. По мнению Кудрина, решение Роскомнадзора было не проработанным.

Но это не решение Роскомнадзора, Алексей, это решение суда. А, ну вы в курсе, что суда нет в России! Вот Кудрин-то и прокололся! Мы-то знаем, что суда нет в России, судебной власти нет, я так думаю, это моё частное мнение, никому не навязываю его. Я считаю, что суда нет в России, не существует. А Алексей Кудрин прокололся, говорит «решение Роскомнадзора». Ха-ха! Это решение суда формально. Ну, мы-то всё понимаем.

Нельзя было создавать ситуацию, продолжает Кудрин, которая повлекла такие последствия для пользователей, особенно для тех, кто не связан с Telegram. Это действительно слишком тяжёлые последствия, подчеркнул Кудрин. Сразу видно, что инициаторы эти шагов не осознавали всех последствий.

Всё они осознавали. Что они не осознавали? Им велели — они сделали. Боже мой, я умоляю! Они приняли позор за честь. Это честь! Им поручено было опозориться — они пошли и опозорились. Да вы не понимаете, как дела устроены! Вот Кудрин, поэтому ты и потерял министерскую должность.

«И нужно было серьёзнее продумать, достигнут ли эти меры результата». Результат есть — они показали верность. Они показали верность и позор приняли за честь — вот вам и весь результат. Весь остальной результат никого не парит. Что за смешные люди? Экс-министр финансов добавил, что сам продолжает пользоваться Telegram и после его блокировки. Иногда мессенджер работает, иногда нет, заметил Кудрин. Ну, поменяйте VPN, господи! Я и по SOCKS5 захожу и по VPN, у меня оба средства работают. Ну, неважно, это не имеет значения.

Кудрин не понимает простой вещи. В России, если ты чиновник, тебе начальство предлагает принять позор — это и есть главная честь. Ты не понимаешь, Насть.

А. ОНОШКО: Да, я немножко не понимаю.

С. ДОРЕНКО: Я твой начальник, я тебе говорю «Настя, пойдёшь себя к метро голая, будешь орать, что ты дура». Ты говоришь «это честь великая для меня» и дальше падаешь, целуешь мне ноги за то, что я тебе поручение дал.

А. ОНОШКО: Самое опасное явление, знаете, в чём?

С. ДОРЕНКО: Нет.

А. ОНОШКО: В том, что я-то пошла, а коллеги, которые остались в редакции, сидят и говорят «какая-то дура».

С. ДОРЕНКО: Нет, неправда! Завидуют! Потому что тебе честь оказана — ты пойдёшь принять позор за начальника. Ты вообще не понимаешь этого, поэтому ты всю жизнь будешь здесь сидеть! Не здесь, а всё время на обочине жизни. На самом деле, если я тебе поручу идти к метро, кричать, что ты дура; голая с надписями на ягодицах соблазнительными — в этот момент все коллеги будут завидовать! Почему? Потому что тебе оказана величайшая честь опозориться. Честь опозориться есть высочайшая честь!

Не понимаешь ты службы! Не умеешь служить! Не умеешь и не понимаешь! Честь принять позор — это и есть главная честь, потому что только так проверяется истинная верность. Ты этого не понимаешь!

А. ОНОШКО: Гав-гав! Служить за сахар.

С. ДОРЕНКО: И Кудрин этого не понимает! А я понимаю!

А. ОНОШКО: Хорошо, что хоть кто-то понимает.

С. ДОРЕНКО: Что сделал Роскомнадзор — принял за честь позор. Результат достигнут. Они показали, что они готовы на всё, это и есть главный результат! Как ты не понимаешь этого! Они тотально лояльны, они преданы, верны. Они пойдут на любой позор: голыми будут ходить вокруг «Новокузнецкой»; всё что хочешь будут делать! Нет границ моральных никаких, вообще никаких человеческих! Верность полная! Вот это и есть достижение человечества, высочайшее, главное!

А. ОНОШКО: Да, я, я, я…

С. ДОРЕНКО: Наконец-то ты поняла. А с Америкой, значит, мы должны вернуть или уважение, или страх. Вы хотите достичь уважения Америки, вы хотите, чтобы Америка уважала Россию — 61%; лучше пусть боится нас — 39%. Но так чтобы и не боялись, и не уважали — это плохо.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: А вот сейчас это происходит: и не боятся, и не уважают. Вот это плохо. Потому что если бы боялись, то так бы не делали с нами; а если бы уважали, изначально даже не думали бы так делать. В этом гигантский разрыв между желаемым и полученным.

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: Я хотел вернуться к женской истории. Мы начали с женской темы и опять возвращаемся к ней. Это про женскую духовную консультацию «Коммерсантъ» выяснял. Оказывается, весь ужас, который в соцсетях, и вы конечно видите в своих соцсетях. Фотография документа, который как будто был выдан женщине, которая обратилась в Белгородской области за направлением на аборт. В документе содержались предписания сначала поговорить со священником. Там не только священник. Там психолог, священник, надо было чтобы они расписались.

А. ОНОШКО: Представитель кризисного центра.

С. ДОРЕНКО: Это как обходной лист. Нужно в библиотеке, чтобы тоже расписались. Ты говоришь «я даже не знаю, где у нас библиотека», а тебе говорят «не важно, вы найдите, пусть распишутся, что вы книжки не украли». Это на «Пикабу» опубликовал один из пользователей. Она в Старом Осколе Белгородской области решила прервать беременность. Ее отправили на комиссию по прерыванию беременности, где одна из подписей, которую нужно получить, это представителя епархии. Надо обязательно проконсультироваться. Ну, я не знаю.

А. ОНОШКО: Мне кажется, это очень хорошо.

С. ДОРЕНКО: Хорошо да? Я думаю, что детей нужно любить, а если тебя застращают, то…

А. ОНОШКО: Почему «застращают»?

С. ДОРЕНКО: Дай мне биохимию. Детей любят, когда окситоцин включается? То есть когда ты беременная, ты его не любишь, да? Я принципиальные вопросы задаю.

А. ОНОШКО: Любовь — это сложное чувство. Вопрос: ты хочешь либо не хочешь, ты ждёшь или не ждёшь, чтобы он родился.

С. ДОРЕНКО: Да не права ты. Я думаю, что ты биохимический компьютер, называется «самка человека». Когда у тебя включается блеск в глазах, ты начинаешь охотиться на…

А. ОНОШКО: На мужа, что ли?

С. ДОРЕНКО: На самца.

А. ОНОШКО: Уже с самого начала механика не такая. То есть какое-то общее понимание и желание, которое подстраивается под ситуацию. Сначала девушка ищет себе жениха, если она этого хочет. А конечная цель — конечно, получить детей. И если это так, то вопрос снимается.

С. ДОРЕНКО: Что значит «хочет»? Давай центр воли сместим — никакой не хочет. Давай исходить из того, что баба — биохимический компьютер, модель называется «самка человека». Есть подмодели разные, африканка, еще кто-то. «Самка человека» (пометка: Старый Оскол) хочет найти мужика, и она проявляет игривость, потому что у нее биохимия включает гормон эстроген; она начинает, задрав хвост, скакать; скачет, скачет, задрав хвост; жеребцы обращают внимание — кроют. Отлично.

Потом она ходит в маточном стаде жерёбая, то есть у нее есть беременность. У лошадей называется жерёбая. В этот момент она начинает сомневаться. Зачем же я скакала, задрав хвост, говорит она.

А. ОНОШКО: Проблема в том, что сомневается в этот момент (насколько мне опыт жизненных опыт подсказывает) не женщина, а мужчина, к которому она приходит и говорит «мне надо с тобой поговорить».

С. ДОРЕНКО: Опаньки!

А. ОНОШКО: Начинает две полоски показывать и ожидает, что он — да. А он на самом деле понимает, что ничего ему не надо. И вообще у него телефон зазвонил, сейчас он за сигаретами сбегает — и потом не возвращается. Условно говоря, такая ситуация. А потом говорит: мне это не надо, вот деньги на аборт, а хочешь фрукты покупай, сама решай. И когда в такой ситуации женщина оказывается…

С. ДОРЕНКО: Это биохимия. Всё-таки продолжаем работать с компьютером, это биохимический компьютер. Она понимает, что ей нужно обстоятельство под названием «надёжность», но она понимает, что это обстоятельства кажется не обеспечено. Обстоятельство «надёжность», то есть куда кладку нести, не обеспечено в данный, настоящий момент. И тогда она идет к священнику. У меня вопрос, к которому я подвожу тебя: она ребенка начинает любить на окситоцине, то есть когда впрыскивается окситоцин, или она ребенка начинает любить еще в чреве? Ни хрена!

А. ОНОШКО: Я думаю, она полностью рационально принимает решение, еще не находясь в зоне «любить не любить». Она же его не видела.

С. ДОРЕНКО: Она его начинает любить на гормоне окситоцин, потому что она биохимический компьютер, а ни хрена не духовность, ничего такого. И когда ей начинает поп вставлять «давай, не надо», он правильно делает! Почему? Потому что поп знает, что у нее потом хлынет окситоцин, и она всё равно полюбит этого чёртова ребенка.

А. ОНОШКО: Мне кажется, тут всё в практическом русле. Эти люди (поп, представитель кризисного центра) видят, что у человека тяжёлое положение либо какие-то проблемы. Может быть, просто не хочется женщине, проблем нет; а может муж умоляет оставить ребенка, а она не собиралась.

С. ДОРЕНКО: Не собиралась! Она говорит «мы еще не попутешествовали, мы еще то…»

А. ОНОШКО: Я борщи варить, в бытовое рабство не собиралась вступать.

С. ДОРЕНКО: Да.

А. ОНОШКО: Если у человека тяжёлое положение, он не уверен в чём-то, ему могут показать возможности, которых он просто не видит в силу своей ограниченности. А эти возможности есть, и тогда не надо делать аборт. Я как пример привожу. Есть какие-то программы поддержки, христианские общины в том числе, например. Не обязательно это должно в государственном ключе решаться. Либо если причины другие: не собиралась, боится и всё такое…

С. ДОРЕНКО: Ты всё время наделяешь женщину субъектностью, а я пытаюсь сделать ее компьютером.

А. ОНОШКО: Пожалуйста. Вы в компьютер вставляете дополнительную программу. Когда она общается со священником, например, вы говорите «а есть еще такое приложение», ставите в этот компьютер и оказывается, что он может выходить в интернет. А до этого он думал, что он не может.

С. ДОРЕНКО: Я пытаюсь обосновать, почему священник офигенски нужен.

А. ОНОШКО: И я тоже.

С. ДОРЕНКО: А, так мы оба одно и то же! Почему священник нужен, потому что она (компьютер) находится в фазе, в которой она еще не понимает, что она получит окситоциновую любовь к ребенку. Окситоцин будет впрыснут в ее организм и одновременно вызовет несколько вещей, всего три: сокращение матки, выделение молока и любовь к ребенку. Все три вещи произойдут на окситоцине. Правильно?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Она же этого не знает, потому что она еще компьютер до окситоциновый. И священник ей начинает трындеть, в уши вдувать типа «побойся бога, дщерь окаянная, ибо сгоришь в гиене огненной». Она слушает и думает «ну, ни твою же ж, что ж ты будешь делать».

А. ОНОШКО: Что за «огненная гигиена».

С. ДОРЕНКО: Да, «огненная гигиена» какая-то. А потом она получит окситоцин и полюбит ребенка. И общество будет счастливо, и она будет счастлива, и ребенок будет счастлив, и поп будет счастлив, и Белгородская область будет счастлива!

А. ОНОШКО: И солдаты новые родятся.

С. ДОРЕНКО: Новые солдаты народятся, поедут потом в Сирию и так далее.

А. ОНОШКО: Блокировать Telegram.

С. ДОРЕНКО: Или блокировать Telegram в научной роте. Всё будет хорошо, всё пойдёт на лад! Правильно я рассуждаю или нет?

А. ОНОШКО: Правильно.

С. ДОРЕНКО: И не надо меня сбивать с толку!

А. ОНОШКО: Я бы еще кого-нибудь добавила в этот список. Надо подумать, кого.

С. ДОРЕНКО: Чтобы список был подлиннее, чтобы она обходной лист подписывала у человек тридцати. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, Настя, здравствуйте. Виталий, Москва. У меня есть стопроцентно, кого можно добавить. Помните, мы недавно слушали, как глава какой-то администрации говорил сироте с ребенком «ты сама, дура, рожала, и я тебе батареи не буду ставить».

С. ДОРЕНКО: А было дело, да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вот этого главу…

С. ДОРЕНКО: И тоже пусть подписывает обходной лист!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да! Он как раз всем расскажет, и попу тоже.

С. ДОРЕНКО: А другая тема: они пойдут в сарай и вязальной спицей начнут вызывать аборт. А?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А к этому всё и идёт. Такие обходные листы туда и ведут, только в сарай.

С. ДОРЕНКО: Они пойдут в сарай, товарищи.

А. ОНОШКО: Да и бой с ними. Нет?

С. ДОРЕНКО: Сарай при гараже, гараж при сарае, и в гараже произойдет «огненная гигиена». Совершенно верно, как ты легко это понимаешь. 7373-94-8. Ну да, эти обходные листы ведут в сараи, к повитухам.

А. ОНОШКО: А почему мы должны жалеть об этом?

С. ДОРЕНКО: Мы, как даосы, вообще не должны ни о чём жалеть. Мы должны с восхищением наблюдать жизнь. Товарищи, мы восхищены с Настей. Ты восхищена?

А. ОНОШКО: Абсолютно.

С. ДОРЕНКО: Обходной лист этот вам нравится, и вы считаете, что правильно, что женщине надо до беседы со священником и еще человек пять не разрешать аборта. Или все-таки вам это не нравится. 7373-94-8. Здравствуйте, слушаю вас. Вы сомневаетесь или вам тяжеловато, или вы не сформулировали точку зрения?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Они не дорастают до субъектости, поэтому священник доращивает субъектность.

С. ДОРЕНКО: Доращивает, он объясняет. А она не понимает еще, что с ней произойдёт после родов. Она полюбит ребенка и будет счастлива.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Конечно.

С. ДОРЕНКО: Она не понимает, она может быть по первой ходочке идет. А если по десятой, тогда другое дело. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Леонид. По моим ощущениям, полный бред. Объясню в двух словах, почему. Моя мамочка директор школы, и я там видел столько никому ненужных детей. Это страшная фраза «ненужные дети», которые рождаются случайно, по залёту, и потом ими никто не занимается.

С. ДОРЕНКО: Больше того, они никогда не развиваются, они всегда будут недоразвитыми, они всегда будут представлять собой маргинальные слои.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: По-разному бывает. Я знаю несколько людей, даже сиротам, которым удалось вырваться из замкнутого круга. Но в целом это конечно люди, которые, скорее всего, будут потеряны для общества. Их, скорее всего, ждёт в лучшем случае тюрьма, в худшем случае — могила в раннем возрасте. Это очень печально.

С. ДОРЕНКО: Может быть, какие-то благородные подспорья есть.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я говорю, что некоторым удаётся вырваться. Конечно, это полный бред. Поэтому если человек понимает, что он не готов…

С. ДОРЕНКО: Их ждёт социальная помощь и тоже многоплодие…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: У меня ребенок, ему скоро два. Если бы у меня были средние доходы, я бы очень ощущал затраты на ребенка. Это не дешево.

С. ДОРЕНКО: А я крякаю каждый день.

А. ОНОШКО: Давайте я расскажу. Покупается одна коляска…

С. ДОРЕНКО: Настя, не надо. Когда категорически бедные люди рожают, и мы поддерживаем эти деторождения, и эти люди садятся сразу на всевозможные программы помощи…

А. ОНОШКО: Которые ничтожны.

С. ДОРЕНКО: Они не ничтожны, она не позволяют прервать череду нищеты. Впоследствии они рожают с той же…

А. ОНОШКО: Это же будущие потребители.

С. ДОРЕНКО: Они не good consumers, они not good consumers, они very poor consumers.

А. ОНОШКО: Наша задача — 300 миллионов человек, я правильно понимаю, на территории Российской Федерации, тогда самодостаточность, взаимный обмен.

С. ДОРЕНКО: Нет. Тогда 400 миллионов. Настенька, они плодят подобных себе. То есть они проблема, которые плодят проблему, которые вырастут и будут плодить проблему. Они будут плодить всегда проблему.

А. ОНОШКО: У богатых тоже есть проблема, их очень много. Например, бессмысленность детей богатых людей, которые занимаются гаданием на Таро и так далее.

С. ДОРЕНКО: Посмотри, все возглавляют банки!

А. ОНОШКО: Не все, единицы. Я на сына Чайки смотрю с восторгом.

С. ДОРЕНКО: И с восхищением.

А. ОНОШКО: Да, и на Чайку, и на его сына. Вот он сейчас — раздельный сбор мусора и так далее. Потому что мы привыкли думать, что он сынок, поэтому занял позицию. А вы как раз больше других видели и знаете, что это исключение из правил. Их несколько человек, их на пальцах двух рук пересчитать — тех, кто смог заняться бизнесом. Остальные нюхают кокаин из Аргентины.

С. ДОРЕНКО: Лариса звонит. Лариса, здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте, Сергей, Анастасия. Я против священника, если позволите, но за осознанность. Человек состоит минимум из трех источников программы: это тело с гормонами; это эмоции, которые запрограммированы родом, то есть считаны. Скажем, мать пугала …, поэтому девочка будет пугаться неосознанно. Это я очень упрощаю. И третье, осознанность, которую несёт неокортекс, которая развивается последние тысячу лет. Этому служат многие школы, не важно. Я против священника, потому он внедрит позицию жертвы «ты должна, потому что бог велел», ля-ля-ля. Это всё не годится.

С. ДОРЕНКО: На чувстве вины держится колоссальная цивилизация.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, вот она и является порождением социальных парий. Вот это нам всё не годится. Надо сесть и по полкам разобрать, что будет если ты родишь. Тебе нужно будет это, это, это.

С. ДОРЕНКО: А окситоцин-то?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Забудем. Потому что сознание управляет всем — эмоциями и телом. Вот как должно быть, это человек нового вида. Неокортекс достаточно развит для того, чтобы управлять этим всем.

С. ДОРЕНКО: Ларис, если бы я мог сознанием управлять собственным телом, я бы похудел. Ни черта этого не получается.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, получается!

С. ДОРЕНКО: Нет. Тело управляет сознанием.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это заблуждение. Еще раз, человек нового вида — это человек понимающий, что его неокортекс в состоянии управлять. А я не согласна.

С. ДОРЕНКО: Давайте попросим людей проголосовать. Ребята, люди, которых вы имеете счастье наблюдать, характеризуются следующей фразой: тело управляет сознанием — 134-21-35; сознание управляет телом — 134-21-36. Тело управляет, в том числе сознанием — 134-21-35; сознание управляет телом — 134-21-36. Прошу вас, Лариса.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Понимаете, человек очень пластичная структура на квантовом уровне себя. Он может себе придумать любую идею и ей следовать. Мы это можем наблюдать в своей жизни всегда, мы просто в это не верим. Мы до конца не верим в сущность сознания.

Мы много с вами говорили о сне. Человек спит просто и пропускает мимо себя какие-то картинки неосознанные. От этого аварии, пожары. Потому что мимо него проплыла закрытая дверь, он даже ее не оценил. Если бы он включил сознание, спросил «а что я сейчас вижу?»

С. ДОРЕНКО: Лариса, вы побеждаете, 42% на 58%.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я вижу закрытую дверь — это может привести вот к таким последствиям, в том числе в моей личной жизни.

С. ДОРЕНКО: Лариса, вы побеждаете, 41% на 59%.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я за людей нового поколения. Сознание управляет всем — и телом, и эмоциями.

С. ДОРЕНКО: Смотря у кого. Мне кажется, у женщин. Женщины, вы железные, бесчувственные, а мы, мужчины, порывистые, эмоциональные, мы способны на гибельную страсть к холодцу, на гибельную любовь к курице-гриль, к шашлыку! Мы способны на гибельные чувства, а вы рациональные чудовища, женщины!

41% на 59%. Запиши, пожалуйста. Тело управляет человеком, тело управляет сознанием — 41%; сознание управляет телом — 59%. Это женщины проголосовали. 59% это женщины, потому что они действительно стальные, они из прутьев сварены. 7373-94-8. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Добрый день. Через два дома от меня жила женщина с ребенком, бедно жили. Женщина пила, алкоголичка, а ребенок с задержкой умственного развития ходил в специальную школу. Женщину с утра похитили, и дочка запрыгнула тоже (семь лет назад), потом женщину привезли, продали квартиру.

С. ДОРЕНКО: То есть ее похитили, и она там подписала им документы. Ее похитили с целью, чтобы она подписала документы на квартиру.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. Их полгода не было, потом ее привезли на оформление квартиры. Она перекинулась парой слов с соседкой, соседка спросила «как дела?», а ей сказали «не разговаривай с соседкой, иначе тебя отвезут в то место, где ты была полгода». И, видимо, дочка у нее там. С тех пор ничего не известно о них.

С. ДОРЕНКО: Спасибо. Завершая эту тему, я хотел еще одну тему охватить, но думаю, что на дискуссию времени не хватит. По крайней мере, я прочту вам. Российские суды оправдали в 2017 году втрое меньше людей (это статистика), чем в 2013-м. То есть за четыре года российские суды стали оправдывать в три раза реже. И скажи, пожалуйста, это ты воспринимаешь как позитив или негатив? Давай, займи позицию.

А. ОНОШКО: Пусть будет позитив.

С. ДОРЕНКО: Позитив?! То есть тебе радостно, что люди не оправдываются?

А. ОНОШКО: Хорошо, негатив. Вы мне назначите, пожалуйста, а то я не знаю.

С. ДОРЕНКО: Твоя позиция негатив, потому что ты сердобольная, тебе жалко, что там есть люди, незаконно обвинённые, и суд их оправдал в 2013 году, а в 2017-м уже фигушки, никто не оправдывает. Теперь я тебе скажу, что такое оправдательный приговор. Если бы я руководил хоть чем-нибудь в этом государстве (я ничем не руковожу в государстве, вообще ничем), я бы любой оправдательный приговор русского суда считал признаком коррупции. Ты поняла?

А. ОНОШКО: Ой! Совсем какая-то беспросветность.

С. ДОРЕНКО: Сто процентов я бы так считал. Я бы видел оправдательный приговор и говорил бы «торганули».

А. ОНОШКО: И в рамках борьбы с коррупцией вы бы запретили оправдывать.

С. ДОРЕНКО: Есть сторона обвинения, которая поддерживается прокуратурой. Есть следователь, который почему-то решил, что Икс плохой, Икс преступник. Следователь для того чтобы доказать, что Икс преступник, поставил на уши десять экспертиз, следственных экспериментов, опросил 50 человек. Следователь пахал несколько месяцев, и он приходит в суд. А судья этим делом занимается два часа, а следователь этим делом занимается шесть месяцев. Кто из них лучше знает этого преступника?

А. ОНОШКО: Конечно следователь.

С. ДОРЕНКО: Прокурор читал это дело, готовясь к суду, два дня, а судья два часа. Кто из них лучше знает? Прокурор. Но лучше всех знает следователь, потому что он шесть месяцев жил этим поганым преступлением. И судья говорит «свободен» — значит, точно коррупция.

А. ОНОШКО: Я бы вообще суды отменила.

С. ДОРЕНКО: Я бы тоже. Следователь есть.

А. ОНОШКО: Достаточно следователя, чтобы отправить в тюрьму.

С. ДОРЕНКО: Зачем эта «ваша честь». Ваша честь, я не хочу никого обидеть. Это спектакль для американских Соединённых Штатов, чтобы они думали, что у нас есть суд. Зачем? Следователь же лучше знает! Он шесть месяцев занимался этой хренью! Ему мерещатся эти подонки с немытыми ногами, которые убивают непрерывно! Стоит зажмуриться — кого-то убили. Следователь знает, а судья с порога, «ваша честь», то-сё. Что эта «честь» знает?! Ничего не знает. Зачем тогда этот суд?

А. ОНОШКО: Не понятно!

С. ДОРЕНКО: Поэтому когда оправдательный приговор… Я бы считал, если бы я руководил чем-то в этом государстве, что это коррупция — продали и всё! И чем меньше коррупции, тем меньше оправдательных приговоров. А суды зачем, не знаю. Декоративные.

В ДВИЖЕНИИ

С. ДОРЕНКО: Братцы, сегодня перекрытия начнутся в 17 часов. Потом, по мере прохождения колонны.., будет колонна какая бы то ни была, а для нее перекроют сто процентов движения. Они будут перекрывать то одно, то другое: Мнёвники, Кремлёвскую набережную, Болотную и так далее. В 22:40 или 22:20 начнётся последнее, решающее перекрытие, которое закончится глубоко ночью, по мере ухождения колонны. Будьте счастливы, товарищи, и следите за колонной! Мы пойдем и проживем его, этот четверг, 26 апреля.