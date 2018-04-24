Гороскоп PEOPLETALK: как изменяют знаки зодиака?

Мы не любим долгие и муторные гороскопы, поэтому составили свой — короткий и веселый. Читай, как изменяют все знаки зодиака.

Козерог

Не видят в измене ничего криминального, поэтому уйдут налево легко и беззаботно. Аргумент: «Ну и что?» И для них вроде все логично: вот муж / жена — это любовь. Вот любовник / любовница — это так, время провести.

Водолей

Водолеи долго терпят не самое хорошее отношение к себе, и в какой-то момент их коротит — ну раз так, значит, пойду искать счастья в чужих кроватях. А потом подсознательно надеются, что измена всплывет и все разрешится само собой — очень уж не любят скрываться и врать.

Изменяют эффектно и подчас изобретательно. И в жизни не признаются в содеянном — даже если их застукают прямо в постели. Триста тысяч отмазок, слова любви — и ты уходишь с мыслью: «Ну, да, все так и было, он хороший».

Для них ходить налево, направо и на все четыре стороны — дело обычное и даже рутинное. Отмазываться и врать не собираются: ну да, изменил. Но ты же все равно останешься со мной, я ведь такой крутой. Решила не оставаться? «Дура, где еще такого найдет».

Телец

Тельцам вообще не свойственны лишние телодвижения, если разговор идет о постели. Какой смысл напрягаться и спать с кем-то еще, если у меня под боком каждый вечер моя Люська. И изменяют только в одном случае — если влюбились, а уйти от партнера не могут.

Близнецы

Изменят легко и непринужденно, при этом забудут о содеянном через пять минут. А что такого? Ну развлеклись разочек. Будут рассказывать друзьям и угорать: «Прикинь, и с ней, и с ней, а разочек и с ним». Стыд? Не-а, не слышали.

Подходит к изменам целеустремленно и ответственно, как в принципе и ко всему, что делает. Изменять не любит, но суровая жизнь заставляет — он же ищет свою ту самую. А в тебе не уверен. Сама, мол, виновата.

Казалось бы — вот Лев-то обязательно будет бегать по чужим телам, только чтоб доказать себе свою значимость. Но нет, его эго больше поглаживает тот факт, что у Льва есть Машка, которая отдастся в любой момент. А ухаживать за кем-то еще, водить в рестораны, покупать подарки — не царское дело.

Вслух будут причитать: «Представляешь, Семеныч-то своей бабе изменил с какой-то 18-летней лохудрой, так нельзя, конечно». А сами из дома бегут при первой же возможности — и сразу под чужую юбку. Ты никогда не узнаешь, что Дева тебе изменила, только если она не придет и не скажет об этом прямо.

Не имеют ничего против периодического левака, да и не стесняются встречаться с несколькими сразу. Оправдываться не собираются, вот еще. Живут как хотят, а ты пристраивайся. Не нравится — вали. Дверь вон там.

Скорпион

Ахтунг, важная информация: Скорпионы не изменяют. Это просто не в их правилах, они относятся к любви и браку очень серьезно. Но при этом влюбляются несколько раз в год. Так что подвоха все равно ждать стоит.

Стрелец

Изменяют залихватски, с удовольствием и много. Вот есть шанс упасть в чужую кровать — они им воспользуются, даже думать не будут. Поймать на измене Стрельца просто — он и скрывать не собирается, уже через час растрындит всем знакомым: как, когда, с кем, в каких позах и когда встретятся в следующий раз.

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