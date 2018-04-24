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Лидер «Кровостока» назвал главную проблему России
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Лидер «Кровостока» назвал главную проблему России 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Лидер рэп-группы «Кровосток» Антон Черняк, известный под псевдонимом Шило, рассказал в интервью видеоблогеру Юрию Дудю о том, что ему больше всего не нравится в современной России. Беседа опубликована на YouTube-канале «вДудь» во вторник, 24 апреля.
Шило заявил, что его беспокоят произвол и сословность. «За один и тот же проступок простому человеку будет большой срок, а непростому человеку может не быть ничего», — объяснил музыкант.
Черняк добавил, что в стране, возможно, так было всегда, «но это не значит, что так должно продолжаться». Он отметил, что люди, не имеющие в обществе веса, могут легко стать жертвами произвола.
«Какая-то, допустим, зона. Сидят в абсолютно разных условиях люди. Например, если ты из Москвы, тебя там особо мучить не будут — побоятся шума. Если ты из Москвы и известный человек, то тебе вообще может быть относительно неплохо. А если ты парень бедный и простой, с тобой могут сделать что угодно», — подчеркнул рэпер.
Музыкант подчеркнул, что у него возникали мысли об эмиграции, но он не собирается покидать Россию: «Что-то должно быть совсем-совсем тяжелое, чтобы я об этом серьезно задумался».
«Кровосток» основали в 2003 году Черняк и Дмитрий Файн. Творческое направление группы характеризуется как «художественный гангста-рэп». Тексты песен коллектива содержат нецензурную лексику.
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