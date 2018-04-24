Ирена Понарошку боится заразить своих коллег

Телеведущая Ирена Понарошку рассказала в Инстаграме, почему выступает против отказа от больничного, и почему иногда нарушает правила.

"У нас в стране есть идиотская традиция — ходить на работу больными…", — заметила телеведущая и добавила, что люди чихают в офисе, постоянно сморкаются и кашляют, заражая всех вокруг, но не уходят на полноценный больничный. Сама девушка считает традицию «дебильной», но иногда поддерживает, потому что боится подвести других людей, с которыми работает.

"А на телевидении и вовсе… ты можешь не прийти на съемку, только если у тебя открытая черепно-мозговая травма (о которой ты предупредил за три недели). И только если ее нельзя загримировать…", — заметила Понарошку.

Ирена рассказала, что на днях у нее была фотосессия, ради которой фотограф специально отпросился с основной работы, визажист забронировал под съемку дату, девушка, занимающаяся одеждой, специально прилетела из Казани, внесли оплату за студию. Именно в это время Понарошку заболела. Девушка спросила у своих читателей, что нужно было сделать — остаться дома или согласиться на фотосессию больной.

Многие читатели отметили, что находятся в таком же положении и продолжают работать больными из-за того, что на них лежит слишком большая ответственность.