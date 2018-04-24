Ещё
Ирена Понарошку боится заразить своих коллег
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ирена Понарошку боится заразить своих коллег 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Ирена Понарошку рассказала в Инстаграме, почему выступает против отказа от больничного, и почему иногда нарушает правила.
"У нас в стране есть идиотская традиция — ходить на работу больными…", — заметила телеведущая и добавила, что люди чихают в офисе, постоянно сморкаются и кашляют, заражая всех вокруг, но не уходят на полноценный больничный. Сама девушка считает традицию «дебильной», но иногда поддерживает, потому что боится подвести других людей, с которыми работает.
"А на телевидении и вовсе… ты можешь не прийти на съемку, только если у тебя открытая черепно-мозговая травма (о которой ты предупредил за три недели). И только если ее нельзя загримировать…", — заметила Понарошку.
Ирена рассказала, что на днях у нее была фотосессия, ради которой фотограф специально отпросился с основной работы, визажист забронировал под съемку дату, девушка, занимающаяся одеждой, специально прилетела из Казани, внесли оплату за студию. Именно в это время Понарошку заболела. Девушка спросила у своих читателей, что нужно было сделать — остаться дома или согласиться на фотосессию больной.
Многие читатели отметили, что находятся в таком же положении и продолжают работать больными из-за того, что на них лежит слишком большая ответственность.
Russianshowbiz.info: последние новости
Алексей Воробьев обратился к себе в будущем Валерия обратилась к матери в день своего рождения Роза Сябитова рассказала, какие таблетки принимает
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
О чем может рассказать цвет глаз человека4
Кому давали фамилии на «чук»76
Сколько осталось в Москве коренных москвичей7
Кто был сыт в блокадном Ленинграде120
Не как все: самые странные люди XX века
Видео
00:50
В горах нашли «гриб бессмертия» размером с зонт
Вещи
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
10:20
Самолёты миллионеров показали изнутри
Вещи
11:27
Люди, которые «жили на других планетах»
Безумный мир
11:25
Нескромные вопросы, которые вы хотели задать
Безумный мир
04:38
Трещина, появившаяся в Африке, расколет континент
Безумный мир
10:31
Самые известные фокусы разоблачили
Безумный мир
01:23
Исполинского «ангела» обнаружили в космосе
Безумный мир
10:13
Гаджеты из будущего, которые уже можно купить
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение