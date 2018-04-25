«Пора ломать эту традицию»: Ирена Понарошку предпочитает болеть на работе

От плохого самочувствия никто не застрахован, но сильная занятость не всегда позволяет как следует отлежаться дома. В своем микроблоге телеведущая Ирена Понарошку призналась, что и ей зачастую приходится отправляться на работу, будучи больной. И каждый раз ее терзают сомнения, насколько оправдано подобное решение.

В своем Инстаграме Ирена подметила удручающую привычку многих людей переживать болезнь на рабочем месте. Подобный расклад не нравится телеведущей, но, по собственному признанию, в большинстве случаев она поступает точно так же. Повышенное чувство ответственности не дает ей подводить людей и срывать съемки, даже несмотря на риск заразить коллег. Понарошку рассказала, что недавно перед ней вновь встал подобный выбор. У телеведущей была запланирована фотосессия, ради которой многим участником пришлось менять планы и даже ехать из других городов. Однако накануне Ирену поразила болезнь, что не помешало ей выйти на работу. О том, почему она так поступила, телеведущая рассказала в микроблоге.

«Вот что делать? Отменять съемку и «кинуть» всех на время и деньги? Или идти и заразить всю команду? Я всегда выбираю второй вариант… А что делать-то, а?! Как правильно?!» Мнения подписчиков Ирены касательно того, как правильно, значительно разошлись. Кто-то также не может позволить себе подводить других и предпочитает переносить болезнь на ногах. Но еще больше людей высказалось как раз против этого подхода. Многие уверены, что далеко не всегда присутствие больного сотрудника на рабочем месте так уж необходимо. Его работоспособность становится ниже, болезнь затягивается, а также появляется риск заразить окружающих.

«Удивлена, Ирена… Вы крайне разумный человек, а тут такое. Время люди найдут на что потратить, деньги — заработаются. А заражать всех — безответственно.» «Что касается похода больным на работу, то тут решение очень зависит от характера работы. Например, наш босс ругает, если кто-то больным приходит в офис.» «Всегда раздражали эти „альтруисты“ приносящие на работу заботливо бацилу.» «Пора ломать эту традицию. Она провоцирует эпидемии.»

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