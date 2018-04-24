Школьница рассказала о своей поездке в Артек

Не далее как в понедельник, 23 апреля, на сайте школы №937 появилась запись «Статья ученицы 9 „Б“ класса Марины Дзукаевой „Моя поездка в Артек“.

Девочка рассказывала о своем путешествии в знаменитый крымский лагерь.

Редактор газеты „Борисовские пруды“ связалась с Мариной и узнала об ее интересах и увлечениях.

— Расскажи, как ты попала в Артек?

— Я загрузила все свои награды, достижения за последние три года на официальном сайте Артека, и подала заявку. Спустя два месяца моей маме позвонили и сообщили, что мне выдают путёвку.

— Так, а вот про награды поподробнее. Можешь назвать те, которыми ты гордишься больше всего?

— О да! Есть за олимпиады, презентации. В основном это за высокие места в ежегодном конкурсе жестовой песни. Я там ходила по сцене, жестикулировала под определённую песню. Но моя самая любимая, моя прелесть — это грамота за победу в конкурсе рисования, организованным норвежским послом. Я попала в десятку лучших. Именно эта грамота очень сильно помогла в получении путёвки, так как она считалась на уровне международного конкурса.

Я всё это сфотографировала, загрузила фотографии на свою анкету. Осталось ждать два месяца. И спустя положенное время, моя заявка была принята; администраторы позвонили маме и сообщили об этой новости и попросили приехать к ним за документами.

— Ничего себе! Ты такая умничка! Но давай, по порядку. Конкурс жестовой песни — о таком слышу впервые. Действительно существует такое направление в искусстве?

— Конкурсы жестовой песни существуют. Чтобы понятнее объяснить, немного отойду от темы. Среди нас есть люди, которые плохо слышат. Они не всегда могут слышать или понимать устную речь, поэтому общаются жестами. Это то же самое, что и азбука Морзе для слепых, только глухие жестикулируют. У этого языка есть свои особенности — у каждого слова и каждой буквы есть определённый жест. И если жестовым языком петь песни, то получится весьма красиво. Представьте: играет музыка, начинают петь, а другой человек просто шевелит губами, как под фонограмму, но активно жестикулирует, руками „озвучивая“ слова.

— Интересно было бы на это посмотреть. Ты еще любишь рисовать. Где-то учишься или сама?

— Я учусь у профессионального художника уже несколько лет.

— Где берешь вдохновение?

— Из окружающих предметов или из фильмов/книг, которыми увлекаюсь. Но при условии, что я это нарисовать смогу.

— Ты пишешь в своей истории, что тебя сначала не хотели отправлять в Артек из-за здоровья. Скажи, ощущалось ли это в период, когда ты была в лагере?

— Я плохо слышу (потеряла слух в детстве в результате приёма антибиотиков), а значит, хуже понимаю речь. Но при этом я физически здорова. Просто доктор, который меня осматривал, не хотел верить в это. Но в Лагере я не ощущала дискомфорта. В отряде попались хорошие ребята, которые объясняли мне всё.

— Это здорово, что ты чувствовала себя комфортно. У тебя хороший язык. Никогда не думала связать свою жизнь с писательской деятельностью?

— Об этом я много раз задумывалась. Мне писательство нравится, поэтому я несколько лет писала в дневнике, сочиняла свои рассказы, вдохновлённая Гарри Поттером . За такое время моя рука „набилась“.

Написание полноценного произведения хочу отложить на будущее, когда у меня наберётся больше опыта. А пока пишу для себя.

Фото: Школа № 937